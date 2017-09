De WeekendWacht heeft het bewijs dat het erg lekker gaat met de Nintendo Switch! Daarnaast nieuws over Codemasters, Far Cry 5, Destiny 2, South Park: The Fractured But Whole en Pete Hines is flink in de war.

Codemasters kijkt naar Switch games

Een verdomd goedemiddag! De WeekendWacht heeft weer een paar strakke nieuwtjes voor je bij elkaar gezocht, te beginnen met nieuws over ontwikkelaar Codemasters. De ontwikkelaar liet vanaf het begin weten de Nintendo Switch te ondersteunen met games, maar daar is tot nu toe nog niets van terecht gekomen. Dat betekent echter niet dat Codemasters niet goed kijkt naar het succes van de Switch.

In een interview werd Lee Mather, creative director bij Codemasters, gevraagd hoe het zit met de Switch ondersteuning.

“Obviously we’ve been watching how the Switch is performing and it’s selling really well. It probably wouldn’t be suitable to have exactly the same game we have running on Xbox One and PS4, but there’s certainly the possibility we’ll look at doing something on Switch. We’ll see what happens in the future. It’s certainly getting the market share to make it a valid place to be.”

Met deze uitspraak is het wel duidelijk dat Codemasters eerst even de kat uit de boom wilde kijken wat betreft het succes van de Switch, maar nu het een succes blijkt te zijn, lijkt het wel goed te komen met Codemasters games op de Switch. Ook goed trouwens dat ze geen simpele ports willen maken!



Nintendo Switch verkoopcijfers

Over het succes van de Nintendo Switch gesproken! VGChartz heeft flink wat cijfers van de Switch bekend gemaakt en het ziet er zeer rooskleurig uit voor de nieuwe console van Nintendo. Zo is de console nu al wereldwijd meer dan 5 miljoen keer over de toonbank gegaan en zijn er in totaal meer dan 10 miljoen games verkocht!

Als we kijken naar de verschillende regio’s, is het duidelijk dat de Switch het allerbest verkoopt in de USA met 34%, oftewel ruim 1.7 miljoen exemplaren. In Europa is dat 27%, oftewel 1.4 miljoen exemplaren en Japan komt daar achteraan met 23%, oftewel 1.2 miljoen exemplaren.

De best verkochte Switch game is niet echt verrassend Zelda: Breath of the Wild geworden met wereldwijd 3.37 miljoen stuks. Op nummer 2 staat Mario Kart 8 Deluxe met 2.6 miljoen en op nummer 3 staat Splatoon 2 op 1.1 miljoen stuks. Het is wel duidelijk, het gaat verdomd lekker met de Switch!



Far Cry 5 gameplay

Lekker, het is zondagmiddag, en je hebt werkelijk geen kloot te doen. WeekendWacht to the rescue, want hieronder kan je kijken naar een klein half uurtje gameplay footage van Far Cry 5! Ubisoft was zo vriendelijk om een Let’s Play op te nemen met de nieuwe Far Cry, waarin je een goed idee krijgt van wat je mag verwachten van de game. Far Cry 5 komt uit in februari volgend jaar voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.



Destiny 2 gaat lekker

Newsflash! Destiny 2 ligt officieel in de winkels en gamers rennen masaal naar de winkels om lekker mee te kunnen spelen. Bungie is in zijn nopjes en laat dit weten via Twitter. Ze bedanken de ruim 1.2 miljoen spelers.

“Thank you all so much for playing, Guardians! Right now Destiny 2 has over 1.2 Million concurrent players online. We'll see you in the wild.”

Het was te verwachten dat Destiny 2 een succes zou worden en dat blijkt wel, met 1.2 miljoen online spelers in een week.



Pete Hines in de war?

Pete Hines is in de war, of loopt ons in de zeik te nemen! De vice president van PR en marketing bij Bethesda, liet afgelopen week vrolijk weten dat er nog een onaangekondigde game van Bethesda aankomt. Dat zou dit jaar nog moeten gebeuren, maar daar komt hij nu op terug. Hij vraagt dan ook om zijn uitspraak te negeren! Yup, hij ontkent het hele verhaal nu.

Volgens hem was hij gewoon een beetje in de war, dat is alles. Hij zegt:

“I probably just had a concussion from the beating I took online and was rambling. Ignore.”

Yeah, right. Er zal ongetwijfeld nog een nieuwe game in ontwikkeling zijn bij Bethesda, waar we nu nog niets van weten. Maar dat de game dit jaar nog zou komen, is zelfs voor Bethesda wel erg kort dag. Doe die nieuwe Elder Scrolls maar lekker volgend jaar hoor, Bethesda!



South Park: The Fractured But Whole gameplay

Tijd om deze ZondagWacht af te sluiten en hoe kan je dat nu beter doen dan met de heerlijk belachelijke humor in South Park: The Fractured But Whole?! Na vele malen uitstel komt de nieuwe South Park game dan eindelijk over een maandje uit en het lijkt een feestje te gaan worden. Om je honger een beetje te stillen kan je hieronder naar 3 kwartier nieuwe gameplay footage kijken. Het gaat om de eerste 45 minuten van de game, dus als je niet alles wil spoilen voor jezelf moet je er maar een beetje doorheen skippen. Fuck, wat ziet het er tof uit, nog een maandje!