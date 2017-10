Nieuwe mobile game van Game of Thrones aangekondigd  

Welkom bij een nieuwe nachtwacht! In deze wacht: een nieuwe mobile game van Game of Thrones, kan jouw scheet voorkomen in The Fractured But Whole, PS4 gameplay van Dragon's Dogma: Dark Arisen, Zelda speelbaar als mod in Breath of the Wild en nog veel meer!

Game of Thrones: Conquest aangekondigd inclusief release date

Er is een nieuwe aankondigingstrailer verschenen van Game of Thrones: Conquest, een MMO mobile game wat op 19 oktober uit zal komen. De game zal Free 2 Play zijn, maar verrassing: er komen microtransacties in voor.



Wat de Wacht nou best vreemd vind, is dat de game al te vinden is op de App Store met 28 september nog als laatste update. Ook is er al gameplay te vinden op internet met een upload datum van 27 juni. Eh, hoe zit dat nou precies? Is de game dan wel echt nieuw? Was dit gameplay van de beta?

Je kan in ieder geval pre-registeren op de website als je interesse hebt na het zien van deze gameplay. Als je dit doet zal je een 'Prepare for War Bundle' ontvangen binnen de eerste week. Dit bestaat uit €50 aan exclusieve Night Watch gear, gold en recources.





Jouw scheet kan voorkomen in South Park: The Fractured but Whole

Ja, je leest het goed, Ubisoft zoekt natuurtalenten in het scheten laten voor de nieuwe South Park game. De beste schetenlater wordt overgevlogen naar de studio waar zijn/haar aars flink overuren kan maken, die later in de game te horen zijn. Denk jij dit talent te hebben en zou jij anderen graag een poepie willen laten ruiken? Klik dan hier om je aan te melden! Natuurlijk is dit nieuwtje niet compleet zonder een prachtige, bijpassende trailer:

South Park: The Fractured but Whole komt 17 oktober uit voor PS4, Xbox One en PC. Elke pre-order ontvangt Towelie als vriendje en gratis het voorgaande deel The Stick of Truth.





PlayerUnkown's Battlegrounds wellicht langer console exclusive op Xbox

Afgelopen maandag konden we een stukje lezen over dat Bluehole (de ontwikkelaars van PUBG) praat met Sony over een PS4 release. Volgens Bloomberg overlegt Bluehole tegelijkertijd met Microsoft om PUBG langer een console exclusive te houden op Xbox. Waarschijnlijk zal de periode duren 'tot halverwege volgend jaar of langer'. Microsoft heeft nog niet openbaar gereageerd hierover maar laat wel het volgende los:

Right now, the team is solely focused on bringing the best game possible to Xbox One and PC. We have nothing further to announce at this time.

Wie zal er meer betalen? Microsoft om het langer console exclusive te houden, of Sony om de game ook naar de PS4 te brengen? Tijd zal het ons vertellen. De exacte releasedatum voor de Xbox One is nog ongekend, maar zal volgens de huidige planning zal de game later dit jaar uitkomen.





Nieuwe launch trailer en gameplay van Dragon's Dogma: Dark Arisen

Woehoe! Vandaag is Dragon's Dogma: Dark Arisen uitgekomen voor de PS4 en Xbox One. De game is oorspronkelijk uitgekomen voor de PS3 en Xbox 360, maar heeft visuele updates gekregen voor de current-gen release. Ook heeft de game een port gekregen voor PC begin 2016. Bekijk hieronder de launch trailer:

Naast de launch trailer is het eerste kwartier gameplay van PS4 ook te bezichtigen. Wil je ook brute monsterslachterij zien terwijl je companions overal doorheen kweiken? Bekijk dan snel de video hieronder!





PlayStation Software Update 5.0 is uitgekomen

Over de PS4 gesproken, de software update 5.0 is uitgekomen. En nee, we kunnen helaas nog steeds niet onze PSN ID aanpassen. Wel zijn er andere features zoals nieuwe menu opties en layouts, 1080p Twitch streaming, parental/family control en een modderfokking klok. Hieronder kun je ALLE nieuwe features lezen, verdeeld onder main features en other features:

Main features in version 5.00 update

You can now add users of your PS4 as family members. This makes it easy to manage your child's account information and to restrict PS4 features. To add family members, select(Settings) > [Parental Controls/Family Management].

As the family manager, you can set up your family.

Up to seven family members (including you) can be in your family and use online features.

Multiple adults can be in your family. The family manager can make other adults in the family parents or guardians. The family manager and family members who are parents or guardians can adjust parental controls for the children in your family.

You can configure parental control settings for each child. Using parental controls, you can restrict use of online features and communication with other players, set restrictions for games, restrict use of the Internet browser, and set spending limits for PlayStation Store.

You can configure parental controls anytime from your PC or smartphone.

You can now follow anyone, not just verified accounts. Select(Follow) on a person's profile screen, and their activities and broadcasts will appear in [What's New]. You automatically follow your Friends, but you have the option to unfollow them.

Recommendations for who to follow are now offered based on the games you play. Select Select (Friends) > (Follow).

You can now choose who can follow you and who can see your follow list.Select(Settings) > [Account Management] > [Privacy Settings], and then configure each setting.

(Custom Lists) has been added to (Friends). Create custom lists to easily organize your Friends and choose players to send messages or game invitations to.

For certain broadcasts,(Communities) now appears on the (Live from PlayStation) viewing screen. To access the broadcaster's community, select (Communities).

You can now view(Notifications) on the quick menu.

The following languages have been added as system languages.

Czech, Indonesian, Hungarian, Romanian, Vietnamese, Greek, Thai

When broadcasting PlayStation VR gameplay, you can now see spectator comments on your VR headset screen.

Other features in version 5.00

For(Messages), screen layout has been improved, and the following features have been added.

You can now receive music that has been shared with you as a message. Select the message to play the music.

Messages containing a URL now display a preview.

The following features have been added to the quick menu.

You can now select [Leave This Party] to leave the party.

You can now see albums and playlists for songs playing in Spotify.

A clock has been added.

The following features have been added to(Settings) > [Notifications].

You can now disable pop-up notifications during video playback.

You can now choose the color of pop-up notifications.

You can now choose to show or hide message details in notifications.

You can now choose to broadcast in 1080p (60 fps) when using Twitch on your PlayStation 4 Pro.

You can now enjoy Blu-ray Disc™ and DVD content in virtual surround sound when you connect headphones to PlayStation VR.

Blu-ray Disc is a trademark of the Blu-ray Disc Association.

Spotify is a registered trademark of Spotify Ltd.

Zo, een hoop nieuwe features dus. De allerbeste feature hebben van dit lijstje is uiteraard de kleur veranderen van je pop-ups, meer hebben we niet meer nodig.





Iemand heeft nu al alle Cuphead eindbazen verslagen zonder geraakt te worden

Cuphead doet het zeer goed, 97% van de mensen op Steam beoordelen deze game positief. Ook heeft onze Samuel er meer over te zeggen:

De speelbaarheid van Mega Man X. De intensiteit van Contra. De uitdaging van Metal Slug. En de presentatie van een hele generatie iconische animatiefilms. Cuphead bevat al die dingen en meer, in een product dat zowel een ode is aan een geweldig doch bijna uitgestorven subgenre, én zelf een uniek kunstwerk is.

Samuel heeft de game een 91 gegeven, hier kun je zijn review lezen als je dat nog niet gedaan hebt. Leuk nieuws over deze game: YouTuber Aeraloth heeft alle eindbazen van Cuphead verslagen zonder één keer geraakt te worden. Dat niet alleen, ook heeft dit gedaan zonder de dodge mechanic of enige charms te gebruiken. Oh ja, ook scoort hij overal de hoogste score mogelijk. Impressive!

Deze YouTuber heeft meer games uitgespeeld zonder damage te krijgen, onder andere Witcher 3, Metal Gear Rising en Path of Exile. Dus als je meer wilt zien, check hier dan zijn playlist.





Zelda speelbaar als mod voor Breath of the Wild

Het enige wat je nodig hebt is een PC, de Cemu Emulator en de Wii U versie van Breath of the Wild. Omdat de Nintendo Switch werkt met cardridges, is het dus helaas niet mogelijk met de Switch versie. Modders 'WilianZilv' en 'Skriller' maken nu een mod waar Zelda speelbaar zal zijn voor The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Op het hoofd na, wat gebruikt wordt van de game zelf, wordt het model volledig opnieuw gecreeërt door de modders zelf.

Ook zijn andere modders al flink aan de slag gegaan met Breath of the Wild... en eh, daar komen de meest bizarre dingen uit:

'Gelukkig' zijn er ook serieuze modders die bezig zijn met bijvoorbeeld een multiplayer mod voor Breath of the Wild. Dus er is nog hoop in de wereld.





Unsung Story aangekondigd voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch

Unsung Story begon als Kickstarter game begin 2014 en ging jaren lang door 'development hell'. Na veel veranderingen in het genre, geeft ontwikkelaar Playdek de ontwikkeling door aan Little Orbit. Oorspronkelijk was de game bedoelt als een mobile game, maar werd er later toch besloten om het voor de PC te ontwikkelen. Little Orbit beslist nu om de game alleen voor consoles te ontwikkelen, omdat de hoofdontwikkelaar mooie herinneringen had met Final Fantasy Tactics thuis op zijn bankje. Een aantal backer rewards van Kickstarter zijn geannuleerd omdat deze rewards verspillingen zou zijn volgens de publisher. CEO Matt Scott zegt het volgende:

The biggest example of the first case is the Game Package sold as a $5 add-on. This package promises 3 exclusive stages only for the backers that ordered it, and only 329 backers purchased it. That means we would be producing 3 extra stages of the game for a small group of players, and we can never release those stages anywhere else. That's not a commitment we can make. For now, we are going to cancel this item. However we are evaluating the possibility of offering a new add-on closer to launch that will give backers a discount on purchasing some form of DLC that isn't exclusive.



Similarly only 52 backers selected the Kindle version of the main game and 61 backers selected the Kindle version of the Card Game. Windows Tablet had equally low orders. It's possible that back in 2014, both of these platforms were more viable, but today we need to focus on systems that the majority of backers chose.



The late addition 2nd T-Shirt is another example. Only 5 backers selected this add-on, so it makes no sense to go through the work and effort of making it

Vrij logische keuzes dus, alleen jammer voor de backers. Unsung Story had eigenlijk in 2015 moeten uitkomen, maar aangezien de development vrijwel helemaal opnieuw gedaan moet worden, is de release datum nog onbekend.





Live-action Sonic movie krijgt opnieuw een kans

Paramount Pictures heeft besloten om de live-action Sonic movie op te pakken. In 2016 werd door Sony besloten om de productie op stop te zetten, want de ontwikkeling ging niet super sonisch snel. Deadpool director Tim Miller wordt de executive director van deze film en krijgt hulp van regisseur Jeff Fowler en producer Neal H. Moritz, bekend van The Fast and Furious. De film zal bestaan uit een mix tussen live-action en CGI. Zal het dit keer wel doorzetten, of wordt het wederom een you're too slow scenario?





Sony teaset 'big game announcements' voor Paris Game Weeks

Twitteraccount @PlayStationEU plaatst een tweet dat er 'big game announcements & updates' komen naar Paris Game Weeks. Ook maken ze dit nog duidelijker met een blogpost op PlayStation.Blog. Op 30 oktober kunnen we dit spektakel aanschouwen en krijgen we meer informatie over de spectaculaire nieuwe games die komen naar de PS4 en PS VR. Kijk dus op deze datum mee via de PlayStation website, Twitch, YouTube of Facebook. Op PU.nl zullen wij uiteraard ook een linkje online knallen zodat je het niet vergeet.

PlayStation Live From Paris Games Week is coming. Tune in for big game announcements & updates on 30/10: https://t.co/eKFK2eVVRXpic.twitter.com/ToZAhH9Hej — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 2 oktober 2017





Lieve dames, heren, jongens en meisjes, we zijn weer bij het einde van deze N8W8 terecht gekomen. Ik hoop dat je er van hebt genoten! Hier zingende katjes om je dag nóg beter te maken: