Nintendo Switch krijgt eerste streaming-app... in Japan 

Superheldenfanaten opgelet: Spider-Man wordt aardig groot volgens Insomniac en The Wasp en The Tick zijn voor het eerst te zien! In ander Wachtelijk nieuws: de Switch krijgt z’n eerste streaming-app op de verkeerde plek, internationaal Dota 2-toernooi vestigt opnieuw record, twee One Piece-games in de maak, de laatste Elusive Target voor Hitman en veel meer. Goedemorgen!

Djenttastisch Wachtmuziekje

Blijkbaar zijn jullie niet onbekend met het fenomeen van de Wachtmuziek, en daarom stelt de Wacht ook vannacht niet teleur. De zwoele tonen komen van een mafkees genaamd Michael Mac, die aan de haal gaat met de Doom (2016) OST. Zoals de componist van het origineel, Mick Gordon, al zegt in de comments: “I died at 2:54.” Oké, niet zo goed als die hele fijne liveperformance van vorig jaar, maar je kunt niet alles hebben, het is immers woensdag.

“Harry Potter + Skyrim = Citadel: Forged With Fire”

Tussen aanhalingstekens dus, want in de buurt van de kwaliteit van Skyrim lijkt onderstaande (en ambitieuze) RPG vooralsnog niet te komen. Toch hebben de makers een leuk trailertje in elkaar geflanst waarin vooral de graphics excelleren en de animaties nog wel iets te bewijzen hebben. Maarja, vliegen op een bezemsteel en iets wat verdacht veel op Zwerkbal lijkt, en dan natuurlijk ook nog eens de mogelijkheid om torens en andere objecten heen en weer te flikkeren met je magie - leuk. Voor de duidelijkheid – Citadel: Forged With Fire is een MMORPG voor Xbox One, PS4 en PC, en de Early Access-fase van de Steam-versie start op 26 juli.

Eerste blik op het kostuum van Marvels The Wasp

Vergeet Spider-Man, spinachtigen hebben hun moment of fame gehad! Door naar de volgende Marvel-film, door naar insecten. Omdat insecten stiekem ook wel cool zijn geeft de Wacht jullie vannacht een eerste blik op Hope van Dyne als The Wasp, vanzelfsprekend uit de aankomende film Ant-Man and the Wasp. De foto is van een banner op Disney´s D23-conventie in Californië, en is gedeeld door de actrice die zich in het kostuum schuilhoudt± Evangeline Lilly. De film zal draaien rond de samenwerking tussen wesp en mier; laatstgenoemde wordt weer vertolkt door Paul Rudd. Het duurt wel nog even voor we ze in actie kunnen zien, de film komt namelijk pas op 18 juli uit in Nederland.

The Tick is een ouderwets hilarische superheld in eerste trailer van zijn comeback

De blauwe superheld is terug op het kleine scherm! Gelukkig heeft de Wacht het niet over de Smurfen, want zo klein is The Tick helemaal niet. Hij is groot(s), heeft een stem waar je beentjes van beginnen te wankelen en een superkracht zó super dat zelfs The Thing jaloers zou worden. The Tick is vanaf 25 augustus te zien bij Amazon Video.

Nintendo Switch krijgt eerste streaming-app… in Japan

De Japanse Nintendo Swith-eShop krijgt eindelijk zijn eerste app deze week. Voor iedereen die zat te klagen dat de hybride console achterliep wat betreft streamingdiensten en andere video-mogelijkheden, is er straks NicoNico te downloaden. Helaas geen YouTube, Netflix of Twitch, maar wel een manier om online video’s te checken – alles wat op de Japanse eShop staat valt immers ook op jouw Europese Switch te downloaden. Het is nog niet de app waar we op hoopten, maar vooruitgang is altijd goed, toch?

Kennen jullie deze al, al, al?

Insomniacs Spider-Man wordt vele malen groter dan Sunset Overdrive

Alle appels en peren op een stokje, Insomniac Games heeft zojuist op Twitter een vergelijking gemaakt waaruit ongeveer kan worden opgemaakt hoe groot de wereld van Spider-Man eigenlijk wordt. Tja, echt duidelijk is het niet, maar Spider-Man wordt “several times larger” dan de map uit Sunset Overdrive. Dat klinkt in ieder geval redelijk groot (al hoeven we natuurlijk geen GTA V of Witcher 3-praktijken te verwachten), zeker als je nagaat dat een stad als New York ontzettend dichtbebouwd is en Spidey veel de lucht in zal gaan. Toch blijft de Wacht nuchter en snapt hij dat het niet altijd om de grootte gaat, maar om hoe het web in elkaar is geweven. Hopelijk lekker authentiek en met veel wolkenkrabbers om vanaf te slingeren.

That's not a comparison we can really make. It's several times larger than Sunset City was tho — Insomniac Games (@insomniacgames) July 9, 2017

Mr. Giggles de mond snoeren met Hitmans 26ste en laatste Elusive Target

Als het aan onze favoriete kale rakker met een barcode op zijn achterhoofd ligt, zal ene Mr. Giggles snel het lachen vergaan. Hij is namelijk al weer de laatste Elusive Target die ontwikkelaar IO Interactive toevoegt aan het huurmoordenaarplezier. Elusive Target #26 neemt je namelijk mee naar Marrakehs, alwaar je Mr. Giggles moet ombrengen. Lukt dat niet binnen tien dagen, dan verdwijnt de man met een ongelukkige achternaam voorgoed. O, en je moet ook nog eens een Client List zien op te pikken terwijl je bezig bent. Elusive Target #26 is vanaf morgen (14 juli) te vinden in de game, en wie goed heeft meegespeeld de afgelopen maanden staat iets leuks te wachten:

Wanneer je een steen tegenkomt in The Legend of Zelda: Breath of the Wild Hunt

De bron vind je hier dus.

Dota 2’s International Tournament vestigt nu al nieuw eSports-record

Laat het maar aan Valve over om een toernooitje te organiseren! Hoewel het einde nog niet eens in zicht is en er dus nog onduidelijkheid bestaat over het uiteindelijke bedrag, is het nu al zeker dat het zevende jaarlijkse International Dota 2 Championship het record voor een eSports-prijzenpot gaat verbreken. Dat record stond op 20.770.460 dollar, en is nu al vernietigd ondanks het feit dat er nog weken lang teams aan het toernooi kunnen worden toegevoegd, waardoor de prijzenpot alleen maar meer stijgt. Tevens krijgt die pot een impuls wanneer een nieuwe immortal Treausre wordt gereleased, en daar staat er ook nog eens een van te wachten. De winnaar kan met de opbrengst wel eens een klein land kopen, altijd leuk. Wie in één klap multimiljonair worden of hun miljoenen op de bank mogen aanvullen, wordt bekend tijdens het toernooi dat tussen 7 en 12 augustus plaatsvindt in de KeyArena in Seattle.

One Piece: Grand Cruise naar PS VR en “weergaloze nieuwe One Piece-game” aangekondigd

Niet alleen Naruto-fans kunnen de komende tijd hun borst natmaken voor wat anime-actie op de PS4, ook One Piece-liefhebbers komen aan hun trekken. Het nieuwste nummer van het Japanse blad Jump Magazine bevestigt namelijk het bestaan van PS VR-game One Piece: Grand Cruise. Wat die VR-ervaring precies mag worden is onduidelijk, maar de eerste screenshots uit het magazine laten de binnenkant van een schip zien. Misschien gaat het dus niet veel verder dan een game waarin je met je vaargenootjes kunt praten. Gelukkig is er meer, in de vorm van een erg vage One Piece-game die nu al wordt gehypet door de makers.

Het is onbekend op welke platformen die nieuwe One Piece-game te spelen zal zijn, maar we weten in ieder geval dat hij gemaakt wordt door Shueisha, Toei Animation en Bandai Namco. Vanaf 22 juli zullen we waarschijnlijk meer te weten komen over deze titel, die als codenaam ‘Dawn’ heeft gekregen, omdat hij dan al te spelen is in Tokyo. Volgens het magazine is Dawn een One Piece-game zoals je er nog nooit een gezien hebt, maar daar worden we ook niet veel wijzer van. Naar verluidt wordt het een grote game, wellicht zelfs met een open wereld, waar druk aan wordt gewerkt om het gevoel (en de soundtrack) van de serie te bevangen. Het goede nieuws hierbij is in ieder geval dat Eiichiro Oda meewerkt aan het project, hij is de originele auteur van One Piece. Eerst zien, dan geloven, maar de Wacht is benieuwd.

DmC, Resident Evil, Dead Rising en andere Capcom-games voor nop in de Humble Bundle

Wie tientallen bovenop tientallen euro’s wil besparen en niet vis is van Capcom, doet er goed aan de nieuwste Humble Bundle eens te bekijken. Capcom staat centraal, en dat betekent flinke kortingen op games als Resident Evil en Dead Rising. Voor de minimale prijs van 1 euro krijg je DmC: Devil May Cry, Umbrella Corps en Strider voor Steam, betaal je de (op het moment van schrijven) iets hogere prijs van 6,37 euro, dan krijg je daarbovenop ook nog de Deluxe Edition-upgrade van Umbrella Corps, Dead Rising 2: Off the Record, Resident Evil HD (remaster), Resident Evil 0 HD (remaster) en Resident Evil 6. Mocht dat nog niet genoeg zijn, voor 10,48 euro ontvang je bovenop alles Dead Rising 2 en Dead Rising 3: Apocalypse Edition. Negen games voor tieneneenhalve euro, niet slecht.

Deck13 kondigt voor volgende week gratis demo aan van The Surge

De ontwikkelaar van Lords of the Fallen, Deck13, heeft via een Facebook-trailer bekendgemaakt dat er volgende week een demo beschikbaar komt van hun actie-RPG The Surge. De demo is te spelen op alle platformen: PC, PS4 en Xbox One. Mocht je dus nog twijfelen of je deze Dark Souls-achtige game überhaupt wel wilt aanschaffen, dan is dit je kans.

Dark Souls Odyssey is de aanstekelijkste Souls-trailer ooit

Resident Evil: Revelations op 31 augustus naar Japananse Xbox’en en PS4’s, Europa volgt in de herfst

Het is nieuws waar we in Nederland helaas niet erg veel aan hebben, maar dat de releasedatum van 31 augustus staat genoteerd voor de Xbox One- en PS4-versies van Resident Evil: Revelations, laat in ieder geval zien dat er schot in de zak zit. Daarbij komt het bericht van Capcom dat er nog geen specifieke releasedatum voor de Europese (en Amerikaanse) versie vaststaat, maar dat ook wij er vanaf aankomende herfst mee aan de slag kunnen.

Beste huwelijkscadeau ooit

Waar deze ‘Pokémon Official Special Mystery Teaser Video’ over gaat is een raadsel

Is er iemand aanwezig die Japans spreekt? De Wacht kan namelijk niets bakken van onderstaande mysterieuze, en vooral erg Japanse trailer. In ieder geval komen er allerlei games langs, van Omega Ruby tot Pokémon Sun & Moon, en lijkt het erop dat er op 19 juli een aankondiging plaatsvindt die veel moet verduidelijken. Er wordt zelfs over UFO’s gepraat, gevolgd door een UFO-foto-minigame met de PokéFinder, dat Pokémon Snap-achtige apparaat dat al in Sun & Moon zit. Heeft het dan allemaal toch iets met Ultra Sun en Ultra Moon te maken? Een mogelijke cross-over met Gen IV? Gaat The X-Files verder in Pokémon?! De Wacht blijft achter met veel vragen, maar kijkt uit naar de 19de, als er dan überhaupt iets wordt aangekondigd.

Smeulend rubber en schaamteloze energydrank-promotie in NASCAR Heat 2-gameplaytrailer

Wie goedkoop naar een echt NASCAR-evenement wil, en wel zin heeft in een goed potje racen op PS4, Xbox One of PC, kan er misschien eens over na gaan denken om NASCAR Heat 2 te pre-orderen. Naast onderstaande gameplaytrailer onthulden ontwikkelaar Monster Games en uitgever 704Games de pre-orderbonus. Iedereen die de game pre-ordert krijgt de Daytona 500-skin van Kurt Busch tot zijn beschikking, en als je de fysieke versie van tevoren bestelt komt daar 50 dollar korting op een NASCAR-evenement bij. Leuk en aardig, al is het een beetje onduidelijk of we in Europa ook van die korting kunnen genieten. Voor het geval je toevallig ergens in Amerika in de buurt van zo’n evenement bent, natuurlijk.

Street Fighter IV; Champion Edition nu verkrijgbaar op iOS-toestellen

Wie zo graag de virtuele vuisten van personages tegen elkaar aan ziet slaan dat hij altijd een fighting game bij zich moet hebben, is het goed nieuws dat Street Fighter IV: Champion Edition nu verkrijgbaar is op iOS. Het is een geüpdatete versie van de Street Fighter IV-game die in 2010 uitkwam voor iOS-toestellen, en voegt onder andere drie nieuwe personages toe: Dudley, Ibuki en Poison (wat het totaal op 25 brengt). Er zitten vier moeilijkheidsgraden in de game, evenals ondersteuning van MFi-controllers, een hogere resolutie en wide-screen-ondersteuning.

Slay the beast! Fijne donderdag verder.