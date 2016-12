NieuwjaarsWacht 2017 

Gelukkig nieuwjaar! 2017 is officieel begonnen, maar de Nachtwacht kijkt nog 1 keer terug naar 2016. Wat vonden de Nachtwachters en Nachtwachtsters het leukste en opmerkelijkste nieuws van afgelopen jaar? Check het in deze speciale NieuwjaarsWacht.

Florian

2016 gaat voor mij de boeken in als een meer dan prima game jaar. Niet alleen kwamen er fantastische games uit, maar ook zelfs een paar titels waarvan niemand meer had verwacht dat ze ooit zouden komen. Ja, ik kijk naar jullie, Final Fantasy XV en The Last Guardian! Buiten vette software was 2016 echter ook goed voor wat hele vette hardware en jullie weten allemaal dat ik daar ook heel blij van word.

Ik heb het halve jaar in VR doorgebracht en heb me gruwelijk vermaakt. Het is duidelijk dat de hardware zo ver is, hopelijk komt er in 2017 ook wat echte killer games of apps uit, want daar ontbreekt het nog een beetje aan. Daarnaast natuurlijk de release van de PlayStation 4 Pro, die al (on)geduldig bij me staat te wachten tot ik de gruwelijkste 4K HDR TV ga kopen ergens in 2017.

Grappig is dan ook dat we een jaar geleden nog niet zoveel wisten van de PlayStation Neo en Xbox Scorpio en Michael Pachter doodleuk met de voorspelling kwam dat we tot 2019 geen nieuwe consoles hoeven te verwachten. Dat is toch even anders gelopen! Voor dit jaar staat de Nintendo Switch en Xbox Scorpio gepland en staan er weer een hoop vette releases op de kalender, dus ik heb alvast vreselijk veel zin in 2017. Game on, my fellow gamers!



PeterKoelewijn

Het nieuws dat Terry Crews een groot Overwatch-fan is en misschien in 2017 zelfs een stem gaat inspreken voor een personage, vond ik wel supertof om te schrijven in een Nachtwacht. Verder heb ik minder Nachtwachten geschreven in 2016 en me meer gefocust op Features en blogs.

Het blijft wel leuk om te doen dus ik ga in 2017 weer proberen er meer te pakken. Mijn favoriete GIF-je staat sowieso in mijn Power Rangers Features. Gelukkig Nieuwjaar iedereen!



Mitchell

2016 heeft mij meer gamegenres laten ontdekken, meer laten uitgeven, maar vooral meer laten genieten van alles wat er in de wondere wereld van gaming gebeurt. Daarnaast ben ik vereerd om deel uit te mogen maken van het Nachtwacht-team, een droom op zich. In deze Nieuwjaarswacht wil ik echter benadrukken hoe vet en bijzonder virtual reality is. Als trotse bezitter van een PlayStation VR koppel ik mijn ervaring met een kunstmatige werkelijkheid graag terug aan een nieuwtje dat ik schreef op 16 oktober 2016. Sony zou meer VR headsets willen produceren aan het eind van het jaar en dat is voor mij heugelijk nieuws. Met het PlayStation Vita-trauma in het achterhoofd (als mensen geen Vita kopen, worden er ook minder games gemaakt en andersom) zijn dit nieuwtjes die je wilt lezen als je ruim vierhonderd piek hebt neergeteld voor zo’n malle bril . Hoe goed Uncharted 4 en Battlefield 1 ook zijn en hoeveel uren ik daar ook aan heb verkwanseld, een dergelijke impact als virtual reality zal het niet gauw meer op mij hebben.

Dat is voornamelijk te danken aan Here They Lie, een surrealistische horrorgame die naar verwachting lang niet bij iedereen op de radar staat. Omgeven door een zwart-witte wereld en de vrouw van wie je houdt in een fel gele jurk is de stijl van deze game op zichzelf al bijzonder. Maar op het moment dat je daadwerkelijk grommende monsters tegen het lijf loopt verandert horror op een manier zoals je die niet eerder hebt ervaren. Het is voor mij als liefhebber een match made in heaven, en allesbehalve een match made in hell. Deze game in VR heeft mij voor het eerst (okay eerlijk is eerlijk: na P.T.) échte angst tegen de borst gedrukt. Het zijn die momenten waarop je letterlijk even twee keer om een hoekje kijkt, terwijl daar eerder nooit sprake van was. Het oprechte gevoel om bang te zijn voor wat er komen gaat en het verlangen om die bril eigenlijk direct van je bakkes af te smijten als er een hartaanval neigt aan te komen. Het zijn fucked up, maar geweldige momenten die gaming voor mij in 2016 een nieuwe twist hebben gegeven.

Volgens Sony ligt het apparaat qua verkopen op koers (‘honderdduizenden van verkocht’), en met Resident Evil 7 in aantocht verwacht ik een uiteindelijke boost. Beste PUmmunity, ik wens jullie een voorspoedig 2017 en keep it real, homies. Er is immers genoeg om naar uit te kijken.



Marvin

Het is mijn eerste jaar aan Nachtwachten, en nu ik er zo doorheen blader merk ik dat ik er toch wel een flink aantal heb geproduceerd. Het blijft een beetje vreemd om de nieuwsrubriek te schrijven die je zelf al jaren leest, maar dat heeft me er wel van overtuigd dat games me nooit kunnen vervelen. Zelfs toen ik tijdens de E3 een all-nighter pullde op de redactie bleef ik tot 6 uur in de ochtend met een glimlach op mijn bakkes berichtjes typen (wat een nacht was dat!).

Om dit stukje tekst een beetje full circle te laten gaan, kies ik als persoonlijke favoriete nieuwtje van het jaar niet een van mijn vele slapeloze nachten, maar de aankondiging van een game genaamd Blackroom. Hoezo full circle? Nou, mijn gamerscarrière ging ooit van start met een knalfestijn genaamd Doom, en twee van de grote namen die verantwoordelijk zijn voor die klassieker – Adrian Carmack en John Romero – verzorgen Blackroom. Toegegeven, sinds ik dit jaar de nieuwe Doom helemaal verrot heb gespeeld is Blackroom een beetje naar de achtergrond verschoven, maar als die langverwachte demo dan eindelijk te spelen is sta ik vooraan de internet-wachtrij met genoeg adrenaline in mijn lichaam om een gamesessie van 30 uur vol te houden.

Een voorspoedig 2017, baklappen! Moge er schandalig veel gegamed worden.



Laura

2016 was een prachtig jaar voor me, want sinds twee maanden ben ik member of the Night's Watch. Gelukkig hoef ik er niet een rare eed voor af te leggen en allemaal fijne dingen in mijn leven te laten zitten, maar dat had ik er natuurlijk wel voor over gehad. Helaas ben ik begonnen in een periode waarin er niet zo veel nieuws komt uit de gamewereld: de feestdagentijd. Challenge accepted! Het mooie is dat ik toevalligerwijs in mijn tot nog toe korte carrière op PU.nl wel al twee keer een Steam sale heb mogen aankondigen aan jullie awesome lezers. Ik kan dan ook niet anders dan kiezen voor een stukje daarover, namelijk eentje waarin ik speciaal mijn Facebook afspeurde naar dit plaatje omdat ik het zo goed vond passen.

Zoals je hopelijk inmiddels een beetje van me gewend begint te raken, vind ik het tof om gekke bruggetjes te bouwen in mijn tekst, en dit plaatje plus de tip Abzu pasten zo perfect! Sowieso houd ik van games die het net even anders doen en was ik blij dat ik nu een excuusje had om iets aan jullie aan te raden. Het plaatje is niet gamegerelateerd, maar het kwam zo mooi samen! Ik werd er heel gelukkig van en heb er ook meteen de opener van die Wacht van gemaakt. Ik hoop dat jullie allemaal een superrelaxte Oudejaarsavond hebben. Qua games moet 2017 goedkomen, wat 2016 was zo meh dat het makkelijk beter kan! En ook op niet gamerelateerd vlak wens ik jullie ook een superformiweldigeindefantakolosachtig jaar!



Alie

De Wachtster schrijft haar N8W8 meestal in de nacht van zondag op maandag. Ze vindt het fijn om jullie de allerlaatste restjes gamenieuws te brengen, zodat jullie geheel geïnformeerd aan de nieuwe week kunnen beginnen. Omdat de nieuwsbron op die zondagen echter vaak niet meer overloopt, scheelt het haar daarnaast ook nog eens een hoop keuzestress. Er was dit jaar echter één nacht, waarop ze toch gedwongen was te kiezen uit karrenvrachten nieuws…

Tijdens de PlayStation Experience 2016 stond haar schrijfsel namelijk plots vol met groot nieuws over Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo Sport en The Last of Us Part 2. Het nieuwtje over deze laatste game is meteen haar favoriet van 2016. Dankzij een panel op die PSX 2016 kon ze jullie vertellen over het verhaal en het thema van de game, uitleg geven over de naam, voorzien van een quote, vermaken met een filmpje, geruststellen met een belofte van ontwikkelaar… en dat allemaal omlijst door een muziekje.

Niet alleen is zo’n uitgebreider nieuwtje het allerleukst om te tikken, maar het ging in dit geval om een game waar ze zelf bijzonder naar uitkijkt. Het zou daarom mooi zijn als The Last of Us Part 2 in 2017 uitkomt…

Maar ach, er is komend gamejaar hoe dan ook genoeg om naar uit te kijken! De Wachtster vertelt jullie er alles over op haar zondagnacht.

De allerbeste wensen, lieve lezers! <3



Graddus

2016 was het jaar van Pokémon GO. Zelfs ik, die de games altijd had afgedaan als 'kinderachtige rotzooi', viel ten prooi aan het virtueel monstertjes vangen. Sterker nog: ik speel het nog steeds! Snorlax loopt nog altijd vrij rond, en met een shitload aan nieuwe Gen 2-Pokémon is het einde nog lang niet in zicht.

Groot was dan ook mijn schrik toen begin oktober het bericht verscheen dat de Pokéstops in 'Pokémonhoofdstad' Kijkduin zouden verdwijnen. Ik was er al een keer of drie geweest met mijn vriendin en daar, tussen al die andere Pokéhunters, voelden we ons ineens een stuk minder kansloos. Groot of klein, rijk of arm, zwart of wit: Kijkduin was een soort bedevaartsoord voor medeverslaafden.

Toen ik er begin december nog een keer terugkeerde was daarvan weinig meer over. Net als voor de Pokéhype, liepen er twee verdwaalde bejaarden en een rossige zwerfkat met drie poten. Verdomme Gemeente Den Haag, jullie hebben ons Mekka afgepakt! Toch blijf ik braaf doorspelen. En zal ik niet rusten voordat ál die fucking beestjes in m'n Pokédex staan...



Nick

Deze Wacht maakt er ondertussen een beetje een gewoonte van om uitgebreid aandacht te besteden aan zwaar matige Xbox 360 games die backwards compatible worden gemaakt voor Xbox One. En we hebben weer een pareltje te pakken met Cock of Doody 3 (niet mijn grap overigens). De Wacht kan zich nog avonden met vrienden herinneren waarbij het doel was zoveel mogelijk geinige glitches in CoD 3 te vinden. Zo konden we al snel heel simpel de map uit glitchen met niets anders dan een motor en zelfs door muren heen lopen en schieten. De rest van het spel was ook niet om over naar huis te schrijven, en dat ligt niet eens zozeer aan het feit dat het een oude game is. Voorganger CoD 2 was namelijk nog best te hakken. Anyway, deeltje 3 is nu ook speelbaar voor Xbox One. Je kunt dus op je dooie gemakje nogmaals genieten van dit zwakzinnige hoopje voorvocht dat verscheen voor de volwaardige zaadlozing in de vorm van Modern Warfare de serie opnieuw op de kaart zette.

2016 was voor mij een prachtjaar, niet in de laatste plaats omdat ik me mocht aansluiten bij de tofste redactie van Nederland. Voornamelijk als NachtWachter, maar ook met een leuke feature hier en daar. Al vrij snel rolde ik lekker in het format van de Wacht, met als leukste voorbeeld bovenstaande tekst. Dit had voor mij eigenlijk alles: een game om lekker tegen tekeer te gaan, een persoonlijke herinnering en als uitsmijter een vergelijking die platter is dan je zak na een rukmarathon. Ik hoop in de 2017 nog veel mooie Wachten voor jullie te mogen maken!



Sven

Als Wacht kies je altijd het belangrijkste of boeiendste nieuwtje van die nacht om aan te voeren als titel. Dat is bij gebrek aan boeiend nieuws niet altijd even makkelijk, maar op 14 januari was het wel heel erg duidelijk, toen Square Enix opeens besloot het distributiemodel van Hitman, amper twee maanden voor release, volledig om te gooien en uit het niets alle pre-orders annuleerde. WTF!? De game werd helemaal episodisch, wat op aardig wat weerstand kon rekenen, maar uiteindelijk toch helemaal prima uitpakte. Misschien binnenkort maar eens aan beginnen, als het complete seizoen te koop is. ;)

Verder had ik dit jaar de eer om jullie het nieuws te brengen dat Red Dead 3 Red Dead Redemption 2 geteasd werd, een moment waar ik heel lang naar uitgekeken heb. Sommigen vonden dat ik wat te voorbarig was met de titel, maar kom op, als Rockstar een rood plaatje post, dan weet iedereen toch hoe laat het is?

Als laatste wil ik nog even stil staan bij die fijne gifjes, waar een aantal van ons groot liefhebber van zijn. Het moet even gezegd worden dat ik deze dikwijls debiele bewegende plaatjes lang niet altijd zelf gevonden heb. Nee, een groot deel van de credits gaan naar mijn lieve vriendin! Zij kwam bijvoorbeeld met mijn favoriet van dit jaar, die van een hond en een kat die samen plezier maken in de sneeuw.

Gelukkig nieuwjaar allemaal!!