Indies op Switch, browsers op Overwatch en trams in Cities: Skylines. Het is slechts het topje van de ijsberg vanavond. De Wacht presenteert je het allemaal in een gloednieuwe N8W8, terwijl ze haar best doet wakker te blijven na een slaapverwekkend Logan te hebben bekeken. Maar om de woorden van Charles X om te buigen: “We musn’t forget about Laura!” vergeet Wacht Laura jullie natuurlijk niet.

Nintendo komt met waslijst indiegames voor Switch

Deze Wacht is dol op lijstjes, zeker als ze zo lang zijn als de indieparade die naar Switch komt, want tot op heden was de releaselijst nog niet lang genoeg. Nintendo maakte vanavond tijdens de Nintendo Switch Nindies Showcase bekend dat de volgende games in 2017 nog op de nieuwe console (die deze week uitkomt!) verschijnen:

1001 Spikes

Away: Journey to the Unexpected

Battle Chef Brigade

The Binding of Isaac: Afterbirth+

Blaster Master Zero

Cave Story

Celeste

Dandara

Duck Game

Enter the Gungeon

The Escapists 2

The Fall Part 2: Unbound

Fast RMX

Flipping Death

Gonner

Graceful Explosion Machine

Has-Been Heroes

Hollow Knight

Hover: Revolt of Gamers

Human Resource MachineIttle Dew 2

The Jackbox Party Pack 3

Kingdom: Two Crowns

Little Inferno

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Mr. Shifty

Mutant Mudds

NBA Playgrounds

Neuro Voider

The Next Penelope

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Overcooked: Special Edition

Pankapu

Perception

Pocket Rumble

Portal Knights

Redout

Rime

Rive

Rogue Trooper Redux

Runner3

Shakedown: Hawaii

Shovel Knight: Specter of Torment

Shovel Knight: Treasure Trove

Snake Pass

Space Dave!

Splasher

Stardew Valley

State of Mind

SteamWorld Dig 2

Su and the Quest for Meaning

Terraria

Thumper

Toejam & Earl: Back in the Groove

Towerfall: Ascension

Treasurenauts

Tumbleseed: A Rolly Roguelike

Ultimate Chicken Horse

Unbox: Newbie’s Adventure

WarGroove

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

World of Goo

Yooka-Laylee

Zombie Vikings

Het zijn er meer dan zestig! Wil je de Nintendo Switch Nindies Showcase terugkijken? Komt-ie:





Yooka-Laylee komt naar Switch met multiplayer

Ook in dat lijstje te zien is Yooka-Laylee. Het is een van de meest interessante nieuwe platformers die eraan komt, als we de hype willen geloven. De 3D-platformer verschijnt nog dit jaar op Nintendo Switch en daarbij zijn er multiplayerfunctionaliteiten onthuld. Op PlayStation 4, Xbox One en PC verschijnt het spel op 11 april. Er kwam al het een en ander van Yooka-Laylee voorbij in de Nindies Showcase, maar hier de trailer nog eens apart:





Van Stick It To The Man naar Flipping Death

In het verlengde van het indie-nieuws nog het volgende. Stick It To The Man is een heel unieke game van Zoink, dat ooit werkte aan een fantastisch concept genaamd WiiWaa, waar we nooit meer iets van hoorden. De Wacht laat er toch graag nog even de trailer van zien, want het was briljant:

Hoe dan ook, Zoink heeft nieuws en dat is dat er eindelijk een nieuwe game van de studio komt. Het spel heet Flipping Death en het draait om het plaatsje Flatwood Peaks. De Dood is op vakantie en het is aan jou, Penny, om gevangen geesten los te krijgen door te puzzelen en de wereld om te draaien. Er wordt gebruikgemaakt van HD Rumble op Switch, dus dat is alvast iets om naar uit te kijken. De trailer is bovendien heel vrolijk voor een game die over die akelige dood gaat:





Sneeuw en water in Battlefield 1

Even voortborduren op de dood, want na al die knuffelige indiegames is er behoefte aan wat harders, toch? Wat dacht je van de rest van de dlc van Battlefield 1? Zojuist is bekendgemaakt dat hierin het Russische leger en de marine een grote rol spelen. Het pakket met de Russen heet In The Name Of The Tsar en bevat sneeuwmaps. Turning Tides is de marine-expansie waarbij je bovendien de Battle of Gallipoli uit de storymodus in multiplayervorm kunt doen. Tot slot is er ook nog Apocalypse waarin de meest beruchte battles uit de Eerste Wereldoorlog virtueel voorbij komen. Je kunt twintig nieuwe wapens en zestien multiplayermaps verwachten in deze nieuwe DLC-pakketten bij elkaar. En in maart verschijnt eerst nog They Shall Not Pass, een dlc-pakket waarin het Franse leger de hoofdrol speelt. Een voordeeltje aan die marine-uitbreiding is alvast je daar geen rare paardentaferelen hoeft te verwachten…





Overwatch voorzien van Game Browser

Het is straks in Battlefield 1 een uitdaging te beslissen welke map je gaat doen, maar als je Overwatch speelt dan ken je dat probleem allang. Aan welk potje wil je nou het liefst meedoen? Dankzij de Game Browser moet dat leed verleden tijd zijn. Een grote vernieuwing is dat je nu heel gemakkelijk andermans modes kunt doorzoeken. Ook is er een respawn vertraging toegevoegd, waardoor de respawntijd van de verdedigende ploeg in Assault, Escort en Assault/Escort-maps langzaam iets wordt verhoogd als de aanvallers in de meerderheid zijn. Er is natuurlijk wel een maximum en als de verdedigers het goed doen, dan verdwijnt dit extraatje weer. Klinkt als een kleine aanpassing met grote gevolgen, heb jij het al geprobeerd?





Er is een Avatar-game in de maak

Het is een N8W8 die barst van de filmpjes, dus excuses als je pc of mobiel dat slecht trekt. Er is echter zoveel te laten zien! Bijvoorbeeld een Avatar-game die wordt gemaakt door Massive, Lightstorm en Fox Interactive, dus onder andere de studio achter The Division. Het is de bedoeling dat je via de game het gevoel krijgt dat je naar Pandora gaat en je even in een andere wereld begeeft. Zou dit eindelijk weer een heel sterke filmgame worden? Wat het beste nieuws is, is dat Avatar-bedenker en regisseur James Cameron er bij betrokken is waardoor de game hopelijk een zekere authenticiteit zal hebben. Maar.... de Wacht heeft liever dat de beste man opschiet met die films!





Nieuwe trailer uit The Division: The Last Stand

Zei iemand The Division? Er is een verse trailer uit voor de nieuwe modus in de Dark Zone van het spel: The Last Stand, inclusief 8 vs 8-gameplay. Je moet in deze dlc een televisiezender van de ondergang redden, met onder andere nieuwe “exotische” wapens. Check het in de trailer!





En een verse trailer van Total War: Warhammer

Het blijft filmpjes regenen deze N8W8, maar let op: PU is niet aansprakelijk voor vierkante ogen. Wil je graag weten wat er gebeurt als een pegasus in botsing komt met een draak tijdens een gevecht van ondoden, dan moet je zeker onderstaand op Play drukken. In fantasykolos Total War: Warhammer kan dat namelijk allemaal.





Lekker monorailen in Cities: Skylines

Hoeft dat vechten van jou niet zo, dan is Cities: Skylines misschien je ding? Goed nieuws voor de fans, want Paradox heeft een uitbreiding voor de game aangekondigd. Op de PC, Mac en Linux krijgt Cities: Skylines Mass Transit waardoor je burgertjes zich beter kunnen voortbewegen via trams, pontjes, zeppelins en zelfs -hier wordt elke Disneyfan blij van- monorails. Geen idee wanneer het precies komt, maar het zal sowieso invloed hebben op je spel.





Sexy hoor…





LEGO houdt van de NASA-dames

Wat ook sexy nerdy is, is dat LEGO akkoord heeft gegeven een set te maken met daarin Women of Nasa, waarin uiteraard onder andere enkele dames zitten die je in de film Hidden Figures beter leert kennen. Later dit jaar wordt de set in productie genomen, waarin niet alleen stoere chicks zitten, maar ook nog allerlei laboratoriumgereedschap en een NASA-werkomgeving. Yay! De set komt door LEGO Ideas, een platform waarop fans zelf ideeën kunnen aandragen. De dames hebben het gewonnen van 11 andere projecten die in de reviewperiode zaten, zoals het voertuig uit Spaceballs, het huis van The Addams Family en een Star Wars Landspeeder. En het Kleine Huis op de Prairie, dat je alleen kent als je te vaak overdag thuis bent, want dan zijn de herhalingen van die tv-serie gek genoeg vaak te zien.

Dat was weer een fijne N8W8 om je dag mee te eindigen of mee te beginnen. De Wacht dankt je voor je gezelligheid en duikt haar mandje in. Fijne dag Pandaag!