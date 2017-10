Maak je geen zorgen: ook na de release van Super Mario Odyssey is er genoeg te spelen op de Nintendo Switch en 3DS. Maar tot die tijd hoopt de Wachtster je te vermaken met nieuwsfeiten over The Evil Within 2, Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7 en Dragon Ball FighterZ.





Nintendo Switch en 3DS line-up voor de komende maanden

27 oktober staat dikgedrukt in de agenda van vrijwel elke gamer. Maar ook in de maanden daarna kom je als Nintendo-fan flink aan je trekken. Wat je precies kunt gaan spelen op je Switch en 3DS, check je in de afbeelding hieronder.

En aangezien de Wachtster de moeilijkste niet is, zet ze op deze zware maandagochtend de line-up voor Switch en 3DS ook nog even in een overzichtelijk lijstje.

Oktober

Mario and Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions – 6/10

Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy – 6/10

NBA 2K18 – 17/10

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth – 17/10

Fire Emblem Warriors – 20/10

Just Dance 2018 – 24/10

Super Mario Odyssey – 27/10

November

Mario Party: The Top 100 – 10/11

Snipperclips: Cut it Out, Together! Plus 10/11

Doom – 10/11

LA Noire – 14/14

Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 17/11

The Elder Scrolls V: Skyrim – 17/11

WWE 2K18 - TBD

December

Xenoblade Chronicles 2 – 1/12

Holiday 2017

Rocket League

Minecraft

2018

Kirby Battle Royale – 19/1

Project Octopath Traveler

Sushi Striker: The Way of Shushido

Wolfenstein II: The New Colossus

Super Meat Boy Forever

Radiant Historia

Shin Megumi Tensei: Strange Journey Redux

Shovel Knight



Mario & Luigi Superstar Saga + Bowser’s Minions accoladetrailer

Een van de games in bovenstaand lijstje is Mario & Luigi Superstar Saga + Bowser’s Minions. Deze game - met bizar lange naam - voor 3DS is inmiddels al te checken. En dat deden heel veel recensenten met groot plezier. Check deze trailer vol lovende woorden maar.





Trailerovervloed

Drie versche trailers van games, waar je hopelijk nog nooit van gehoord hebt. Dat is immers toch wel een beetje de bedoeling van dit rubriekje. Oké, ditmaal minus Paragon dan... Kijk snel mee naar:

Paragon is nu te checken op PC en PS4

Elliot Quest is vanaf 19 oktober te checken op de Switch

Hyakki Castle is vanaf 15 november te checken op PC





The Evil Within 2 heeft verborgen first person-modus op PC

De Wachtster houdt wel van een beetje griezelen, maar dan wel het liefst vanuit een ietwat veiliger third person-perspectief. Als jij echter nog dichter op de horror van The Evil Within 2 wil zitten, dan heeft ze een trucje voor je.

Met de volgende spreuk kun je in de console commands op PC een first person perspectief activeren: “pl_FPS 1”

Na het invoeren van deze command zie je dus helemaal niet meer wat erachter je gebeurt. Wel een kleine waarschuwing: The Evil Within 2 is in principe niet gemaakt voor dit perspectief, zodat de interacties wellicht wat apart kunnen zijn.

Om een beetje een idee te krijgen, check je onderstaand filmpje.





Techanalyse: Gran Turismo Sport vs Forza Motorsport 7

Het is natuurlijk eigenlijk het verhaal met appels en peren, maar alsnog is het best interessant om de twee grootmachten van de racegame te vergelijken. Laat dat maar aan de mensen van Digital Foundry over. Zij leggen Gran Turismo Sport en Forza Motorsport 7 onder hun technische loep.





Dragon Ball FighterZ screenshots tonen Nappa, Ginyu en meer

Dankzij Enzio kon je eergisteren al lezen dat Nappa en Ginyu speelbaar zijn in Dragon Ball FighterZ en dat de game meerdere story modes krijgt. De Wachtster voegt aan dit heugelijke feit graag wat bewijslast toe in de vorm van shiny screenshots.

Dragon Ball FighterZ is ergens in februari 2018 te checken op PC, PS4 en Xbox One.



