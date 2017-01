Nintendo Switch is meest aan gaming toegewijde console 

Terwijl het tot in de late uurtjes nog erg onrustig bleef in de comments, is de middag alweer aangebroken en staat het nieuws paraat. Vandaag een update over Battlefield 1, Stardew Valley en trekken we de conclusie dat de Nintendo Switch 100% is toegewijd aan gaming!

EA Access Vault uitgebreid met Skate 3 en Dead Space Ignition

De meest geliefde uitgever in de industrie, Electronic Arts, is bezig om haar EA Access-service een essentiële dienst voor iedere gamer te maken. De service maakt het mogelijk om nieuwe games een aantal dagen eerder al te spelen en levert daarnaast een bibliotheek aan titels die afgezien van het maandelijkse bedrag gratis speelbaar zijn. Vanaf vandaag zijn Battlefield 3 en Battlefield Bad Company 2 te vinden in de EA Access Vault, maar daar blijft het niet bij!

De komende maanden worden er nog meer games toegevoegd aan de 'Vault', waardoor het totaal aantal spellen op 40 uit gaat komen. Dit zijn de bevestigde namen die we de komende tijd ook in de dienst mogen gaan verwelkomen:

Dead Space Ignition

Skate 3

Madden NFL 17

Zuma’s Revenge

Tussen de 40 games staan toppers als de drie Mass Effect-delen, Battlefield 4 en SSX. De komende tijd wordt sowieso een mooie voor gamers die EA een warm hart toe dragen, want met de release van Mass Effect Andromeda op 21 maart, mogen gamers met EA Access vanaf 16 maart al 10 uur in het spel rondlopen op zoek naar vrede in het universum.

DICE teast aankomende Battlefield 1 content

Met Battlefield 1 heeft DICE een geweldige shooter afgeleverd die ons eindelijk wéér gevechten uit het verleden laat beleven. Hoewel het om een oorlog uit een ver verleden gaat, is ook deze niet imuum voor Season Passes en DLC. Komende week gaan we in ieder geval meer leren over de aankomende nieuwe DLC voor Battlefield 1, want via de Twitter-pagina van de game is het volgende bericht namelijk gedeeld.

Be ready. First details coming next week. pic.twitter.com/AOi2mYKlD4 — Battlefield (@Battlefield) January 20, 2017

In de video die aan het bericht is gekoppeld, is al te zien dat het Franse leger een belangrijke rol gaat spelen. Daarnaast wordt er druk gespeculeerd dat de soldaat die het scherm in wandelt een nieuwe elite class voorstelt. De tank die op de achtergrond voorbij rolt met zijn 60-op-1 verbruik is waarschijnlijk de Char 2C tank. De grootte van dit pantservoertuig doet vermoeden dat het een nieuw Behemoth voertuig gaat worden.

De Battlefield 1 Premium Pass, zoals de trendy naam van de season pass luidt, biedt gedurende een jaar vier pakketen met extra content. In ieder deel zitten in ieder geval vier nieuwe maps, een aantal nieuwe wapens, nieuwe dogtags en een paar Battlepacks. Verder worden er nieuwe elite-classes, gamemodi en nieuwe voertuigen aan de game toegevoegd. Er hangt met zijn prijs van €50,-- wel een stevig prijskaartje aan de Premium Pass. De eerste grote update die deel uitmaakt van de season pass verschijnt in maart.

Stardew Valley geen launch titel voor Nintendo Switch, maar verschijnt nog wel dit jaar

Stardew Valley is een simpel, maar uitdagende indiegame die vorig jaar de PC wist te veroveren met zijn verslavende gameplay en ongekende charme. Het spel is inmiddels ook verschenen op de PS4 en Xbox One, maar als het aan de ontwikkelaar ligt, blijft het daar zeker niet bij. In eerste instantie zou de game ook naar de Wii U komen, maar met de aankondiging van de nieuwe spelcomputer van Nintendo is de port nu in ontwikkeling voor de Nintendo Switch.

Ontwikkelaar ConcernedApe laat op de blog van de game weten dat er hard aan wordt gewerkt om het spel nog dit jaar op de Nintendo Switch te krijgen. Een launchtitel is echter niet aan de orde. Er valt gelukkig ook iets anders te melden, want voor de PS4 en Xbox One-versies van het spel staat er begin februari een patch te wachten die unloadable savegames weer kan herstellen en dit probleem in de toekomst helemaal moet voorkomen.

Over de PS Vita is er ook een kleine update, want de ontwikkelaars zijn aan het onderzoeken of een port naar de handheld van Sony tot de mogelijkheden behoort. Dit zou heel erg goed nieuws zijn voor een select groepje die-hard PS Vita fans dat hier ergens op de aardkorst rondloopt.

De blog wordt afgesloten met een minimale update over de co-op en mulitplayer modus die in de maak is. Deze is volop in ontwikkeling, maar vergt de nodige tijd voordat deze af is en aan Stardew Valley toegevoegd gaat worden. Geduld is hier dus een schone zaak. Wordt er hier nog veel maïs gekneusd in het dorpje Stardew?

Nintendo Switch ondersteunt geen video streaming diensten

Op de Wii U kun je prima Netlfix kijken op de console. Dit gaat bij de Nintendo Switch rond de lancering niet het geval zijn, zo laat Nintendo weten in een interview met Kotaku. Het Japanse bedrijf achter The Legend of Zelda en Super Mario is weer eens lekker zichzelf en weigert in haar PR en marketing uitlatingen toe te geven aan de westerse standaard. Het interview met Kotaku is zeker de moeite waard om een volledig te lezen, al is het maar om te zien hoevaak Nintendo een vraag afdoet met 'op dit moment hebben we daar niets over te melden'. Zelfs Donald Trump zou hier het een en ander van kunnen leren.

Gelukkig is er voor de lezer die goed zoekt ook een klein detail met een nieuwswaardige glimps te ontdekken. Zo bevestigt Nintendo dat de Switch niet backwards compatible is voor zowel de games als controllers van voorgaande systemen. Hier is echter wel een logische verklaring voor, want de aandacht van het bedrijf is volledig gericht geweest op 'het creëren van het best mogelijke videogame console'.

“All of our efforts have gone toward making the Nintendo Switch system an amazing dedicated video game platform, so it will not support any video-streaming services at launch. However, support for video-streaming services is being considered for a future update,”

Nintendo houdt een slag om de arm en doet dit met de woorden, want niet is, kan nog komen. Op dit moment hoef je dus niet heel veel meer van je console te verwachten dan dat het je games afspeelt. De Wacht zelf vindt dit wel een mooi motto, alleen de prijs van €300,-- euro en hardware die ten opzichte van de andere consoles al achterhaald is, had hij dan toch iets meer verwacht. De toewijding aan gaming is echter overweldigend, nu nog echt een aantal geweldige games!

