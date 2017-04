Nu al een Switch Mini in de maak? 

Wie heeft er vroeger niet met speelgoedauto'tjes gespeeld? De Wacht wel, en stiekem doet hij het *vroem-vroem* soms nog steeds. Alleen dan niet meer met fysieke wagentjes, maar in games! Zo verschijnt binnenkort Micro Machines World Series en krijgt ook GTA Online een modus met miniwagentjes.

GTA Online Tiny Racers heet die shit. Het leuke is dat je één en ander vanuit een top-down view ziet, wat intentioneel veel wegheeft van de oude 2D GTA's. Heerlijk old-skool. Uiteraard zijn de tracks bezaait met power-ups (parachutes, machinegeweren, raketten etc.), dus kun je de nodige chaos verwachten!

GTA Online Tiny Racers verschijnt op 25 april. Wat je precies kunt verwachten, check je in de trailer!

FIFA-fans opgelet. We staan namelijk aan de vooravond van een revolutie: de komst van een online Career Mode! Want kijk, FIFA 17 is hartstikke leuk enzo, en ook FUT draagt daar zeker aan bij, maar toch mist er iets. Iets... fris. The Journey kwam in de buurt, maar wat we echt willen, waar we met z'n allen écht al jaren om vragen, is natuurlijk een online carrièremodus.

Zou het in FIFA 18 dan eindelijk zover zijn? Wellicht, dankzij een petitie van fans die EA vragen om voor één keer de melkkoe-mentaliteit opzij te zetten en naar hun wensen te luisteren:

"A long-requested feature has been to add an online version of career mode, similar to how Madden does their Connected Franchise. A mode where you could challenge your friends to fight for the Premier League title, while having bidding wars with others for players. Online would add a whole new dimension to career mode and would increase the longevity of it. Sure, the majority of petitions are normally useless, but as we are working with EA, we can ensure that if we do reach the goal of 10,000 signatures that the developers will become aware of it."