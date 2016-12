Nieuwe Alien Convenant trailer uit 

Uitbuikend van de gourmet duikt De Wacht vanavond in het gamenieuws. Dat is er natuurlijk weinig rond Kerstmis, maar gelukkig is er een filmtrailer verschenen waarvan het overdadige kerstvoedsel maar moeilijk in de maag blijft. Hopelijk kun je deze N8W8 aan, je bent gewaarschuwd.

Alien: Convenant gaat door ruggenmerg en been

The Shining mag de afgelopen dagen dan wel veel op televisie komen, er zijn engere dingen op de wereld. De trailer van Alien: Convenant bijvoorbeeld. Deze nieuwe film in het Alien-universum, wederom gemaakt door regisseur Ridley Scott, verschijnt 18 mei in de bioscoop. Het verhaal draait om het ruimteschip Convenant dat stuit op een planeet die zich in eerste instantie anders voordoet dan het werkelijk blijkt te zijn. Wat er precies plaatsvindt onthult de trailer niet, maar wel dat er enkele niet-menselijke griezels meereizen. Brr!





Artbook van Persona 5 beschikbaar

Over niet-menselijke griezels gesproken, grapje Morgana, Persona 5 is voorzien een art book van dik 500 pagina's vol illustraties uit het ontwikkelproces van de game. Het spel komt pas op 4 april onze kant op, dus kun je echt niet wachten dan kun je op de Japanse Amazon vast je artbook aanschaffen voor 25 tot 30 euro. Mooie plaatjes!





Doe-tipje voor de kerstvakantie

Nu we toch boeken aan het bespreken zijn, wil De Wacht je alvast even warm maken voor de nieuwe Star Wars special die binnenkort uitkomt. Er staan pareltjes van artikelen in over de nieuwe Star Wars spin-off Rogue One (die eindscène <3), redenen om Jar Jar toch te waarderen en waar we nu staan met Star Wars Battlefront. Een toffe tip die De Wacht vast weggeeft is dat er momenteel een Star Wars-expositie plaatsvindt in het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn. Zeker een bezoekje waard deze vakantie. Wil je een sneak peak? Bij dezen:





Een haardvuurtje van Marvel

Nog meer ruimtereizen deze N8W8! De Wacht kan niet wachten (hihi!) tot de opvolger van haar favoriete Marvel-film Guardians of the Galaxy verschijnt aan het einde van april. Om alvast in de stemming te komen heeft Marvel een haardvuurtje gemaakt met een schattige baby Groot ernaast. Gooi je badjas op de grond, grijp je vriend(in) en ga romantisch bij deze virtuele openhaard zitten. Mistletoe is overrated.





Een heel vet kerstcadeau

We blijven nog in de kerstsferen, want de Reddit-gebruiker jagger393939 heeft van zijn vrouw een werkende Gjallarhorn gekregen onder de kerstboom, zo schrijft Kotaku. Zijn Destiny-wapen maakt een fantastisch geluid en kan dus echt schieten. Wat een creatieve chick! Check het apparaat hieronder:





Guillermo del Toro zegt F Konami

Waar in menig gezin wordt gepredikt dat Kerstmis de tijd van vrede op aarde is, is dat bij de Del Torootjes thuis anders. Regisseur Guillermo del Toro (@realGDT) besloot zijn hart uit te storten op Twitter door de belangrijke feestdagenboodschap te tweeten: 'Feliz Navidad. Happy Holidays. Fuck Konami'. Hij is duidelijk een beetje laat aan het terugblikken op 2015, het jaar waarin de Konami-game Silent Hills werd geannuleerd, waaraan Del Toro werkte met Hideo Kojima.





Genoeg vrolijke en minder vrolijke kerstgedachten nu. De Wacht houdt het weer voor gezien voor vannacht. Een hele fijne dag pandaag!