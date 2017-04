Nieuwe Nintendo Direct aankomende woensdagnacht 

In deze Nachtwacht zijn we natuurlijk helemaal hyped voor de aankomende Nintendo Direct, spelen we The Elder Scrolls Online een week gratis, kijken we naar een nieuwe map voor Battlefield 1 en dromen we weg bij een mogelijke nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic. Dat en meer, in deze Nachtwacht!

We beginnen deze Nachtwacht met een relaxed muziekje van de ultieme cultband Pixies. Die kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel van het subliem gebruikte 'Where is My Mind?' dat tijdens de Fight Club-aftiteling gedraaid wordt. Maar ze hebben natuurlijk nog veel meer toffe nummers! Zoals deze!









Nintendo zendt woensdagnacht een nieuwe Direct uit

Eindelijk, een nieuwe Nintendo Direct! De filmpjes van Nintendo waarin het bedrijf nieuwe games toont zijn voor fanaten natuurlijk een genot om naar te kijken, maar helaas zijn ze behoorlijk opgedroogd tegen het einde van de levensloop van de Wii U. Wellicht dat het overlijden van president Iwata er ook wat mee te maken heeft. Dat het verschrikkelijk is dat de beste man niet meer onder ons is, kan niet vaak genoeg gemeld worden, maar wat zou de Wacht graag weer wat Directs zien.

En jawel, in de nacht van aankomende woensdag op donderdag, precies om 12 uur, houdt Nintendo een nieuwe Direct. Deze richt zich voornamelijk op twee aankomende Switch-games: Splatoon 2 en Arms. Let op: Nintendo zegt voornamelijk. Dat betekent dat er wellicht ruimte is voor nog meer games, misschien een paar verrassingen? Spannuuuund!









The Elder Scrolls Online een week gratis te spelen

Altijd al de mmo The Elder Scrolls Online willen uitproberen? Dat komt goed uit, want vanaf vandaag 19:00 uur kun je tot 18 april gratis aan de slag met de game op pc, Mac, Xbox One en PlayStation 4. Je kunt dan echt de complete game spelen, je krijgt 500 Crowns om uit te geven in de in-game winkel en vervolgens ook nog eens korting als je daarna de volledige game wilt spelen (en alle progressie wordt natuurlijk ook overgezet). Natuurlijk is dit een lekkermakertje voor de aankomende Morrowind-uitbreiding, die in juni lanceert. Maar ach, het is gratis, dus waarom niet eens proberen?









BioWare werkt mogelijk aan nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic-game

Veel gamers zien Star Wars: Knights of the Old Republic nog altijd als één van de beste BioWare-games. Deze gigantische Star Wars-rpg gooide hoge ogen op de originele Xbox en pc. Volgens journalist Liam Robertson, ook bekend als Unseen64, werkt BioWare aan een prototype voor een nieuwe game in de reeks. Dat meldt hij in een recente podcast. De Austin-studio van BioWare zou alleen nog maar aan Star Wars-games werken, waar deze er één van is.

Of het om een soort van remake, of een compleet nieuwe rpg gaat, is niet bekend. 'Ik weet niet wanneer hij uit moet komen, maar wel dat het al een tijdje in ontwikkeling is. Ik heb gehoord dat het niet echt een remake meer is, maar wel zo begon. Het is van dat naar iets origineels gegaan. We zien wel wat het wordt, maar men werkt nu aan een prototype.' Hoewel Robertson zijn bronnen niet prijs geeft, heeft hij zich in het verleden wel bewezen als betrouwbare bron.









Star Wars: The Last Jedi-trailer komt mogelijk deze week

We houden het even bij Star Wars, maar dan de films. De trailer voor The Last Jedi, oftewel Episode 8, zou deze week wel eens getoond kunnen worden, op de Star Wars Celebration te Orlando, Florida, om precies te zijn. Dat meldt de site Star Wars News Net. Deze info zou komen van bronnen die dicht bij de productie van de film staan.

Aankomende vrijdag vindt er een panel plaats tijdens de viering waarin Lucasfilm-baas Kathleen Kennedy en regisseur Rian Johnson aanwezig zijn, dus mogelijk wordt de eerste trailer van de film dan getoond. De Wacht zit er klaar voor! Een trailer voor een nieuwe Star Wars-film is altijd een evenement op zich. Droom hieronder nog even weg met de teaser trailer van Episode 7.









Vervolg op Horizon Zero Dawn zou meer machines hebben

Vraag je je ook af hoe een vervolg op de topper Horizon Zero Dawn eruit zou zien? Game Informer ook, want die vroegen het aan Guerrilla Games. 'Als er een vervolg zou komen zou ons hoofddoel zijn om de emotionele connectie tussen de speler en Aloy te honoreren door een verhaal te bedenken dat net zo goed aanslaat', aldus de narrative director, John Gonzalez.

Game director Mathijs de Jonge volgt op: 'Het is een groot project voor ons geweest en ik ben blij met hoe het uiteindelijk is geworden. Ik zie een hoop positiviteit rondom de variatie van de spelwereld en de algehele ervaring. Omdat de game zo groot is schittert misschien niet elk gedeelte van de game even fel. We kijken veel naar de kritiek om de toekomst van Horizon te plannen.' Voor art director Jan-Bart van Beek is wel duidelijk wat een vervolg moet bieden: 'Meer machines. Ze zijn leuk om te ontwerpen, maken, animeren en om er mee te spelen. Ik zou willen dat we er honderd hadden kunnen maken.'

Tot slot speelt Guerrilla ook met het idee om een patch uit te brengen waardoor Eloy meer wapens kan dragen. Oorspronkelijk was dat sowieso de bedoeling, maar dat ging de snelheid van het wapens selecteren tegen. De ontwikkelaar zegt nu een idee te hebben hoe ze dit kunnen verbeteren. Horizon Zero Dawn nog beter maken? Prima!









Hier, wat trailers!

Nieuwe multiplayermap voor Battlefield 1 aangekondigd

Deze juni wordt de Battlefield 1-map Nivelle Nights gratis uitgegeven, nouja, gratis voor Premium-leden. Je hebt dus de Battlefield 1-pass nodig om op de map te spelen, en het is niet duidelijk of hij ooit voor andere spelers beschikbaar komt. Alleen onderstaande screenshot is uitgegeven van de nieuwe map. Volgens ontwikkelaar DICE is de map gesitueerd in Frankrijk. Het ziet er in ieder geval al goed sfeervol uit!









De gamekamer van de Wacht

Elke Nachtwacht die door deze Wacht wordt geschreven, bevat een object of game uit zijn uitgebreide gamekamer. Vannacht is de keuze gevallen op de console waar het voor de Wacht allemaal mee begon, de NES. Deze prachtige 8-bit machine stond op de achtste verjaardag van de Wacht beneden klaar. De Wacht werd veel te vroeg wakker, omdat hij niet meer kon wachten (ironisch, niet?), rende naar beneden waar het hele televisiemeubel ingepakt stond. De ouders van de Wacht hadden de NES namelijk al netjes aangesloten en de Wacht kon meteen aan de slag met Super Mario Bros., Duck Hunt en Teenage Mutant Ninja Turtles. Vooral die laatste game was wellicht iets te pittig voor een achtjarige gamer, maar boeien, een jaartje later speelde hij met gemak Ghosts 'n Goblins uit. Nou, dan weet je het wel, en zo niet, dan moet je die game alsnog maar eens spelen. Kijken of je er doorheen komt!

De Wacht houdt het voor gezien, tijd om wat nachtrust te pakken en alvast goed uit te rusten voor die Direct woensdagnacht!