In deze weekendwacht een ronduit enge bug, een droom van een Nintendo-fan die uitkomt, een herinnering aan dat je NieR: Automata gewoon moet halen, een uitbreiding voor Kerbal Space Program en een grappige parodie op Planet Earth II. Even lekker je week afsluiten met de Wacht!

MLB The Show 17-bugs zijn hilarisch en griezelig

Het is zondag en dat betekent dat er bizar weinig nieuws te vinden is. Dat maakt niet uit, want dat geeft ons meer tijd om stil te staan bij de vreemdere dingen op internet. Zoals bugs voor MLB The Show 17. De game komt eind deze maand pas uit maar Sony San Diego Studio toonde het spel onlangs al in een livestream. Die stream werd al snel griezelig toen de ontwikkelaar aan de slag ging met de optie om je eigen personage te maken. Daar ging het één en ander fout, zoals je in onderstaande screenshot kunt zien. Of je kunt het in deze stream in actie zien. Inmiddels zou de bug opgelost moeten zijn, dus mocht je zin hebben in een potje baseball dan hoef je je niet zorgen te maken dit soort griezels tegen het lijf te lopen.









Westerse ontwikkelaar leeft de droom en hielp mee aan Zelda: Breath of the Wild

Stel, je bent een Amerikaanse student en je zou graag gamedesigner willen worden bij Nintendo. Ja, wie niet? Corey Bunnell kreeg het gewoon voor elkaar, en werkte meteen aan een game die de ene na de andere 10 binnenhaalde.

Reddit-bezoeker Tizzlefix zag een westerse naam in de credits van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en besloot het op te zoeken. Hij vond een bericht uit 2007 op een forum van Bunnell waarin hij vertelde dat het zijn droom was om ooit voor Nintendo te werken. Hij legde uit dat hij een tijdje in Japan was geweest en graag zou terugkeren om voor het bedrijf te werken.

Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Bunnell werkte aan de diverse wilde dieren die Breath of the Wild rijk is. Zo zie je maar weer, als je echt een droom hebt en je er je best voor doet, dan is alles mogelijk. Is dat geen mooie gedachte om deze week mee af te sluiten?









Oja, NieR: Automata is nu uit voor pc

De Wacht wil PU.nl-bezoekers graag herinneren aan het feit dat je sinds vrijdag ook NieR: Automata kunt kopen en spelen op pc. Je kunt deze topper van PlatinumGames voor 59,99 euro kopen op Steam. Ja, dat wil je, zoals Samuel onlangs in zijn recensie uitlegde: "De game is dusdanig charismatisch, verfrissend, gedurfd en zelfverzekerd, dat NieR: Automata meer in mijn hoofd is gaan spoken dan het krachtige Nioh, het uitstekende Horizon: Zero Dawn… en plot-technisch zelfs meer dan Breath of the Wild. NieR: Automata is wellicht niet de béste game van het jaar, maar zonder twijfel wel één van de belangrijkste."









Kerbal Space Program krijgt uitbreiding

Kerbal Space Program al gespeeld? Nee? Ga dat eens snel doen dan, want je eigen ruimteraket bouwen om de ruimte in te vliegen (en verschrikkelijk hard op je bek te gaan) is één van de meest unieke ervaringen van de afgelopen jaren. De pc-game krijgt een uitbreiding, zo heeft ontwikkelaar Squad aangekondigd.

'Making History' heeft een aantal missies die gebaseerd zijn op de echte geschiedenis toen de mensheid nog leerde hoe men zichzelf de ruimte in kon schieten. Daarbij zijn er materialen beschikbaar die echt werden gebruikt door de Verenigde Staten en Rusland toen ze in een spannende space-race zaten. Daarnaast bevat de uitbreiding een toolset om je eigen missies te maken en kun je die natuurlijk delen met andere spelers. Het is nog niet bekend wanneer de uitbreiding verschijnt of hoeveel het gaat kosten. Mensen die de game al voor april 2013 spelen krijgen hem in ieder geval gratis.









Planet Earth II nagemaakt in Fallout 4

Planet Earth II is absoluut de moeite waard om te kijken, ook als je geen dikke 4K-televisie hebt. Het is altijd weer genieten met deze documentairereeks, niet alleen vanwege de mooie plaatjes, maar ook door de stem van David Attenborough die ons wegwijs maakt in het dierenrijk. UpIsNotJump heeft een parodie op Planet Earth II gemaakt in de Fallout 4-engine, inclusief een virtuele Attenborough. Er is inmiddels ook een tweede episode in de maak. Kijk en geniet, maar zoek daarna vooral de échte Planet Earth II op, het is de moeite waard.









De gamekamer van de Wacht

Zoals beloofd in de vorige Nachtwacht van ondergetekende, pakt de wacht elke keer dat hij de Nacht- of Weekendwacht schrijft er een object uit zijn gamekamer bij en vertelt hij er eventueel een verhaal bij waar het object vandaan komt.

Deze keer een Sonic-beeldje van First 4 Figures gemaakt voor de twintigste verjaardag van Sonic. Er zijn er maar zo'n duizend van gemaakt (elk beeldje heeft onderop een uniek nummer) en de Wacht had er in een grijs verleden twee van staan op kantoor, gekregen van Sega. Toen de redactie op een gegeven moment verhuisde naar een ander kantoor stond dit beeldje maar ergens zielig weg te rotten. Extra zielig als je beseft dat het beeld een paar jaar terug nog tweedehands voor zo'n 700 dollar op Ebay stond. De Wacht heeft hem dus maar mee naar huis genomen en hem daar een mooi plekje gegeven. Inmiddels kunnen we het beeldje al nergens meer vinden op internet. Het beeldje is dus best wat geld waard, maar als verzamelaar zou je wel gek zijn om hem weg te doen. Ookal heeft de Wacht stiekem niet eens zo héél veel met de moderne Sonic...









Zo, dit was de Weekendwacht, nu nog even genieten van deze rustdag, zolang het duurt! Genieten met een drankje wellicht... want Brabantse zondagen zijn dorstig!