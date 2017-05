Modern Warfare remaster opnieuw gelekt 

Er wordt wat afgelekt deze Wacht. Als je niet beter wist, zou je denken dat de blaas van Ed hem geschreven heeft. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Call of Duty 4: Modern Warfare remaster? De nieuwe Need for Speed? Of gameplay van Battlefront 2? Lekker hoor...

Ubisoft toont nieuw logo

Alright *drumgeroffel*... Bereid je voor op wereldschokkend nieuws! Nee, da's flauw. Het feit dat Ubisoft een nieuw logo heeft is natuurlijk helemaal geen wereldschokkend nieuws. Het is echter wel belangrijk genoeg om even genoemd te hebben, want wat je de laatste tijd ook van de Fransen vindt, blijft het wel gewoon één van 's werelds grootste uitgevers. Helemaal met een nieuwe Assassin's Creed en Far Cry op de rol!

Hoe het nieuwe logo er dan uitziet? Kijk maar:

Oké, het lijkt verdomd veel op de oude en de Wacht vindt het zelfs een beetje... generiek, maar Ubi zelf is er behoorlijk mee in z'n nopjes. Ze noemen het logo meer 'toekomstproof' en nog meer van die zweverige blabla:

"Our new logo is minimalist, modern and monochromatic. It's a window into our worlds, giving a preview of what's to come by highlighting the artistry that goes into creating them. The swirl and the letter O are both deliberately created to be reminiscent of hand-drawn shapes and represent our human qualities of enthusiasm, curiosity and the grain de folie that Ubisoft is known for."

Wat is jullie mening?

Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts trailer

Ghost Recon Wildlands doet de Tom Clancy-naam eer aan. Sure, de game ademt die typische Ubi-formule, maar de actie is dik en daar draait het uiteindelijk om. De Wacht heeft dus best zin in Fallen Ghosts, het DLC-pakket dat nú voor season pass-houders beschikbaar is. De rest moet nog ff wachten tot 6 juni...

Titanfall 2: Monarch's Reign trailer

Respawn Entertainment blijft Titanfall 2 volstoppen met vette shit. GRATIS vette shit that is, aangezien de vandaag uitgebrachte Monarch's Reign-DLC geen cent kost. Niks. Noppes. Nada!

Het pakketje bevat een nieuwe multiplayer-map (Relic), alsook een nieuwe Titan (Monarch) die power van andere spelers kan stelen om z'n eigen shields op te laden. Sick.

Opnieuw geruchten over standalone Modern Warfare remaster

De beste Call of Duty? Da's nog altijd de eerste Modern Warfare. Fans waren dan ook door het dolle dat de game als remaster bij CoD: Infinte Warfare zat.

Had jij ten tijde van de release echter geen zin om een klein fortuin aan deze bundel uit te geven? Dan wordt je geduld binnenkort waarschijnlijk beloond. Er gaan namelijk opnieuw geruchten dat de Modern Warfare remaster een standalone versie krijgt! Onlangs plaatste retailer Gamefly de game al op hun site, en nu is het wederom raak, bij Amazon Japan. Zij melden dat de remaster op 20 juni beschikbaar komt voor PlayStation 4-bezitters en op 20 juli voor gamers met een Xbox One:

"Call of Duty: Modern Warfare Remastered could become available separately starting June 20 on PlayStation 4. (..) the Xbox One version with a July 20 release date."

Spannond, want 20 juni is al aardig snel. Kun je toch niet wachten? Dan heeft de Wacht nog wel een origineel exemplaar van Modern Warfare liggen voor een bijzonder schappelijk prijsje...

Je eigen videogame maken...

... Hoe moeilijk kan het zijn?

Gelekte Star Wars: Battlefront 2-gameplay

Jawel! Er is Star Wars: Battlefront 2-gameplay gelekt met daarin onder andere Emperor Palpatine. En als je nu denkt: 'huh, maar die game speelt zich toch af ná Return of the Jedi, dus is Palpatine niet dood?', dan heb je gelijk... Het gaat hier echter om een game en games hoeven niet altijd realistisch te zijn want de Wacht was ook een keer een dikke loodgieter met een snor en die bestaan in het echt sinds de jaren '80 ook niet meer.

Hoe dan ook, trailer na de klik!

Nieuwe Need for Speed in Vegas of Seattle?

Oké, dit is best funny. Zoals je weet komt er een nieuwe Need for Speed aan, en EA vond dat het tijd was om daar wat meer info over naar buiten te brengen. Alhoewel, info... De ontwikkelaar tweette namelijk zo ongeveer het meest nietszeggende screenshot ooit, vergezeld door de tekst 'Let's get this party started, shall we?'.

Check dan:

Is dit EA's manier om te zeggen dat de game voorlopig in nevelen gehuld blijft? Anyhow, een stel slimme knakkers besloot het plaatje onder handen te nemen, het contrast wat aan te scherpen en wat blijkt? Er staat de skyline van een stad op; hoogstwaarschijnlijk de setting van de nieuwe Need for Speed! De ene helft van tah interwebz denkt Las Vegas, de andere Seattle... Wat jullie?

Genital Jousting zet piemels in het zonnetje

Een game gebaseerd op penissen? Lul niet. Toch is dit het geval in Genital Jousting, dat vorig jaar via Steam Early Access verscheen. Het spel heeft nu een zomerse update gehad, waarmee de jongeheren nog eens extra in het zonnetje worden gezet en mee kunnen doen aan zomerse activiteiten als Sexy Car Wash, VolleyBalls en Get Pumped!