In deze Nachtwacht nieuws over een pc-versie van Nioh, een Switch-versie van Stardew Valley, een nieuwe versie van de PlayStation VR, beelden van een nooit uitgebrachte The Witcher-game en nog veel meer.

Nioh komt in november naar pc

Goed nieuws voor fans van Dark Souls-achtige actiegames zonder een PS4. De voorheen exclusief voor Sony's console verkrijgbare game Nioh komt op 7 november uit op Steam. Dit is de 'complete edition' en bevat dus meteen de drie uitbreidingen genaamd Dragon of the North, Defiant Honour en Bloodshed's End. De pc-versie heeft ook een nieuw item, een helm genaamd Dharmachakra Kabuto.

De pc-versie kan in 'actiemodus' gespeeld worden waarin de game in 60 frames per seconde draait, of in 'filmmodus' waarmee de resolutie naar 4K opgeschroeft kan worden. Hieronder staan de systeemeisen, waarbij vooral opvalt dat je 100 GB aan vrije schijfruimte nodig hebt. Dat is nogal wat!

Minimale systeemeisen:

OS: Windows® 10 64bit, Windows® 8.1 64bit, Windows® 7 64bit

Processor: Intel® Core™ i5 3550 or over

Memory: 6 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 780 VRAM 3GB or over AMD Radeon™ R9 280 VRAM 3GB or over

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 100 GB available space

Sound Card: 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played

Aanbevolen systeemeisen:

OS: Windows® 10 64bit, Windows® 8.1 64bit, Windows® 7 64bit

Processor: Intel® Core™ i7 4770K or over

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 VRAM 6GB or over AMD Radeon™ R9 380X VRAM 4GB or over

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 100 GB available space

Sound Card: 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played









Er komt een nieuwe versie van de PlayStation VR uit

De PlayStation VR krijgt een fysieke update. Het nieuwe model krijgt een nieuw design, een andere verpakking en een verbeterde processor. 'CUH-ZVR2', zoals het nummer van dit model luidt, kan nu een HDR-signaar naar de tv sturen, waardoor je niet langer je vr-kastje moet ontkoppelen om een HDR-signaal te gebruiken. Wel zo handig!

De nieuwe versie komt in Japan op 14 oktober uit, maar wanneer hij naar het westen komt is nog niet bekend.









Beelden van een nooit uitgegeven The Witcher-game

Er zijn beelden uitgebracht van een The Witcher-game die in de maak was, maar nooit is uitgekomen. In 1997 werkte een Poolse ontwikkelaar genaamd Metropolis Software aan een The Witcher-game. Dat wisten we al wel, maar voor het eerst is die game nu ook in actie te zien. Meer dan dit ga je er nooit van zien trouwens, want alle data stond op cd's die inmiddels niet meer werken.

Ach, uiteindelijk heeft CD Projekt Red er natuurlijk een prachtige serie van weten te maken. Toch leuk om dit terug te zien!









Switch-versie Stardew Valley komt deze week uit

Switch-eigenaren wachten al geruime tijd op een beloofde Switch-editie van Stardew Valley, de populaire Harvest Moon-achtige game waarbij je niet alleen zelf de locatie van je boerderij kunt bepalen, maar ook op avontuur kunt trekken om vijanden te verslaan. De game is daarbij ideaal voor draagbaar speelplezier.

Ontwikkelaar ConcernedApe laat eindelijk weten wanneer de game op de Switch uitkomt: dat is aanstaande donderdag al. Voor 15 dollar (en vermoedelijk een soortgelijke prijs in euro's) kun jij dus straks ook de boer uithangen. Stardew Valley is inmiddels al beschikbaar op pc, Mac, Linux, PS4 en Xbox One. Men werkt daarnaast aan een multiplayermodus voor de game, maar die laat voorlopig nog wel op zich wachten.









The Darkside Detective komt naar Switch

We blijven even bij de Switch, want de indie point & click-adventure The Darkside Detective komt naar het systeem, zo heeft ontwikkelaar Spooky Doorway via Twitter aangekondigd. Een releasedatum is er nog niet. De game laat je spelen als detective Francis McQueen, waarmee je zes verschillende bovennatuurlijke zaken onderzoekt. Samen met haar partner overigens, officer Dooley. De game speelt zich af in het stadje Twin Lakes. Ja, de game neemt nog al wat jaren '90 series op de hak! Onderstaande trailer is overigens van de pc-versie van de game.











Gevechten met honderd spelers in WW2-shooter Hell Let Loose

Er is een Kickstarter-pagina opgericht voor de Tweede Wereldoorlog-shooter Hell Let Loose. Het is de bedoeling dat de shooter van ontwikkelaar Black Matter honderd spelers tegelijk laat spelen op een map. Een map in de game moet zo'n vier vierkante meter groot worden, waarop twee teams van vijftig spelers moeten proberen zoveel mogelijk sectoren te veroveren, wat meer bronmateriaal oplevert.

Je kunt veel meer details over de game lezen op de Kickstarter-pagina. De game is in ontwikkeling voor pc via Unreal Engine 4 en moet, mocht er genoeg geld binnenkomen, een gesloten alfa krijgen in het eerste kwartaal van 2018.









Klassieke Star Wars: Battlefront II krijgt multiplayerondersteuning terug

Terwijl we met z'n allen wachten op de release van Star Wars: Battlefront II dit najaar, wordt de klassieke versie van LucasArts voorzien van multiplayersupport. De game kwam in 2005 uit en de multiplayerservers gingen in 2014 offline toen de provider, GameSpy, verdween. Fans hebben met diverse tools de multiplayer op onofficiële wijze online gehouden, maar nu heeft GOG samen met Disney gewerkt om weer officiële ondersteuning toe te voegen aan de game. Daarbij is er nu crossplay tussen spelers op GOG Galaxy en Steam! Het gaat hierbij natuurlijk wel om de pc-versie van de game.









Hawken verdwijnt begin 2018 van pc

Maar het kan niet alleen goed nieuws zijn in pc-land, want de free-to-play mech shooter Hawken wordt vanaf 2 januari 2018 van Steam gehaald. Dan gaan ook de servers offline. Alle dlc en betaalde content is vanaf vandaag niet eens meer beschikbaar. De toekomst van de PS4- en Xbox One-versies is nog onbekend.

Volgens de ontwikkelaar wil het team zich herfocussen op andere ontwikkelingen. Waarschijnlijk gaat het team dus werken aan een nieuwe game die meer succes heeft.