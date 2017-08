Nintendo organiseert “special” panel op PAX West 

Terwijl jij lekker vrij bent, werken de mensen bij Ubisoft gewoon door. Deze N8W8 staat vol met nieuwtjes over de games van deze ontwikkelaar: Rainbow Six Siege, Skull & Bones en The Division. Geen liefde voor de fransozen? Speciaal voor jou ook berichten over Star Wars Battlefront II en Nintendo.





Details Rainbow Six Siege-expansie Operation Blood Orchid bekend gemaakt

Ubisoft heeft wat nieuwtjes omtrent de volgende expansie voor Rainbow Six Siege bekend gemaakt. Zodoende kan de Wachtster jullie nu vertellen dat deze Operation Blood Orchid vanaf 29 augustus te checken is op PC, PS4 en Xbox One.

Met de nieuwe uitbreiding voor Rainbow Six Siege sleep je een map met Hong Kong als setting en drie Operators binnen. Over de Operators in Operation Blood Orchid is nog weinig te vertellen, behalve dan dat je ze als season pass-houder gratis krijgt. De rest van de bevolking kan ze vanaf 5 september kopen met in-game currency. De map is overigens sowieso met gesloten portemonnee te scoren.

Star Wars Battlefront II roundtable met DICE, Criterion en EA Motive

Ontwikkelaars van DICE, Criterion en EA Motive hadden een onderonsje om te praten over hun samenwerking voor Star Wars Battlefront II.

Voor dit filmpje van PlayStation Blog schoven Craig McLeod (DICE), Mark Thompson (EA Motive) en Matt Webster (Criterion) aan om te vertellen over wat ze geleerd hebben van de eerste Star Wars Battlefront. Ook wordt hen bijvoorbeeld gevraagd hoe ze al het Star Wars-bronmateriaal in een game gevat hebben.



Mocht je deze maandagmorgen 20 minuutjes over hebben dan kun je het interview over Star Wars Battlefront II hieronder bekijken:

Skull & Bones-microtransacties uit de doeken gedaan

In een interview met Gamespot besprak creative director Justin Farren van Ubisoft Singapore het aankomende Skull & Bones. Hij ging onder meer in op de verschillen tussen deze titel en Assassin’s Creed IV: Black Flag, en *gasp* microtransacties...

Skull & Bones doet met zijn scheepsvaart-combat stiekem natuurlijk meteen denken aan Assassin’s Creed IV: Black Flag. Volgens Farren niet terecht:

“When it comes to the type of experience you have with Assassin’s Creed, Assassin’s Creed is a very specific fantasy about being an assassin, about being in a crowd, and that’s not the game we wanted to make. We wanted to make something that really leveraged the power of those huge, massive ships. You’ll notice that we have a lot of what we call “ship porn”, where we really focused on the details and intricacies of the ship and we bring the ship to life and make it a character of its own, and that’s something we wanted to do.”

“Ship porn”, dus in Skull & Bones. Dat wil echter niet zeggen dat de ervaring van Ubisoft met de Assassin’s Creed-franchise niet van pas is gekomen. Maar desalniettemin probeert men van deze nieuwe ip oprecht een geheel nieuwe ervaring te maken.

Een ander belangrijk punt in het interview betreft de microtransacties in de game. Farren vertelt dat Skull & Bones gebruik zal maken van microtransacties, die de game echter absoluut niet pay-to-win maken. Zo kun je ook middels seasonal events dezelfde customization-elementen verdienen. Het gaat volgens de creative director sowieso om cosmetische items, die je spelervaring simpelweg persoonlijker maken. Hij sluit af door te zeggen dat hij zelf honderden dollars in Overwatch gepompt heeft. Zodoende lijkt hij in ieder geval bekend met de gevaren van microtransacties...

Nintendo organiseert “special” panel op PAX West

Nintendo organiseert dit jaar een “special” panel op PAX West. Wat er zo speciaal wordt, is echter nog gehuld in mysterieën.

Laten we eens effe puzzelen...

De geschiedenis doet de Wachtster vermoeden dat Nintendo geen nieuwe game zal aankondigen op PAX West. Zodoende zal het panel in het teken staan van een al aangekondigde game. Dan blijven bijvoorbeeld Metroid: Samus Returns, Super Mario Odyssey, Fire Emblem Warriors en Xenoblade Chronicls 2 over. Ook zou het gamebedrijf het over de volgende DLC voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild kunnen hebben...

Tja, 2 september leren we in ieder geval meer, maar tot die tijd worden Sherlocks onder de lezers opgeroepen. Waar zou het “special” panel van Nintendo op PAX West over kunnen gaan?

Update 1.7 voor Tom Clancy’s The Division verschijnt bijna

Patch notes bieden niet altijd het meest spannende nieuws… Maar update 1.7 voor Tom Clancy’s The Division brengt nu eens echt wat nieuws met zich mee.

Tom Clancy’s The Division krijgt met deze 1.7 update allerlei nieuwe features, zoals Global Events, Commendations, Encrypted Caches en Classified Gear Sets. De Wachtster licht er graag een paar uit, zo vormen de Commendations een in-game achievement-systeem, waarmee je cosmetische items krijgt bij het uitvoeren van tasks. Ook wordt er een Character Customization Station geïntroduceerd. Daarnaast voegen Classified Gear Sets six piece-bonussen toe aan gear sets. Je kunt deze verdienen door mee te doen aan Global Events, waarmee je Global Tokens verdient.

Meer weten? Reddit is je bron.

En dan eindigen we met een huishoudelijke mededeling: Ubisoft maakte bekend dat deze update 1.7 voor Tom Clancy’s The Division op 15 augustus al live gaat.

