Mogelijk Overwatch-personage Doomfist volop geteaset door Blizzard 

Live, met een verse keelontsteking en een leger aan muggen rond hem heen, meldt de Wacht zich. Met vannacht: Blizzard teaset nieuw Overwatch-personage, de bewust saaiste game ooit is nu te spelen, Evil Genius 2 in de maak, Mass Effect-teaserij en meer. Goedemorgen!

Blizzard teaset nieuwe lore rondom Overwatch’ mogelijke aankomende personage Doomfist

Speel je nog altijd veel Overwatch, dan zal in-game of op een of ander forum je al lang op zijn gevallen dat fans van de shooter reikhalzend uitkijken naar een personage dat nog niet eens is aangekondigd. Want hoewel Blizzard nog nooit heeft bevestigd dat hij eraan komt, teaset de ontwikkelaar de levende shit uit Doomfist. Zo ook vannacht, want op de Overwatch-blog is nieuwe lore gedeeld in de vorm van een nieuwsbericht over een aanval op Numbani, tevens een van de maps uit de game. In het nieuwsbericht wordt gerefereerd naar de aanval als “an incident at Helix Security International’s classified maximum security installation”, en wordt bevestigd dat de aanval met de hartelijke groeten van de Talos-organisatie komt, ze wilden namelijk een bepaald persoon bevrijden. Je raad het al, die man is Akande Ogundimu, oftewel Doomfist.

It began in the early hours of the morning, when an unidentified aircraft approached the facility. Security initially reported that the craft had no passengers on board, based on radar scans. The craft passed through the range of the installation's defense systems without incident, leading some to believe that Talon has moles within Helix. Video surveillance from within the compound revealed a black shadowy figure emerging from the craft and descending upon the prison grounds. The unidentified assailant easily overcame the Helix security agents, leaving over a dozen dead. Medical records of the casualties reveal injuries and cellular degeneration matching other incidents involving the mercenary known as the Reaper, all but confirming the incursion as a Talon attack.

Het is zeker niet de eerste keer dat de naam Doomfist ergens valt. Al in februari vonden fans een mogelijke teaser voor de man – nou ja, voor zijn wapen, de Doomfist Gauntlet - die inmiddels zoveel aandacht krijgt dat iedereen hem als nieuw personage verwacht. Volgens het beetje lore dat in Overwatch is te vinden zou Winston ooit een Doomfist (het is tevens een titel) hebben vermoord, en zou Widowmaker ooit de Gauntlet hebben proberen te stelen. Tja, geen concreet nieuws, maar de geruchten beginnen steeds meer vorm te krijgen. Wie weet kondigt Blizzard in de komende weken dan eindelijk Doomfist aan, en de Wacht hoopt daarbij dat Terry Crews zijn stem inspreekt, iets wat hij ooit al aangaf te willen doen.

De mo-cap van Friday the 13th: The Game

It is as if you were doing work is de interessantste game van het moment, nu te spelen

De kans is aanwezig dat je op dit moment vakantie hebt. En ja, hoewel je het misschien niet altijd wilt toegeven betekent dat ook dat je bepaalde dingen van je werk moet missen. Wees niet getreurd, de fantastische game ‘It is as if you were doing work’ belooft dé werk-simulator te zijn waar je slapeloze nachten aan zult overhouden. Want kom op, klikken op dialoogvensters is geweldig en Windows 10 is toch zwaar overrated, dus het wordt tijd om terug te keren naar een simpelere tijd. In de vorm van een browser-game, dus. Eentje waarin je vooral saaie e-mails met een maximale hoeveelheid tekens moet verzorgen (vooralsnog lijkt het er niet op alsof je echt zelf inbreng hebt), agenda’s moet aanpassen en op allerlei dingen moet klikken om jezelf een promotie te bezorgen. Doe je het goed, dan verdien je ook nog eens pauze, waarin je op het old school Windows-desktopje helemaal los kunt gaan en bijvoorbeeld Brickbreaker kunt spelen. In de tussentijd word je gemotiveerd door allerlei foto-pop-ups, dus dat komt helemaal goed. Het beste nieuws? Je kunt hem nu al spelen, doe dat vooral hierrrr.

Rebellion bevestigt dat Evil Genius 2 in de maak is voor PC

Mocht je net als de Wacht telkens wanneer iemand je huis binnenkomt dramatisch omdraaien op een gigantische stoel terwijl je een kat aait, dan word je hier wel vrolijk van. Aan het einde van onderstaand interview met Sniper Elite-ontwikkelaar Rebellion meldt CEO Jason Kingsley namelijk dat Evil Genius 2 eindelijk in ontwikkeling is. Mocht je niet helemaal weten wat Evil Genius is; de Wacht vergeeft het je, die game komt immers uit 2004. Evil Genius was een RTS-/simulatie-game en werd ontwikkeld door Elixer. Het lijkt op de Dungeon Keeper-games maar dan in een jaren ’60 spionnen-setting, aangezien de speler van bovenaf een geheime en vooral kwaadaardige basis moet bouwen waarin geheim agenten afgemaakt worden en de speler langzamerhand de wereld kan veroveren. De game werd destijds redelijk ontvangen, maar het zijn vooral de die-hard fans die elk jaar weer zeiken om een vervolg, die Rebellion zo ver hebben weten te krijgen.

En nee, het gaat niet om een remaster van de inmiddels 13 jaar oude game, Evil Genius 2 wordt een volledig nieuwe sequel. Of, zoals het persbericht het zegt: “We’d like to make this super-duper clear – this isn’t a remaster. Evil Genius 2 will be a fully-fledged sequel and it won’t be free-to-play.” Dat belooft dus veel goeds voor de kwaadaardige genieën onder ons, al duurt het waarschijnlijk nog even voor de game daadwerkelijk uitkomt. Rebellion benadrukt namelijk dat Evil Genius 2 nog in de eerste plannings-fases zit, wat verklaart waarom er nog geen beelden of artwork te zien zijn. “This will be the first real-time strategy game built in our in-house engine Asura, after all, so we need to do a little bit of extra work under the hood before we expand the team, nail down gameplay design and go into full production.”

Voor het geval je het nog nooit gezien hebt, dit zijn de beeldschone achtergronden van Final Fantasy IX

Nintendo lanceert Switch-game Flip Wars vooralsnog exclusief in Europa

Voor wie door het nog altijd karige aanbod twijfelt wat hij moet spelen op zijn Switch, biedt Nintendo soelaas met de release van Flip Wars. De party-game waarin spelers tegen elkaar strijden om het speelveld om te flippen en zo eigen kleur te verspreiden. Het lijkt een beetje op de liefdesbaby van Bomberman en Splatoon, maar zo speelt het niet. De minieme omgeving van de game biedt namelijk wat tegenslag in de vorm van watergolven en elektrisch gedoe, met daarbij natuurlijk ook wat items om jouw kleur nog sneller te verspreiden dan het schaamrood dat op de kaken van Graddus springt wanneer hij wordt ingemaakt in FIFA. Er zijn ook extra gamemodes, met sommige waarin het juist de bedoeling is om je tegenstander af te maken met items, in plaats van zijn vakjes in te kleuren. Flip Wars kost je een tientje.

Beyond Skyrim – Bruma-gameplay

Dat is nog eens een mod (hier meer)!

Speel met Shovel Knight of Shantae na aankomende update Blaster Master Zero

BioWare teaset Platinum-moeilijkheidsgraad Mass Effect: Andromeda

Er zit blijkbaar toch nog rek in de multiplayer van Mass Effect: Andromeda, als we ontwikkelaar BioWare mogen geloven. Samen met EA releaset de ontwikkelaar vannacht namelijk een korte teaser-trailer voor een nieuwe moeilijkheidsgraad van de online Apex-missies. Platinum is de naam, en wat het precies inhoudt is nog erg onduidelijk. In ieder geval wordt het moeilijker om met je vrienden – uhh, die ene verre kennis die toevallig nog Andromeda speelt – succesvol een van de Apex-missies te voltooien. Je weet wel, de online, squad-based challenges die al sinds launch worden toegevoegd en geüpdatet aan het sci-fi-geweld. De andere moeilijkheidsgraden zijn brons, zilver en goud, en afgaande op de teasertrailer – waarin dus níets wordt getoond – lijkt het een kwestie te zijn van iets onvergeeflijkere actie, maar wie weet onthult BioWare binnenkort dikke nieuwe wapens, schepen of wat dan ook. Een grote (online) uitbreiding van Mass Effect: Andromeda hoef je in ieder geval niet meer te verwachten; sowieso krijgt de game geen single player-DLC, en blijft er slechts een klein team werken aan de multiplayer-uitbreidingen. Het BioWare-team in Edmonton, Canada, toonde afgelopen E3 hun nieuwe IP Anthem en ook de hoofdstudio BioWare Montreal werkt naar verluidt aan nieuwe projecten. Hush, hush.

Bandai Namco bevestigt releasedata Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy én Trilogy

Wie zegt dat de zomermaanden maar een soort komkommertijd vormen en er geen ruk te spelen valt, kan vannacht wat van zijn woorden terugnemen. Bandai Namco bevestigt namelijk dat Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy én Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy beide op 25 augustus te spelen zijn in Europa, en hoewel dat pas aan het eind van de zomer is, is de Wacht erg enthousiast omdat hij de games nog nooit heeft gespeeld. Legacy bevat alle vier de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm-games, en is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar voor Xbox One en PS4; PC-bezitters moeten het doen met alleen een digitale variant. We krijgen in Europa ook nog eens een speciale editie in de vorm van een Steelbook met daarin een bonusdisc over de animeseries en een art book. Ultimate Ninja Storm Trilogy zal alleen digitaal binnengeharkt kunnen worden, aangezien die versie bestemd is voor iedereen die Ultimate Ninja Storm 4 al in huis heeft (en alleen de eerste drie bevat). Natuurlijk worden de oude drie games geremasterd, iets waar men in Japan al een maand eerder mee aan de slag kan (op 27 juli). Nieuwe packshots vind je hieronder:

Bluehole showt work in progress-foto’s van nieuwe woestijnmap PlayerUnknown´s Battlegrounds

Dat PlayerUnknown´s Battlegrounds wel een dingetje is, daar kun je niet omheen. Zo ook niet op de redactie, want sinds de early access-release van de battle royale-game praat Martin zelden nog over kattengifjes, en alleen maar over zijn “waanzinnige potjes” Battlegrounds. Goed nieuws voor hem dus vannacht, aangezien ontwikkelaar Bluehole het Twitterverse opging om twee screenshots te delen van een nieuwe woestijnmap die we vóór vannacht nog niet gezien hadden, maar al in mei werd aangekondigd. Mocht je zelf aan de slag willen met PlayerUnknown’s Battlegrounds, dan moet je voor de PC-versie terecht op Steam, en voor de Xbox One versie engelengeduld hebben. De volledige release van beide versies staat gepland voor ergens in 2017, en er zou misschien zelfs een PS4-versie aan kunnen komen, maar wat, wanneer en hoe is onbekend.

I'm at our new @PUBATTLEGROUNDS office in Madison today. The team is working on our desert map. Here's a WIP preview of this new location... pic.twitter.com/ReLbsvwv9A — PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) July 3, 2017

Do a barrel roll!

Nintendo Switch- en PS Vita-game Penny Punching Princess volgend jaar naar het Westen

Op de Anime Expo (ja, die conventie is nog altijd gaande) kondigt uitgever NIS America aan dat er een Westerse versie komt van de Japanse game Princess wa Kane no Mouja (vertaald The Princess is a Money Grabber), van ontwikkelaar Nippon Ichi Software. De isometrische brawler zal hier de titel Penny Punching Princess krijgen, nadat hij in november van 2016 al uitgegeven werd in Japan. Naast de PS Vita-versie verschijnt er ook een Switch-versie van de game, beide varianten zijn vanaf 23 maart in Europa te verkrijgen. Hieronder staat een kersverse aankondigingstrailer, met wat screenshots en een packshot van de Collector’s Edition van de Switch. Nintendo pakt uit met een doos die lijkt op een goudstaaf, pinnetjes, een munt en keychain, en daarnaast een Credit Card-USB met de soundtrack erop.

Well played, Blizzard, well played

The Longest Five Minutes komt ook naar Nintendo Switch, uitgesteld naar 2018

Uitgever NIS America zat niet lang stil op Anime Expo, want het bevestigde ook nog eens de komst van een Nintendo Switch-versie van The Longest Five Minutes. Nee, niet een constipatie-game, maar een top-down RPG in typisch oude Japanse stijl, gevuld met demonen en whatnot. The Longest Five Minutes had eigenlijk al in 2017 moeten uitkomen voor PS Vita en PC, maar nu de Switch-versie is aangekondigd blijkt dat releaseschema niet haalbaar. Daarom moeten we wachten tot ergens in 2018, lekker vaag. Wél weten we nu dat er ook een collector’s edition van deze game naar Switch komt; inclusief een 2 discs tellende soundtrack met art-boekje, vier pinnetjes en een mooi doosje om het in op te bergen.

Tijd om er vandoor te scheuren, en keelrust te nemen. Dikke doei!