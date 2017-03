Nintendo Switch breekt verkooprecords 

Het gaat erg lekker met de Nintendo Switch en Reggie is zo trots als een aap met 7 lullen. De Wacht heeft alle details naast nieuws over 4K video op de PS4, Dirt 4, Half-life 3, Final Fantasy XV, Destiny 2 en Naughty Dog.

PS4 Pro 4K Media Player update

Boom shake, shake, shake the room! De Wacht heeft er weer zin in vannacht en begint deze Nachtwacht met een fijn berichtje voor gamers met een 4K TV en een PS4 Pro. Het is al gek genoeg dat de PS4 Pro geen 4K Blu-Ray speler heeft gekregen, maar het was helemaal raar dat je er ook geen eigen 4K filmpjes op kon afspelen. Tot nu toe was het alleen nog maar mogelijk om 4K content te streamen, bijvoorbeeld via Netflix. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen.

Als het goed is er nu een update beschikbaar voor de Media Player van de PS4 Pro, die het mogelijk maakt om 4K footage in de vorm van MP4 files af te spelen via een USB stick, of via je netwerk. Voor de duidelijkheid, 4K Blu-Rays kan je nog steeds niet afspelen, maar wel je eigen (geripte) 4K content.

Als je een PS VR hebt, kan je ook een soort van genieten van de 4K ondersteuning, want de resolutie wordt in dat geval gedownsampled naar full HD, de resolutie van de VR headset. Dit zorgt alsnog voor strakkere beelden dan native full HD content. Check alle info hier!



Dirt 4 krijgt Xbox Scorpio ondersteuning?

Nog wat nieuws over de PS4 Pro en zelfs over Xbox Scorpio! Dirt 4 is onlangs aangekondigd voor juni van dit jaar en komt uit op de PC, PS4 en Xbox One. Paul Coleman, de chief game designer van Dirt 4, heeft nu ook laten weten dat de game PS4 Pro support krijgt en misschien zelfs Xbox Scorpio support, al kan hij dat nu nog niet beloven. Hij zegt:

“We’ve got plenty of experience working with high-end PC hardware so we are confident that we’ll be able to crank up the settings on PS4 Pro. With Scorpio it should be a similar deal – but because Scorpio is shipping a while after we are releasing DiRT 4, I can’t make any promises at this stage.”

De Wacht is rete benieuwd naar de eerste filmpjes, die footage van de PS4 Pro en Xbox Scorpio versies van games naast elkaar zet. Zou het verschil echt zo groot zijn tussen beide consoles? Spannende tijden!



Half-Life 3 confirmed

Duidelijk verhaal, geen speld tussen te krijgen.



Final Fantasy XV maart update trailer

Final Fantasy XV is een van de leukste Final Fantasy games in jaren en Hajime Tabata en Square Enix zijn er nog lang niet klaar mee. Er staat nog een stapel DLC te wachten, waaronder de episode van Gladiolus, maar er komen ook nog heel regelmatig dikke patches uit met nieuwe content en aanpassingen aan het verhaal en de gameplay. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassingen van het super rare Chapter 13 in de game. Patch 1.06 en patch 1.07 staan op het punt om gereleased te worden en in het filmpje hieronder zie je alle content en aanpassingen langskomen.



Destiny 2 logo

Er waren de afgelopen weken gruwelijk veel geruchten over de aankondiging van Destiny 2. Check wat het officiële Destiny Twitter account net online zet!



Nintendo Switch breekt verkooprecords

Nintendo is erg in zijn nopjes met de release van de Switch. De nieuwe ‘console’ van Nintendo vliegt als warme ham/kaas croissantjes over de toonbank en breekt volgens Reggie Fils-Aime dagelijks nieuwe verkooprecords, in ieder geval in de USA. Om te zeggen dat Reggie trots is, is een understatement.

“The reaction to Nintendo Switch has been remarkable. Every day we’re setting new records from a US perspective, meaning, you know, today I can look back and see how I compare to the launch of the Wii or the Nintendo DS or the Nintendo 3DS, and I’m setting sales records every day with the Nintendo Switch. The reaction has been fantastic. Consumers want it, I’ve been with industry peers, they’re excited with what we’re doing and hoping to drive the industry. I’ve seen the games, like The Legend of Zelda: Breath of the Wild, right now the fourth highest-rated game in the history of videogames. We’ve turned the industry on its ear and to do that, to be part of a company that has a reputation for doing it on a regular basis, has been tremendous.”

Hopelijk kan Nintendo het momentum vasthouden, in ieder geval tot de E3. Rond die tijd moet Nintendo wel echt gaan laten zien dat er hele toffe games onderweg zijn naar de Switch, maar de Wacht heeft goede hoop. Sowieso, OMG Super Mario Odyssey!



Naughty Dog behind the scenes

Ontwikkelaar Naughty Dog is op dit moment druk bezig met The Last of Us 2 en Uncharted: The Lost Legacy. Hopelijk krijgen we op de E3 wat meer info over The Last of Us 2, maar in een video interview delen co-president Evan Wells en director Neil Druckmann wel alvast hun gedachte over de nieuwe lead developers van Uncharted: The Lost Legacy.

Volgens de bescheiden mening van de Wacht is Naughty Dog de beste game developer op deze aardbol en smult dan ook van dit soort behind the scenes filmpjes. De release date van Uncharted: The Lost Legacy is nog niet bekend, maar volgens Claudia Black, de actrice die de stem van Chloe Fraser verzorgt, hoeven we niet lang meer te wachten. Via Twitter zei ze:

“Think we can expect news of a date soon - if our schedules are any indication.”

De Wacht denkt overigens dat deze stand-alone DLC eerder gaat uitkomen dan we denken, misschien zelfs al wel voordat de E3 begint. Of is dat een typisch gevalletje wishful thinking?