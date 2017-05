In deze lekker gevulde Nachtwacht geruchten over Far Cry in het Wilde Westen, de mogelijkheid dat Vanquish op Steam verschijnt, een nieuw Street Fighter 5-personage, een nieuwe game van voormalige Lionhead-werknemers, een trailer van de nieuwe zombiemodus voor Call of Duty: Black Ops 3 en nog meer.

Wachtmuziekje

Hoppa, lekker klassiek punknummertje om de Nachtwacht mee te beginnen!







Nieuwe Far Cry speelt zich mogelijk af in het Wilde Westen

Leuk, geruchten! Na onder andere tropische eilanden, Afrika, de oertijd en de Himalayas te hebben bezocht in de Far Cry-serie, zou het volgende deel zich wel eens in het Wilde Westen kunnen afspelen. Great Falls Tribune meldde namelijk dat een crew een live-action trailer voor een onaangekondigde game aan het schieten was vlakbij een kerk op de Montana-prairie. Volgens een producent op de set was het voor een game die in september gaat verschijnen. De game zou 'een vervolg zijn op een bestaande, grote franchise'.

Je logische eerste gedachte is dat Rockstar wellicht eens een keer een live action trailer (oftewel een trailer met echte mensen) wil schieten voor Red Dead Redemption 2, die hele grote westerngame die er aan zit te komen. Maar de producent waar we het net over hadden, Jeff Guillot, heeft eerder aan trailers gewerkt voor Ubisoft, voor games als Red Steel 2, Driver en Rabbids. Oftewel... het is waarschijnlijk een Ubisoft-game. En aangezien Ubisoft in 2015 een poll had waarin het vroeg naar opties voor een volgende Far Cry-game, en één van die opties 'een game in de Spaghetti Western-stijl in een 19e eeuws Amerika' was, lijkt het niet geheel onlogisch om aan te nemen dat we zo rond E3 een nieuwe Far Cry in het Wilde Westen gaan zien. Onder voorbehoud natuurlijk.









Dead Island 2 is nog springlevend volgens uitgever

Ondanks dat de game al meerdere malen is uitgesteld, de oorspronkelijke ontwikkelaar allang van het project afgehaald is en we al in tijden niets van de game hebben vernomen, is Dead Island 2 nog steeds in de maak. Dat meldt uitgever Deep Silver aan Eurogamer. Ze kregen deze reactie: 'Dead Island 2 is in ontwikkeling bij Sumo Digital en we zijn enthousiast over de progressie die het team maakt met onze meest succesvolle franchise. Wanneer we er klaar voor zijn om meer informatie te delen, doen we dat.'

Dead Island 2 werd ooit ontwikkeld door Spec Ops: The Line-studio Yager, maar in 2015 besloten de ontwikkelaar en Deep Silver niet langer samen te werken. De game had oorspronkelijk in de lente van 2015 moeten verschijnen.









De nieuwe zombiemodus in CoD: Black Ops 3 in beeld

De Zombies Chronicles-modus voor Call of Duty: Black Ops 3 is volledig uit de doeken gedaan. De uitgebreiding verschijnt op 16 mei op PlayStation 4 voor zo'n 30 euro. Daarvoor krijg je acht maps gebaseerd op maps uit voorgaande zombiemodi van andere CoD-games, zoals Nacht der Untoten, Kino der Toten, Shangri-la en Origins. Wanneer de content naar andere platformen komt is nog niet aangekondigd, maar meestal duurt dat een maandje extra. Hieronder zie je een nieuwe trailer van de content.









De eerste volledige trailer van Blade Runner 2049

De eerste volledige trailer van de film Blade Runner 2049 is er eindelijk en jongens en meiden, wat ziet die er kneiterhard uit. Het vervolg op de klassieke sciencefictionfilm komt dit najaar in de bioscopen en heeft naast Harrison Ford ook Ryan Gosling, Jared Leto en Robin Wright. De regisseur is Denis Villeneuve, van Arrival. Niet de minste namen dus!









Dit is Ed, een nieuw personage in Street Fighter 5

Ontmoet Ed, een aankomend downloadbaar personage voor Street Fighter 5. Het is een kloon van M. Bison maar hij is getraind door Balrog. Zijn speciale moves zijn enorm simpel om uit te voeren, omdat spelers alleen maar meerdere knoppen tegelijk hoeven in te drukken of meerdere malen een knop in hoeven drukken. Alleen zijn Critical Art vergt een moeilijkere knoppencombinatie. Wanneer Ed precies beschikbaar komt is niet bekend, maar in de SF5-bèta op PS4 kan hij van 11 tot en met 14 mei gratis uitgeprobeerd worden.









De drie eerste speelbare agenten in Agents of Mayhem









Sega blijft hinten naar Vanquish

Nadat PlatinumGames' moderne klassieker Bayonetta op pc is verschenen kortgeleden, lijkt Vanquish, van dezelfde ontwikkelaar, een inkoppertje. Een week geleden werd zelfs een foto van het Vanquish-pak in de Steam-versie van Bayonetta toegevoegd, waarmee Sega lijkt te hinten naar een pc-versie.

Het bedrijf blijft teasen, want het Europese Twitter-account van Sega heeft nu een foto van de patch op het pak van Vanquish' bad guy Victor Zaitsev gepost. Rechtsboven op de foto staat daarnaast het jaartal 2017. Kom op zeg, dat doe je toch niet als je niet groot nieuws over deze game hebt binnenkort? De Wacht verwacht zeer snel een aankondiging van Vanquish op Steam. Toch? Toch?









Voormalige Lionhead-werknemers lanceren Kickstarter voor nieuwe game

Een tweetal voormalige werknemers van Fable-studio Lionhead heeft PixelCount Studios opgericht en hebben hun eerste game, Kynseed, nu op Kickstarter gezet. De studio wordt geleid door Charlie Edwards, voormalig leveldesigner van de Fable-reeks, en Neal Whitehead, die bij Lionhead scripter, coder en tools creator was.

Kynseed lijkt erg op Stardew Valley en Harvest Moon, maar dat is misschien ook wel te kort door de bocht. Je voedt in ieder geval je gezin op, boert op je land en runt je winkeltjes. Door de Kynseed to planten laat je je familieboom groeien en hoe die groeit, heeft impact op toekomstige generaties. Vervolgens neem je de controle over je kinderen en gaat het spel door, etcetera. Onderstaande video legt het nog iets duidelijker uit. De ontwikkelaar vraagt 30.000 Engelse ponden.









De gamekamer van de Wacht

In elke Nachtwacht die wordt geschreven door deze Wacht, wordt er een game of verzamelobject uit zijn gamekamer uitgelicht. Vannacht is het de beurt aan deze perskit voor de originele Assassin's Creed. De Wacht begon zo'n tien jaar geleden aan zijn stage bij zustersite Gamer.nl (dat toen nog helemaal geen zustersite van PU.nl was, maar goed, tijden veranderen). En dit was één van de eerste, zo niet de eerste game die hij daar als stagiair meekreeg. Toen wist hij al dat hij zijn droombaan had gevonden!

Wat de Wacht zich eigenlijk vooral afvraagt, is hoeveel geld deze perskit nou inmiddels waard is... niet om te verkopen hoor! Maar de Wacht wordt er wel blij van als hij verzamelobjecten heeft die ook nog eens wat waard zijn.









Het was weer een prettige Nachtwacht om te schrijven, tot de volgende keer!