Nintendo zag aankomen dat hackers de mini NES binnen no-time zouden hacken en heeft een geheime boodschap achtergelaten in de code! Verder nieuws over Scalebound, Xbox Scorpio, de nieuwe Prey en verschillende Wii U games in een schitterende 4K resolutie.

Nintendo heeft een geheime boodschap voor hackers

Goede ’s ochtends! De Nachtwacht staat te trappelen, omdat er niets beters is dan de dag met een beetje humor te beginnen. Nintendo heeft eind vorig jaar een mini-versie van de originele NES uitgebracht, die werkelijk als warme ham/kaas croissantjes (zin in!) over de toonbank vloog. De miniatuur NES viel erg in de smaak bij de vooral wat oudere gamers, want ja… pure nostalgie dit natuurlijk!

Er zitten wel wat nadeeltjes aan de mini NES, zoals het feit dat de console maar 30 pre-installed games heeft en je er zelf geen andere games op kunt zetten. Hackers zijn het hier uiteraard al helemaal niet mee eens en zijn aan de slag gegaan en hebben het inmiddels voor elkaar gekregen om nog eens 30 andere NES games toe te voegen, maar daar gaat het niet om. In de code van de mini NES kwamen hackers namelijk een geheime boodschap tegen van Nintendo!

Nintendo wist natuurlijk al lang dat dit zou gebeuren en de Wacht vindt de boodschap dan ook een geniale actie. Hanafuda slaat overigens op het Japanse kaartspel, het allereerste product van Nintendo ooit, dat tot op de dag van vandaag populair is in Japan.



Scalebound director reageert

De reden dat de Wacht begon met vrolijk nieuws is mede ook, omdat de Wacht het nog even moet hebben over het schrappen van Scalebound voor de Xbox One. Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat Scalebound niet meer gaat uitkomen en Microsoft liet meteen weten dat dit een lastige, maar noodzakelijke beslissing is geweest. Waar we nog niets van hadden gehoord was van de director van Scalebound zelf, maar ook hij laat nu van zich horen.

Hideki Kamiya laat weten het vooral erg spijtig te vinden voor de fans die uitkeken naar de game.

“As you may have already heard, Scalebound has unfortunately been canceled. I'm very sorry to everyone who was looking forward to this game. Sorry to bring you such bad news at the start of the year. All I can do for you is to promise to keep delivering fun games. I'll work extra hard to never have to let you down like this again, so I hope you will keep watching over us in the future too.”

En daar moeten we het waarschijnlijk mee doen. Het is erg lullig als dit soort shit gebeurt, maar ook dit hoort helaas bij de gaming bizz, waarin games om wat voor reden dan ook worden geschrapt. Hopelijk heeft Microsoft nog wat andere vette games achter de hand voor 2017.



Parenting done right

Briljant, dit werkt 100% zeker.



Final Fantasy XV probleem

De struggle is real.



Bethesda over Prey 2

Door nu met serieus nieuws over Prey 2, of eigenlijk het ontbreken van Prey 2. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een soort restart van de serie door ontwikkelaar Arkane Studios, maar voordat dit aan de orde was, was er wel degelijk een nieuwe Prey in de maak, die Bethesda uiteindelijk heeft geschrapt, omdat het project niet lekker op gang kwam. Dat was Prey 2, maar nu wordt er gewerkt aan Prey. Snap je hem nog?

Pete Hines, de vice president van Bethesda, komt gelukkig even haarfijn uitleggen hoe het nou precies zit.

“At some stage in Prey 2’s development, we had to say, ‘Look, this is not going to get there and we don’t have a good path going forward, so we’re just going to have to call a spade a spade and say this isn’t going to proceed anymore.’” What Arkane is working on has nothing to do with the other stuff that has preceded it. They had no involvement in Prey 2 whatsoever. And that game has nothing to do with what they’re making.”

Mr. Hines legt verder uit dat werkelijk alles is geschrapt en Arkane Studios volledig opnieuw is begonnen met de game, die nu gewoon Prey heet. Het blijft een beetje verwarrend, maar het maakt de Wacht allemaal geen ruk uit, zolang er maar een toffe nieuwe game uit komt!



Xbox Scorpio is geen PC

Nutteloze Newsflash! Je zou kunnen zeggen dat Microsoft hard bezig is de lijn tussen Xbox en PC gaming te laten vervagen. Een bezorgde gamer vroeg Phil Spencer, head honcho van Xbox, dan ook, ‘Zeg Phil, is Xbox Scorpio niet gewoon een game PC?’

“That's not what Scorpio is. It's a console. The console experience is different from PC in my opinion, and Xbox One, Xbox One S and Scorpio are consoles.”

Heel fijn Phil, dat maakt een hoop duidelijk.



Wii U in 4K

Emulators zijn altijd een beetje een ‘grijs gebied’. Met emulators kan je oude games spelen op nieuwe hardware, maar dat gaat altijd samen met ROM’s en ISO files. Dus bij deze foei en mag niet enzo, maar soms is het resultaat zo ontzettend mooi dat de Wacht het niet kan negeren. We weten allemaal dat de Wii U niet de meest krachtige console is, maar toch zien de games er over het algemeen prachtig uit. Maar wat nou als je de Wii U games in plaats van de gebruikelijke 720p resolutie, in haarscherp 4K kunt spelen?

De Wacht gaat er verder geen tekst en uitleg over geven, laat je gewoon verbazen over hoe Mario Kart 8 er in 4K uitziet hieronder. Of Bayonetta 2. Of New Super Mario Bros. Een zekere ‘wow’ is hier wel aan de orde.