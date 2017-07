Nieuwe Uncharted: The Lost Legacy gameplay 

Pak alvast een doekje, want van de nieuwe gameplay footage van Uncharted: The Lost Legacy zal je gegarandeerd flink gaan kwijlen. Verder nieuws over de PS Vita, Mafia 3 DLC, Mario Kart VR, tussentijdse console upgrades en Red Dead Redemption 2.

Sony praat eindelijk over de PS Vita

Goede ‘s ochtends allemaal! Het is hartje zomer, de E3 is geweest en de Gamescom staat om de hoek en dat betekent dat de industrie op het moment volledig op z’n gat ligt, maar dat kan de Wacht allemaal niets schelen. De show moet doorgaan en de Wacht begint zelfs met een nogal zwaar onderwerp, de PS Vita!

De PS Vita was een prachtige handheld, maar op een paar titels na is de potentie er nooit helemaal uitgekomen. De PS Vita is aardig geflopt en dit is eigenlijk de eerste keer dat iemand van Sony reageert op het uitblijven van het grote succes van de handheld. Shawn Layden, de president en CEO van Sony Interactive Entertainment America, zei in een interview:

"To be honest, the Vita just didn't reach critical mass in the US or Western Europe. I don't know if it was that it was more technology people had to carry around, or more things to charge, or whether their phone or tablet were taking care of that. But once the content slowed in that pipeline, it became hard to keep the Vita as a going concern."

Er ging een gerucht dat Sony een gloednieuwe generatie handheld zou aankondigen op de E3, maar dat is duidelijk niet gebeurd en na deze uitspraak van Shawn Layden vraagt de Wacht zich af of er überhaupt ooit nog een handheld device gaat komen van Sony. R.I.P. PS Vita, het was een kort ritje.



Mafia 3: Sign of the Times DLC

Newsflash! De nieuwste DLC voor Mafia 3 is vanaf nu beschikbaar en heeft de titel Sign of the Times meegekregen. 2K heeft er ook een vette trailer bij uitgebracht en daar kan je uiteraard hieronder naar kijken.



Mario Kart Arcade GP VR

In Tokyo poppen de virtual reality arcades als paddenstoelen uit de grond. Er zijn hier en daar al zeker wat toffe games te spelen, maar de absolute topper is een speciaal aangepaste versie van Mario Kart Arcade GP in VR! Gamers die het al hebben geprobeerd zijn allemaal enthousiast over Mario Kart in VR, maar er waren helaas nog geen beelden van de game, tot nu toe. Het is maar een kort promo filmpje, maar je krijgt wel een idee van hoe ongelooflijk cool het moet zijn om Mario Kart in VR te spelen. Holy shit, moet hebben!



Sony over tussentijdse console upgrades

Er is de laatste tijd een hoop veranderd in de gaming bizz als het gaat om consoles. De traditionele console cyclus van 10 jaar lijkt verleden tijd en we hebben voor het eerst zelfs te maken met tussentijdse upgrades van de huidige console generatie met de PS4 Pro en Xbox One X. We moeten er allemaal nog een beetje aan wennen, maar Sony zelf blijkbaar ook.

Jim Ryan, de president van Sony Interactive Entertainment Europe, werd in een interview gevraagd of hij denkt dat er nog meer van dit soort upgrades komen, voordat we aan een echt nieuwe generatie beginnen, maar ook hij heeft het antwoord nog niet. Hij zegt:

“It’s a very interesting question. The cultural phenomenon of regular updates to smartphones and tablets is without question, and the days of a 13-year PlayStation 2 cycle will almost certainly never repeat themselves. But equally, a platform is a very delicate ecosystem, and if that platform is to succeed, you’ve got to give those who make content for it the chance to recoup on it. We struck – and Microsoft has as well – a good balance of innovation within the confines of the platform. I think we’re only six months into PlayStation 4 Pro, and it’s too early to tell. The Xbox One X hasn’t launched yet. I don’t know if this is the way forward or not.”

Als we de geruchten mogen geloven werkt Sony op de achtergrond al hard aan de PlayStation 5, die volgend jaar op de E3 gepresenteerd zal worden met een release eind 2019. Dit zou natuurlijk ook een PS4 Pro 2 (om het zo maar even te zeggen) kunnen worden, maar dat zien we tegen die tijd allemaal wel. Voorlopig nog een flinke ver van ons bed show.



Red Dead Redemption niet zo groot als GTA?

Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan over de nieuwe Red Dead Redemption! We kunnen wel zeggen dat Red Dead Redemption 2 een van de meest geanticipeerde games is voor volgend jaar, maar ondanks dat zoveel gamers er naar uitkijken, gaat Strauss er niet vanuit dat Red Dead 2 net zo populair wordt als GTA V.

Strauss legt uit dat GTA V maar liefst 80 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dat betekent dat praktisch alle volwassen gamers (en minder volwassen gamers) met een console, GTA V in bezit hebben. Take-Two heeft grote verwachtingen van Red Dead 2, maar ze zullen niet in de buurt komen van GTA V.

“The reason, in my opinion, why GTA V has sold 80m units, and GTA Online had another record year 3-and-a-half years since its release, is because it stands alone in the generation. In every prior generation, there have been other titles that have clustered around GTA from a quality point-of-view. That’s clearly not the case now. If you are over 17 and you have a new generation console, you have GTA. Otherwise we wouldn’t have shipped 80m units. Can any other title achieve that? It seems unlikely. Do we have incredibly high hopes for Red Dead? We do. But we are not putting it in the context of GTA.”

Klinkt allemaal best logisch. Red Dead Redemption 2 zal echt wel lekker opgepikt worden door de gamers, maar dit is niet een titel die werkelijk iedereen moet hebben, zoals een nieuwe GTA. 80 miljoen exemplaren, de tering zeg!



Uncharted: The Lost Legacy gameplay

Afgelopen week mocht de Wacht al een uur lang aan de gang met Uncharted: The Lost Legacy. Het verslag lees je uiteraard in de nieuwe PU, maar de Wacht zal alvast verklappen behoorlijk onder de indruk te zijn van de eerste Uncharted zonder Nathan Drake. Om iedereen een beetje te laten meegenieten heeft Sony een stukje van de nieuwe gameplay footage online gezet en dat is meteen een lekkere afsluiter van deze Nachtwacht. Uncharted: The Lost Legacy komt op 23 augustus uit.