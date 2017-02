Miyamoto en Aonuma over exploreren in Zelda: Breath of the Wild 

Uncharted 4 wordt moeilijker, de Power Rangers worden beschermd en Resident Evil 7 doet het in Japan niet zo goed als zijn voorganger... Zo, nu ken je de hoogtepunten in deze N8W8. Maar dan mis je natuurlijk wel het interview met Miyamoto en Aonuma over Zelda: Breath of the Wild!

Uncharted 4 krijgt Survival Hardcore-modus

Uncharted 4 krijgt met een nieuwe update een Survival Hardcore-modus. Ideaal voor die gamers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Ontwikkelaar Naughty Dog laat in de patch notes namelijk weten dat deze Hardcore-moeilijkheidsgraad voor de Survival-modus behoorlijk intens is:

“This intense new difficulty tier introduces higher stakes, giving players only one chance to make it through all 50 waves. That’s right, if your team is defeated, you’re back to square one. Hardcore Mode is not for the faint of heart—it’ll take skill, close teamwork, and careful strategy.”

Als je team het loodje legt, moet je in deze Survival Hardcore-modus helemaal opnieuw beginnen.

Met deze patch keert ook de Classic Mode terug op de Beta Test Playlist. Geen Mysticals of Sidekicks; het is back-to-basics met deze multiplayermodus in Uncharted 4. Naast bug fixes en veranderingen in de balans, verandert er ook het een een ander in de ranked- en qualifier-systemen in de game.

De volledige patch notes van deze 1.20.055 update voor Uncharted 4 vind je na deze klik hier.

FFXV-kostuums uitgesteld vanwege gelijkenis Power Rangers

Tijdens hun laatste Active Time Report moest Square Enix spijtig nieuws omtrent Final Fantasy XV mededelen… Kijk even naar onderstaand plaatje. Waar doet het je aan denken?

Ondanks de kleurtjes en strakke pakjes gingen de Power Rangers-belletjes bij de Wachtster niet meteen rinkelen, maar blijkbaar denken de hoeders van de franchise daar anders over.

Bovenstaande plaatje laat de Magitek Exosuits uit FFXV zien. Deze maken je onoverwinnelijk én vergroten je fishing skills. De vlotte ensembles zouden op 21 februari uitkomen, maar deze gratis Booster Pack DLC is vanwege de gelijkenis met de Power Rangers uitgesteld. Marketingmanager Akio Ofuji liet weten dat Square Enix benaderd werd door de eigenaren van de Power Rangers IP. Het team besloot daarom de outfitjes aan te passen. Director Hajime Tabata liet nog weten dat het absoluut niet de bedoeling was de Power Rangers na te apen.

Oké, vooruit, omdat we het toch al over FFXV hadden, vind je hieronder ook nog de eerste trailer van de pas aangekondigde Final Fantasy XV Piano Collections. Het gaat om de Serenade Fantastique for Piano. Maar PAS OP WANT MISSCHIEN WEL SPOILERS ENZO: de pianomuziek wordt ondersteund door beelden uit de game.

Mario Sports Superstar voetbaltrailer

Hebben jullie weleens Mario Strikers Charged Football gespeeld? Nee? Vergeet FIFA, vergeet PES; Mario en voetbal is de ultieme combinatie. De Wachtster hoopt dat deze gouden combi zich ook waar weet te maken in Mario Sports Superstars.

Naast voetballen, kan je in deze 3DS-game ook tennissen, golfen en honkballen. Al deze sporten zijn geschikt voor zowel single player als multiplayer-plezier. Ook komen er amiibo-kaarten uit voor deze nieuwste Mario-game, waarvan je er eentje bij je aankoop krijgt.

Mario Sports Superstars is vanaf 10 maart te checken op de Nintendo 3DS.

Trailerovervloed

Het was de oplettende lezer natuurlijk al opgevallen: de Wachtster moet vandaag twee keer aan de bak. Zowel de middageditie als deze nachtelijke versie van de Wacht zijn voor haar rekening. Dat betekent voor jullie onder meer een dubbele trailerovervloed, met daarin aandacht voor kleinere games, die ook gewoon wat tlc verdienen. Kijk mee naar Vertical Drop Heroes, Frostrune en Katana ZERO.

Tegenvallende verkoopcijfers Resident Evil 7 in Japan?

Resident Evil 7 doet het in Japan best leuk, maar misschien niet zo goed als iedereen verwacht had. De game op de PS4 heeft in het land namelijk 59% van de verscheepte exemplaren verkocht. Retailers verwachten echter dat dit aantal flink op zal lopen naarmate er meer PlayStation VR-units beschikbaar komen.

Bovenstaande wijsheid is afkomstig van sales research firma Media Create. De cijfertjes van dit bedrijf laten zien dat de 187.306 exemplaren van Resident Evil 7 goed zijn voor een kleine 59% van het totaalaantal verscheepte kopietjes. Hiermee behaalt de game weliswaar de nummer 1 positie voor die week, maar als je bedenkt dat de PS3-versie van Resident Evil 6 635.000 keer over de toonbank ging in de releaseweek, vallen de getallen wellicht toch enigszins tegen.

Sony gooit de PSVR echter slechts mondjesmaat in de verkoop in Japan, zodat lange rijen bij de retailers nog steeds een ding zijn. Zodoende wordt verwacht dat wanneer er meer exemplaren van de VR-bril beschikbaar komen, ook de verkoop van Resident Evil 7 aan zal trekken.

Wat een mazzel hebben wij hier dan… Wij kunnen Tjeerd immers gewoon zo’n PSVR op zijn hoofd zetten en laten gruwelen met deze horrorgame.

En waarom niet: als uitsmijter hierbij nog wat Digital Foundry-filmpjes.

Miyamoto en Aonuma over exploreren in Zelda: Breath of the Wild

BY’er ZackScottGames kreeg de eer om Nintendo-icoon Shigeru Miyamoto en Zelda-producer Eiji Aonuma te interviewen. De viespeuk.

Mocht je deze maandag een kwartiertje over hebben dan is het een alleraardigst interview, waarin Miyamoto en Aonuma onder meer ingaan op het personage Link, en het belang van klimmen en exploreren in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is vanaf 3 maart te checken op Nintendo Switch en Wii U.

PS Die pins/buttons/patches op hun jasjes!1!!!

FlatOut 4: Total Insanity verschijnt in maart

FlatOut 4: Total Insanity komt volgende maand (oftewel maart 2017, dus) naar PS4 en Xbox One. De demolition derby racegame biedt muscle cars, race cars, trucks en zelfs een ijscowagen met raketten.

Onbekend met het fenomeen FlatOut? Misschien kan de Wachtster je het gewoon beter laten zien:

Resumerend biedt FlatOut 4: Total Insanity je de volgende features:

27 customizable cars, including tributes to fan favorites and new additions to the garage.

20 Tracks including traditional derby racing, time trials, arenas, assault levels, Carnage levels and much more.

High speed collisions in fully destructible environments.

The legendary Stunt Mode: a mix of six new stunts and six re-imagined classic stunts where the driver is flung through the windshield.

Arena Mode: featuring 3 different game play styles – Death Match, Capture the Flag, Survivor.

New Assault Mode: use deadly weapons to slow or destroy your opponents!

Up to 8 players Online Mode and play locally with friends in a series of stunts.

FlatOut 4: Total Insanity is in maart te checken op PS4 en Xbox One.

Memes en dingen

Vandaag in Memes en dingen aandacht voor de nieuwe Minecraft-mod Pokémon Cobalt en Amethyst, en de vliegensvlugge ontwikkeling van de computer toegepast op de auto.

Lekker koesen!