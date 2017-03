Bied Link even wat uitpuftijd, geef Aloy een welverdiende pauze en laat Santa Blanca nog even wat langer crimineel doen. De N8W8 heeft je volledige aandacht nodig, want hij zit weer vol nieuws over de ruimte en panda’s. Niet per se in combinatie gelukkig.





Is Naughty Dog klaar met Uncharted?

Het aankomende Uncharted: The Lost Legacy is vooralsnog de laatste Uncharted-game van Naughty Dog. De studio zegt in een interview met GameInformer dat het onwaarschijnlijk is dat een volgende Uncharted-game ook bij de studio vandaan komt. Niet zozeer omdat de Naughty Doggers klaar zijn met de franchise, maar vooral omdat ze bezig zijn met The Last of Us part II. Yay! Bovendien zijn er veel nieuwe ideeën die de studio wil uitwerken. Hopelijk horen we daar snel meer over.





Nieuwe games op PlayStation Now

Als we geen Uncharted op PlayStation meer krijgen, dan maar iets met een blauwe egel, toch? Op PlayStation Now zijn dertien extra spellen toegevoegd, wat de totale catalogus op een kleine 500 games brengt. De "nieuwe" games komen allemaal van SEGA. Dit zijn ze:

Alex Kidd in the Miracle World

Altered Beast

Comix Zone

Fighting Vipers

Golden Axe

Revenge of Shinobi

Sega Bass Fishing

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic the Fighters

Sonic Unleashed

Super Hang-on

Virtua Fighter 2

Niet vergeten: later dit jaar wordt PlayStation Now niet langer ondersteund op PlayStation 3, Vita en Sony Bravia tv’s. Dan ben je aangewezen op de PlayStation 4 en pc.





Beauty and the Beast nieuws

De Wacht heeft liever geen Altered Beast maar een Beauty and the Beast. Een van de beste films allertijden is nu op Netflix te zien.

“Mijn vader is niet gek, hij is een genie!”

Bovendien is er ook een nieuwe trailer van de live action variant.

“Dood het beest, dood het beest!”





Metal Gear-regisseur is fan van Sniper Wolf

Een van de spannendste momenten uit Belle en het Beest is natuurlijk het gevecht met de wolven. Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) heeft liever Sniper Wolven. In een gesprek met IGN vertelt hij meer over zijn Metal Gear-filmproject: “Ik ben een groot fan van Sniper Wolf. Toen we samenkwamen om het script te bespreken, was de vraag: ‘Zit Cyborg Ninja in deze film, of niet?’ Er bestaat geen wereld waarin ik een Metal Gear-film maak zonder Cyborg Ninja. Je kunt denken: dit personage kunnen we voor een tweede film bewaren, maar dat kan ik gewoon niet.”

Wat Vogt-Roberts ook niet kan is zich aan de filmregels houden. Net als de games die de vierde muur vaak doorbreken, wil hij dat ook op verrassende wijze doen in de film. “Films als Deadpool hebben bewezen dat je tegenwoordig best met de verbeelding mag spelen. De vierde muur is echter minder belangrijk voor mij dan het goed overbrengen van de filosofie en ideologie achter de personages.” Een goed streven, zeker gezien de historie van de gameverfilming.





Nieuw voertuig voor No Man’s Sky

Waar nog geen film van in de maak is, dat is No Man’s Sky. De ontzettend gehypete indiegame -die groter is dan je lief is- wordt deze week voorzien van een update. Studio Hello Games onthulde vandaag dat met update Path Finder een nieuw voertuig komt om planeten te onderzoeken. Verder heeft de studio helemaal niets losgelaten, dus laten we gauw doorgaan met ander nieuws over de ruimte.





Ion is niet meer

De Wacht blijft nog even met haar hoofd boven de wolken. Hoewel, eigenlijk worden we vanuit de ruimte met een keiharde smak weer op aarde neergesmeten: Ion is geannuleerd. Ion was de ruimtegame van DayZ-maker Dean Hall en vormde een samenwerkingsverband tussen studio's RocketWerkz en Improbable. Eurogamer meldt dat de game is geannuleerd omdat er simpelweg niet aan gewerkt wordt. Improbable geeft aan: “Ion was oorspronkelijk gestart als een samenwerking tussen Improbable en RocketWerkz. Er is echter veel veranderd sindsdien. Dean Hall is van Londen terugverhuisd naar Nieuw Zeeland, RocketWerkz werkt inmiddels aan diverse andere games en wij zijn vooral gegroeid als platform voor games om op ontwikkeld te worden.” Sja, het lijkt erop dat de woorden die Dean Hall sprak bij de aankondiging op E3 2015 uitkomen: “Ik wil een game die geen game is.” Geen game dus.





Registreer je nu voor de Quake Champions beta

Wat zeg je, je wil liever goed nieuws over ruimtegames? Doen we! Quake Champions, niet te verwarren met de kweek van champignons, heeft nog geen releasedatum, boe. Niet getreurd, want er is goed nieuws! Er wordt vast een glimpje van de game getoond in de closed beta die is aangekondigd door Bethesda en Id Software. Je kunt je nu registreren! Waar? Hier! Doe het, nuuu!





AAAH! Horrorbeelden van Switch

Dat oog in die trailer! Wow. Over ogen gesproken, heb jij je ogen al het leed aangedaan dat gisteren flink op social media werd gedeeld? Zo niet, dan toont De Wacht de ellende toch maar even. Niet alle Nintendo Switchs (Switchen?) zitten namelijk even goed in elkaar, zo is gebleken uit dit viral filmpje. PU is niet aansprakelijk voor nachtmerries die ontstaan na het zien van deze beelden. Kijk en huiver, geheel op eigen risico:





Logan gaat los

Na de ogen is het nu tijd voor de oren, want daar wordt aan gedacht door Hugh Jackman. De Wolverine-acteur deelde op Twitter een filmpje waarin hij de geluiden inbrult en -hijgt voor Logan. Het is redelijk bizar om hem zo bezig te zien. Of is sexy toch het beste woord...?





Nieuwe supercar onthuld voor Gran Turismo

Die dikke hyperfuturistische auto in Logan was vet hè? Of vond je hem iets te lomp? Dan heeft De Wacht nu een auto voor je die waarschijnlijk beter bij je past. De Braziliaanse racer Emerson Fittipaldi heeft zijn favoriete supercar namelijk in de game Gran Turismo Sport weten te krijgen. De volledige naam van de auto is Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina. Het toffe is dat de auto niet alleen exclusief in de game zit: je kunt hem ook in het echt bestellen. Als je toch zoveel geld tegen de supercar aansmijt, dan krijg je er wel meteen een workshopje bij van F1 en IndyCar-kampioen Fittipaldi zelf.





Nintendo straft YouTuber voor Switch-geluidjes

In zo’n snelle bolide moet je altijd 100 procent controle hebben en dat is precies iets voor Nintendo. Nintendo heeft af en toe wat controlfreak-ticjes, waar vooral YouTubers mee worstelen. Nu bijvoorbeeld, want met de nieuwe Switch is er weer een heel arsenaal aan geluidjes verboden op het videoplatform. YouTube-kanaal The Bit Block maakte een filmpje over 1 2 Switch, maar deze werd gemerkt door het Content ID-systeem van YouTube. Een flag op de achtergrondmuziek en geluiden uit de western-achtige cowboygame. Erg sneu, want dit kanaal is al diverse jaren bezig met Nintendo-gerelateerde content. Vlogger Josh Thomas smeekt Nintendo om hem niet langer pijn te doen. Awww.. Ben jij lekker bezig met YouTube en wil je Nintendo-games bespreken op je kanaal, zorg dan dus dat je het geluid van het spel uitzet. Is in sommige gevallen sowieso wel een goed idee, want als De Wacht nog een keer “Ready... Fire!” hoort, dan zwaait er wat! … Haar supersnelle hand met Joy-Con natuurlijk.





League of Legends cheaters hebben pech

Als je dacht dat Nintendo streng was, dan ken je Riot Games nog niet! De studio sleept je zo voor de rechter als je ze dwarsligt. Het is begrijpelijk dat de studio achter League of Legends elke script- en cheatsite de kop wilt indrukken. eSports-legende League of Legends kan dat natuurlijk niet gebruiken. De website LeagueSharp heeft alvast moeten boeten voor haar praktijken: de dienst moet 10 miljoen dollar betalen aan Riot, omdat het bots aanbiedt voor LoL waardoor je uplevelt en extra in-game geld verdient. LeagueSharp moet niet alleen geld betalen: het bedrijf moet Riot controle geven over hun websites en diensten. Hoera voor League of Legends!





Mannen met zwaarden, ze doen De Wacht denken aan Link. Tijd om terug te gaan naar Hyrule, lieftallige lezers. Fijne (internationale vrouwen)dag pandaag!