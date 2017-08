In deze Nachtwacht vooral veel (indie)games voor Switch, aangezien afgelopen avond de Nindies Showcase werd uitgezonden. Zo komen onder andere een nieuwe No More Heroes-game en Super Meat Boy Forever voorbij. Maar ook de PS Plus-games van september en informatie over de aankomende bèta van Call of Duty: WWII!

Nieuwe No More Heroes voor de Switch voor het eerst getoond

Afgelopen avond was de Nindies Showcase, waarin Nintendo een aantal indiegames die naar de Switch komen toonde. Een van de meest opvallende games die werd getoond was No More Heroes: Travis Strikes Again. We wisten al dat Suda Goichi samen met ontwikkelstudio Grasshopper Manufacture aan een nieuwe No More Heroes voor de Switch werkte, maar nu weten we dus de naam en hebben we een eerste cinematische trailer te pakken.

Opvallend is dat in de trailer te zien is hoe Hotline Miami gespeeld wordt. Dit heeft mogelijk met het verhaal te maken, aangezien No More Heroes-held in een console wordt gezogen en daar de hoofdrol krijgt in diverse games. We hebben helaas nog geen gameplay gezien, maar de trailer is alvast lekker stijlvol. De game wordt ontwikkeld un Unreal Engine 4, verdere details zijn er nog niet.











Super Meat Boy Forever komt tijdelijk exclusief naar Switch

Een andere grote aankondiging tijdens de Nindies-video was dat Super Meat Boy Forever, het vervolg op Super Meat Boy, tijdelijk exclusief naar Switch komt in 2018. De game werd jaren geleden al als mobiele titel aangekondigd, maar verdween daarna van de radar. Nu blijkt dus dat de game nog in ontwikkeling is, al zullen gamers met andere systemen nog geduld moeten hebben.

Super Meat Boy Forever kan oneindig gespeeld worden en wordt steeds moeilijker hoe vaker je het speelt (en hoe beter je wordt). Daarnaast krijgt de game dagelijkse uitdagingen. De originele Super Meat Boy moet overigens later dit jaar op de Switch verschijnen.









En dit zijn alle andere indiegames die vandaag voor Switch zijn aangekondigd en getoond

Er werden nog veel meer indiegames getoond tijdens de presentatie, waaronder een paar compleet nieuwe titels, maar ook wat overzettingen. Je kunt ze allemaal hieronder bekijken in de complete presentatie, mocht je die gemist hebben.









Multiplayerbèta Call of Duty: WWII krijgt nieuwe map, modus en wapens

Ontwikkelaar Sledgehammer Games heeft aangekondigd dat de multiplayerbèta van Call of Duty: WWII, die vanaf vrijdag weer een weekend speelbaar is, een nieuwe map, modus en wapens krijgt. De nieuwe map heet Aachen en is hieronder te zien. Deze map van gemiddelde grootte is gebaseerd op een locatie waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een erg bloederig gevecht heeft plaatsgevonden.

Daarnaast wordt de levelcap van de game omhoog gegooid, van 25 naar 40. Daardoor kunnen er nieuwe wapens ontgrendeld worden, alsmede nieuwe scorestreaks en outfits. Alle wapens werden niet onthuld, maar wel al de M1A1-rifle en het M1903-sluipschuttergeweer. Er komt ook een nieuwe modus, maar wat dat precies inhoudt blijkt pas tijdens de bèta zelf.









De PlayStation Plus-games van september

Sony heeft bekendgemaakt welke games er in september door PlayStation Plus-leden gedownload kunnen worden. In Europa krijgt men InFamous: Second Son, Child of Light en RIGS Mechanized Combat League voor PlayStation 4, Truck Racer en Handball 2016 op PS3 en We Are Doomed en Hatoful Boyfriend voor Vita. Deze Vita-games zijn ook speelbaar op PS4 via cross-buy.

Overigens ontvangen Amerikanen in plaats van Child of Light de game Strike Vector Ex. Houdt er trouwens rekening mee dat je voor RIGS een PlayStation VR nodig hebt!









Vervolg op Warhammer: End Times - Vermintide bevestigd

Ontwikkelaar Fatshark heeft Warhammer: Vermintide 2 aangekondigd. Het origineel verkocht meer dan 1,5 miljoen keer en was dus een succes, dus een vervolg mag geen verrassing heten. De game komt naar Steam en consoles, maar er is nog geen releasedatum bekend.

Hieronder is een korte teaser te zien die eigenlijk helemaal niets toont. Daaronder staan een paar screenshots van de omgeving, en daar zullen we het mee moeten doen!









Glitch haalt cel-shaded effect in Zelda: Breath of the Wild weg

The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft een soort cel-shading artstyle, maar door een glitch die door iemand op Reddit werd ontdekt is er een mogelijkheid te zien hoe de game er zonder die artstyle eruit ziet. Rangers_of_the_North ontdekte tijdens zijn jacht op Korok Seeds een plek op de map waarmee de cel-shading kort wordt uitgezet.

Deze plek bevindt zich op de brug over Lake Hylia, aan de linkerkant van de poort waar een kapotte inham is. De Wacht verkiest de cel-shaded stijl boven deze plastische rotzooi!









Switch meer dan 1,5 miljoen keer verkocht in Japan

Jawel, nog meer Nintendo-nieuws. De Switch doet het lekker in Japan. Ook al worstelt Nintendo met de productie van de console en is het apparaat slecht te verkrijgen, de verkoop liegt er niet om. Er zijn inmiddels 1.527.962 exemplaren van de console verkocht sinds 27 augustus.

De console is bijna een halfjaar uit, dus het gaat lekker. De PlayStation 4 is echter nog aan de macht in Japan (en in de rest van de wereld), met meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren van de console.









Xander en Ryoma in actie in Fire Emblem Warriors-gameplaytrailer

En we sluiten de Nachtwacht af met, waarom ook niet, nog meer Switch-games. Fire Emblem Warriors in dit geval, de game van de makers van Hyrule Warriors die op 20 oktober in Europa verschijnt. In deze gameplaytrailer zien we hoe Xander en Ryoma uit Fire Emblem Fates samenwerken in een co-op aanval.