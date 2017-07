Nederlandse Studio achter Overlord overgenomen door Paradox Interactive 

Na een turbulente week vol hoop en teleurstelling over de SNES-mini is het tijd om de nieuwe week te verwelkomen en dat doen we met nieuws over de Nederlandse Studio achter Overlord, Hearthstone kaarten die terugkeren en aanpassingen in Rocket League. Goedemorgen!

Oude Hearthstone kaarten komen tijdelijk terug

Het kaartspel Hearthstone van Blizzard is nog altijd ongekend populair en vermaakt gamers op de PC, tablets en smartphones. Ondanks de grote populariteit en de uitgever die bekend staat echt te luisteren naar de feedback van de community, klinkt er regelmatig de kritiek dat niet alle kaarten die in het verleden zijn uitgebracht nog aan te schaffen zijn in de store.

De kritiek is aangekomen bij Blizzard, want de makers van Hearthstone hebben namelijk aangekondigd dat alle Wild sets binnenkort weer aanwezig zijn in de Blizzard shop. Hierdoor wordt het mogelijk om kaarten die je gemist heb in het verleden, nu toch te bemachtigen en daarmee de mogelijkheden voor het samenstellen van je deck uit te breiden.

Er zit wel een klein nadeel aan de aankondiging, want de kaarten gaan slechts voor een bepaalde periode beschikbaar zijn. Daarnaast is er geen speciale kortingsactie actief, waardoor je de volle mep betaalt om deze extra's te bemachtigen. De mogelijkheid om oude kaarten te kopen wordt toegevoegd om te vieren dat het Hearthstone Wild Open evenement is gestart. Wild Open is een toernooi waarin 8 van de beste spelers ter wereld het tegen elkaar opnemen.





Game director Futimo Ueda die titels als Shadow of the Colossus, Ico en The Last Guardian heeft bedacht, is al een tijdje bezig aan een nieuwe game. Tegenover Eurogamer laat de man weten dat hij na het afronden van The Last Guardian aan een nieuw project is begonnen zonder dat hij nog bij Sony onder contract staat. De lange ontwikkeling van zijn laatste titel heeft hem geleerd om zijn spellen op een nieuwe manier aan te gaan kondigen.

In het verleden heeft Ueda zijn projecten altijd aangekondigd met een korte film, maar nu wil de maker starten met een prototype waardoor hij hoopt minder tijd nodig te hebben om het product in de winkels te krijgen. Bij The Last Guardian had het namelijk meer dan 7 jaar geduurd voordat de titel na de aankondiging in de schappen lag. Zijn nieuwste titel gaat in ieder geval minder lijken op de drie games waar de man zijn faam aan heeft te danken, al laat hij wel weten dat je altijd overeenkomsten in zijn titels tegen gaat komen. Over de ontwikkeling laat hij nog kort weten:

"I would like to finish a game as soon and quickly as possible"

Het is niet duidelijk aan wat voor game Ueda op dit moment werkt. Er gaan geruchten dat de man bezig is met een first-person shooter geïnspireerd door Half-Life. Doordat zijn contract met Sony is afgelopen zijn alle platformen nu mogelijk voor de ambitieuze ontwikkelaar.





Uitgever Paradox neemt Nederlandse Studio Thriumph Studios over

In Nederland hebben we naast het grote Guerrilla Games nog een studio die grote titels weet voort te brengen, namelijk Triumph Studios. De ontwikkelaar is namelijk verantwoordelijk voor Overlord en de Age of Wonders-serie. De studio is gehuisvest in Delft en valt vanaf nu onder de vlag van het Zweedse Paradox Interactive dat games als Cities Skylines en Europa Universalis uitgeeft. Iedereen die voor voor Triumph werkt, blijft gewoon zijn baan houden door de overname. De CEO van Paradox Interactive Fredrik Wester, laat het volgende weten over de overname:

“Triumph Studios is a developer of our own heart. They are world-leading within their niche and have built a large and dedicated community over the years, counting quite a few Paradox employees among their hardcore fans. We have great faith in the Triumph team and leadership, and our main focus now is to ensure that they can continue to create their magic under new ownership,”

Triumph Studios is in 1997 opgericht en bracht in 1999 haar eerste game uit met Age of Wonders. De studio heeft ervaring met turnbased strategy en het actie RPG genre wat we kennen uit Overlord. Op dit moment is de studio druk bezig met een nieuwe titel die nog niet is aangekondigd. Deze nieuwe titel wordt door Paradox uitgebracht en is sinds de release van Age of Wonders III in ontwikkeling. We zijn heel benieuwd wat de Nederlandse Studio gaat brengen onder deze nieuwe uitgever.

Rocket League Season 5 brengt enkele veranderingen

De autovoetbal game Rocket League is nog altijd ongekend populair en dat terwijl de game in haar vijfde competitieve seizoen gaat. Op 5 juli begint dit nieuwe seizoen en daarom heeft ontwikkelaar Psyonix enkele aanpassingen doorgevoerd die de matchmaking in het begin van de nieuwe periode moeten verbeteren en de mogelijkheid om rewards vrij te spelen aanpast. Met de transitie van Season 4 naar Season 5 wordt je Competitive Skill niet meer gereset. Deze blijft behouden waardoor je meteen in het begin van het seizoen spelers treft die van een gelijkwaardig niveau zijn.

Bij de overgang van vorige seizoenen kwam het nog regelmatig voor dat door de reset beginnende spelers tegen wereldtoppers moesten en compleet afgedroogd werden waardoor sommige nieuwe spelers gestopt zijn met de game. Met het verwijderen van de Competitive Skill reset, hoopt Psyonix dit te voorkomen.

De andere grote vernieuwing is de manier waarop Season Rewards verdiend worden. Vanaf nu tellen alleen de overwinningen die je behaalt mee om beloningen vrij te spelen. Iedere speler begint bij Reward level unranked en heeft 20 overwinningen nodig om deze helemaal vrij te spelen. Daarna stijgt het niveau en heb je 20 overwinningen op de rank brons of hoger nodig om de volgende vrij te spelen. Als je een bronzen competitive rank hebt en je Season Reward level is zilver, dan moet je eerst het niveau zilver behalen voordat je overwinningen meetellen om je Season Reward vrij te spelen. Een groot voordeel is wel dat nederlagen niet mee tellen als het gaat om je Season Reward ranking.

Het nieuwe Rocket League seizoen begint op 5 juli en gaat drie tot vier maanden duren. De beloningen die vrijgespeeld worden met de Season Reward raking worden pas aan het einde van dit seizoen uitgedeeld.





