Nintendo op de nostalgische tour met Legend of Zelda: Breath of the Wild-afbeeldingen 

Terwijl in de rest van Nederland de eerste goede voornemens flauwekul blijken te zijn, focust de Wacht zich op dat waar hij élk jaar meer van wil: heet gamenieuws. Met vannacht; Ariana Grande krijgt een rol in Final Fantasy, GTA Online krijgt nieuwe zooi, Mass Effect niet naar de Switch en meer. Goedemorgen!

Modders voegen heel Liberty City toe aan GTA V

Aangezien het al weer 2017 is, is het zo’n twee jaar geleden dat een stel Russische ontwikkelaars OpenIV maakten om GTA V te kraken als een walnoot. Dezelfde gasten achter deze modtools laten vannacht zien dat ze hun vizier niet op het Los Santos van GTA V hebben gericht, maar juist op de stad Liberty City Inderdaad, de gehele GTA IV-stad wordt met een map toegevoegd aan GTA V. Dat wil zeggen dat de speler de oceaan moet oversteken om van Los Santos naar Liberty City te komen (er wordt niets vervangen!), maar dat is niets waar een simpel helikopertje of vliegtuigje geen raad mee weet. Omdat het gaat om een mod zal deze natuurlijk niet te gebruiken zijn in GTA Online, en je hebt ook nog eens GTA IV nodig om hem te kunnen installeren. Dit is een vereiste omdat de Liberty City-mod diens gamefiles converteert naar GTA V.

Het is helaas nog onduidelijk wanneer de mod beschikbaar wordt gemaakt, de lui achter OpenIV laten weten dat er nog heel wat werk staat te wachten.

Ariana Grande krijgt een personage in Final Fantasy: Brave Exvius

Niemand minder dan de vriendin van Mac Miller – de Wacht houdt gewoon van rap, er komen geen ongezonde obsessies met de serie Victorious aan te pas – zal een rol krijgen in de mobiele game Final Fantasy: Brave Exvius. Zangeres/actrice Ariana Grande bevestigde dit zelf via Twitter en Instagram, waarop ze een foto toonde van haar en wat ongetwijfeld enkele Square Enix- en Alim-mensen zijn. Ook gaf ze een eerste blik op haar personage met onderstaand gifje, waarop enkele poses (aanvallen, sterfte en iets met zang) zijn verzameld. Mocht je Grande zo graag willen checken in Final Fantasy: Brave Exvius; de game is al beschikbaar voor Android en iOS, maar het is onduidelijk wanneer Ariana Grande’s personage erbij komt.

Kojima-beeld van 1,6 meter hoog te koop voor ruim 1900 euro

Mocht je nog een erfenisje of drie over hebben, dan kan het een idee zijn om te investeren in een gigantisch beeld van je favoriete studio die nog geen game heeft uitgebracht; Kojima Productions. Helaas is het niet een beeld van Hideo Kojima zelf en moeten we het doen met Ludens, de mascotte van zijn nieuwe gamebedrijf. De gigant gaat voor 1910 euro de digitale deur uit, maar kan ook gekocht worden voor het luttele bedrag van 214 euro per maand. Koopje, dus, en daar krijg je een flinke lading details, genoeg LED-lampjes voor een hele kamer en een vlag met het Kojima Productions-logo erop bij. Wat wil een gamer nog meer..?

Nintendo wordt nostalgisch met Breath of the Wild-afbeeldingen

In de aanloop naar de release van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en natuurlijk de aankondigingen die ons te wachten te staan over de Switch, laat Nintendo ons vannacht twee afbeeldingen zien van hun nieuwe Zelda-avontuur. De eerste afbeelding is die van een van de games Guardians - niet te verwarren met een zakmes – en nummer twee is een throwback naar een afbeelding van de originele Zelda uit 1986. O, de nostalgie.

Capcoms Dirt 3, F1 2013 en Grid verdwijnen van Steam

Waarom weten niet helemaal zeker, maar de racegames Dirt 3, F1 2013 en Grid zijn niet meer te vinden op Steam (via Destructoid). Naar alle waarschijnlijkheid heeft Codemasters de rechten op de auto’s in die games niet meer, wat ook zou verklaren waarom exact dezelfde titels enkele dagen geleden van GOG zijn verdwenen. Mocht je de games al in je Steam Library hebben, wees dan niet getreurd, alle aankopen blijven staan waar ze staan en zijn ook gewoon nog te downloaden. Had je ze nog niet en wilde je dat wel, dan heb je pech. Dikke doei!

Thor: Ragnarok bevat naast de Hulk ook Doctor Strange

In filmnieuws: naast onze favoriete met woedeproblemen worstelende en groene freak of nature Hulk, komt ook Marvels meest recente toevoeging aan het MCU kijken in Thor: Ragnarok. Er gingen al langer geruchten dat Benedict Cumberbatch de mantel van Doctor Strange weer zou omslaan voor de intergalactische taferelen van Thor: Ragnarok, en vannacht worden die bevestigd door Disney. Eerder werd al bekend dat de film verhaalelementen zou lenen van de comicreeks Planet Hulk – een hele grote aanrader, trouwens – en dan met name de planeet in kwestie, Sakaar, waar de film voor een groot gedeelte zal afspelen. Helaas is het geen losstaande Planet Hulk-film – Marvel heeft de rechten daarvoor niet – maar met zowel de Hulk als Doctor Strange, en daar bovenop een stel intergalactische bad guys, moet er in ieder geval genoeg actie in Thor: Ragnarok zitten om je vingers bij af te likken. 2 november vliegt Thors hamer weer naar de Nederlandse bioscopen.

Nieuwe Adversary Mode, dubbele XP en meer naar GTA Online

Er staan vanaf vannacht een nieuwe motor en een nieuwe modus op je te wachten in GTA Online. Nu de sneeuwvlokken weer uit de game zijn verdwenen en de kerst-items niet meer te verkrijgen zijn, is het de beurt aan de Pegassi FCR 1000 om je een beetje zoet te houden.

Naast de motor is vanaf vannacht een nieuwe Adversary Mode getiteld Vehicle Vendetta te spelen (t/m 17 januari krijg je er dubbel uitbetaald). Zoals de naam al doet vermoeden draait deze modus om voertuigen; het is op de maps de bedoeling dat spelers allerlei power-ups verzamelen om hun tegenstanders in te maken. De power-ups zijn de volgende:

Beast: Automatically transforms you into a Rhino Tank.

Detonator: Removes obstacles and objects from the arena.

Bomb: Place up to three bombs around the map to destroy trailing enemies.

Rockets: Fire rockets at oncoming drivers to incapacitate them.

Repair: Returns vehicle back to max health.

Ghost: Become translucent, allowing you to drive through enemy vehicles to steal their power-ups.

Jammed: Forces the accelerator on for the enemy team's vehicles.

Flipped: Reverses the enemy team’s steering, acceleration and braking controls.

Zoned: Slows down time for all players.

Deadline: Automatically switches you onto the Nagasaki Shotaro complete with devastating light trail.

Random: Chance to collect any power-up except Detonator.

Arkane gaat voor een “vlekkeloze” PC-release Prey

Met de vraag “ja, maar wat moet je anders plannen?” in zijn achterhoofd moet de Wacht toch maar even melden dat Arkane Studios erop gebrand is om de PC-release van Prey vlekkeloos te laten verlopen. In een interview met Game Informer meldt creative director Raphael Colantonio dat de problemen die voorkwamen bij de release van Dishonored 2 niet aan de orde zijn bij Prey. Lessen zijn geleerd, en daarom is Arkane zeker van een soepele release:

We had a rough launch on the PC [with Dishonored 2]. [..] Unfortunately, it’s what it is, it shipped, then it got patched, and now it runs really well. So of course, we are paying double-attention to making sure that this time, the PC version is really flawless when we ship. [..] There’s a little bit more QA time. Also it’s a different engine, so the constraints are different. In the case of Dishonored, we created a new engine, really, even though it’s based on idTech, most of it has been redone … In the case of Prey we’re using the CryEngine, so it’s an engine that has already shipped things before. [..]his time we’re paying more attention for sure.

Mass Effect: Andromeda komt vooralsnog niet naar de Switch

In kort nieuws waarmee de Wacht een einde kan maken aan misschien één of twee dromen; het lijkt er niet op dat Mass Effect: Andromeda naar de Nintendo Switch komt. Dit meldt producer Michael Gamble in gesprek met Stevivor, zo’n twee weken voor dat Nintendo vanuit Tokyo ons gaat verblijden met nieuwe info over de handheld/console-hybride. Gamble zegt dat er geen plannen zijn voor een Switch-port, maar dat niets wordt uitgesloten als er massaal om die versie wordt gevraagd. Over andere consoles meldt hij dat BioWare het maximale uit de betere hardware van de PS4 Pro wil halen, en dat er nog niets op de agenda staat voor Project Scorpio.

Nieuwe gameplay en de soundtrack van combatracegame GRIP

Mocht je na Rocket League of Mario Kart (of zelfs de originele Rollcage) de smaak van rare voertuigen wel te pakken hebben dan is de nieuwste trailer voor GRIP zeker iets voor jou. In de video staat de soundtrack – zes nummers; Blackout, Creeper, Power Train, Cyborg en Clock Watch - van de futuristische combatracegame centraal, maar dat gaat gelukkig wel gepaard met nieuwe beelden.

T-Bone Chaos Event Challenge 3 uitgelegd in Watch Dogs 2-trailer

Frontwire Studio toont de planeet Nak-Thi uit Galaxy In Turmoil

Nadat LucasFilm en Electronic Arts een einde maakten aan Frontwire Studio’s gebruik van de Star Wars-naam, besloot de ontwikkelaar gewoon door te gaan met de sci-fi-game Galaxy in Turmoil. Hoewel we nog altijd niet heel veel over de game weten en het overduidelijk is dat de ontwikkeling de nodige tijd zal kosten, laat Frontwire vannacht een nieuwe planeet uit het universum zien, en die ziet er toch goed uit. Fire and ice, dat is waar het om draait op Nak-Thi:

OMORI wordt een fucked up horrorgame

Met een kinderlijk stijltje. Akelig…

Fijne dinsdag verder - en geniet van die vakantie, als je 'm hebt!