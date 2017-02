Nintendo gebruikers-ID geopend voor registratie 

De Wacht weet het: jullie willen alleen maar meer lezen over Horizon Zero Dawn. Logisch, iedereen heeft het erover. Hoera voor Holland! Echter, lieve vrienden, is de wereld veel groter dan Nederland. En hij zit vooralsnog niet vol met mechanische superdino’s, maar met nieuws! De Wacht vertelt je er alles over.

Alsof we niet al genoeg inloggegevens, wachtwoorden en gebruikersnamen hebben: Nintendo heeft de inschrijving voor Nintendo Account gebruikers-ID's opengezet. Let op: die heb je waarschijnlijk nog niet. Je kunt naar deze website gaan om in te loggen of te registreren. Het is niet hetzelfde als een Nintendo Network ID, die je waarschijnlijk al hebt op je Wii U of 3DS; dit lijkt er wel heel erg op, maar moet toch nog even worden opgezet in je account, voor als je straks mogelijk een Switch in je bezit hebt. Verder is er nog weinig over bekend, maar waarschijnlijk kun je ermee in de Switch eShop of Miiverse. Check het even, hier dus. Niet vergeten daarna hier weer verder te lezen, hè?





Nioh’s DLC bevat Date Masamune

Nu iedereen zijn ziel heeft verkocht aan Nintendo, gaan we gauw door met nieuws over Nioh, een game waarbij je ook het gevoel hebt je ziel te hebben verkocht. Het zwaar moeilijke Nioh (je weet wel, dat spel dat Samuel een fukkin impressive cijfer gaf) wordt binnenkort voorzien van zijn eerste DLC, luisterend naar de naam ‘The Dragon of Tohoku’. Er wordt gefluisterd dat dit slaat op Date Masamune, een Japanse krijgsheer die een oog miste en daarnaast herkenbaar was aan de helm met maansikkel die hij droeg. Hij wordt ook wel eenogige draak genoemd, wat dus weer met die titel van dit eerste stukje DLC te maken heeft. William gaat in dit nieuwe verhaal namelijk naar het noorden van Japan, waar hij aan de art te zien Date Masamune en zijn drakenmacht tegen het zwaar bepantserde lijf zal lopen. Zouden ze elkaar aardig vinden? In april weet je het, want dan verschijnt The Dragon of Tohoku voor Nioh op PlayStation 4.





Mario berijdt raar paard

Op draken kun je alleen rijden als je lange blonde lokken hebt, dus we gaan over tot andere rijdieren: paarden. Zelfs Mario kan op een paard stappen en het er succesvol vanaf brengen, als je hem tenminste helpt door op de juiste knoppen te drukken in de nieuwe sportgame die Mario Sports Superstars heet (wegens het uitblijven van Olympische Spelen dit jaar?). Als groot fan van Barbie’s Horse Adventures is het pijnlijk om naar de pony’s in deze game te kijken, maar als je een beetje fantasie hebt, dan is Donkey Kong te paard best Planet of the Apes-achtig, toch? Alleen helpen die hoedjes niet zo… Voetballen dan maar? Mario Sports Superstars komt 10 maart uit op 3DS.





Even rustig worden met Ghost Recon

Wat aanzienlijk mooier is om te zien en ook grazende beesten met hoeven bevat, dat is het volgende filmpje. Het is al bijna GDC en daar heeft Ubisoft zo te merken zin in. Er is namelijk een zeer rustgevende trailer verschenen waarin kort wordt getoond hoe de omgevingen worden opgebouwd in Ghost Recon Wildlands. De nieuwe Tom Clancy-game komt uit op 7 maart aanstaande.





Mega Bloks doet Pokémon

Ghost Recon is een shooter, net als het fantastische Halo. Mega Bloks, beter bekend als nep-LEGO van Halo, is een bedrijf dat grote plannen heeft. Er wordt een Mega Bloks Halo-game overwogen en op een speelgoedbeurs zijn nu Pokémon Mega Bloks geïntroduceerd, zo schrijft Kotaku. Eevee heeft wat moeilijke pootjes en Charizard is wel erg blokkerig, maar boze Pikachu is cool en Zubat ziet er vet uit. Zou dat mondje een apart stickertje zijn? Volgens de website van Mega Bloks maakt het bedrijf alleen speelgoed voor kinderen tot twaalf, maar de Wacht vraagt het toch maar even: hoeveel geld heb jij over voor deze monsters? Wat vind je ervan?





YouTuber maakt Widow’s Kiss van LEGO

Geef de Wacht toch maar LEGO (* kijkt verliefd naar haar Ewok Village * ). Wat je daar namelijk mee kunt doen, is het namaken van Widowmaker's Widow's Kiss uit Overwatch. YouTuber ZaziNombies LEGO Creations maakte dit schatje, dat helaas niet kan schieten:





Vette The Witcher 3: Wild Hunt-figurines

Je zou bijna denken dat dit een speelgoedwebsite is, maar dat komt omdat Toy Fair 2017 nu bezig is en daar komt nou eenmaal voornamelijk speelgoednieuws vandaan. Dit nieuwtje heeft gelukkig heel direct met games te maken: Dark Horse heeft drie figures aangekondigd van The Witcher 3: Wild Hunt. Heb jij altijd al een goed lijkend aandenken aan personages uit die game in je huis willen hebben, dan kun je vast beginnen met sparen. In de herfst van dit jaar komen de nieuwe figuren uit van Geralt, Dandelion en Shani. Ze zijn ongeveer twintig centimeter hoog en vallen qua prijs best mee: 34,99 dollar.





Lekker Doom spelen op je Porsche

Wat nou als je The Witcher niet in maar op je auto kon spelen? Programmeer gewoon even de boardcomputer van je Porsche! Er is een jongeman die dit gedaan heeft, zodat hij er Doom op kan spelen. Hey, je mag het natuurlijk gewoon bij een veilig potje Kamergotchi op je smartphone houden…





Duistere trailer King Arthur

Houd je wel van donkere kerkers zoals in Doom, maar zie jij ze liever in middeleeuwse stijl? Dan kan ik je blij maken met een nieuwe trailer van King Arthur. Het regent stoere riddermannen, zwaardvechten, fluisterende vrouwen en paarden die in het echt heus niet hinnikten op het moment van filmen. Oh ja, en Charlie ‘Jax’ Hunnam en Jude Law spelen de hoofdrollen. Law is geen vreemde keuze van regisseur Guy Ritchie: samen deden ze al diverse Sherlock Holmes-films.





Die Guy Ritchie is lekker bezig, want hij schijnt ook de stuurman te zijn van de live-action Aladdin die Disney wil gaan maken. In de vorige N8W8 die deze Wacht schreef, werd er al wat kritiek geuit op de vele live action-remakes van het muishuis. Aladdin komt daar dus nog bij, en straks ook: The Lion King. Maar niet gevreesd, dat wordt namelijk geen live action-film. Dit wordt er waarschijnlijk eentje van het kaliber Jungle Book uit 2016. De Wacht moet het nog even verwerken, dat idee om straks die kleine Simba weer te horen semi-brullen in die lege vallei. Maar dankzij dit nieuws is het te accepteren: multitalent Donald Glover aka Childish Gambino aka mcDJ aka Troy Barnes (en binnenkort Lando!) heeft zijn stem aan de film verbonden. En nog als Simba ook! James Earl Jones (Darth Vader in Episode VI) komt terug als Mufasa, want die sprak hij in 1994 ook in voor de tekenfilm.





Hakuna Matata allemaal, fijne dag pandaag!