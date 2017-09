Minecraft-update brengt crossplay en oude cast Terminator weer samen 

Schijnt de zon te hard? Ligt er knoflook bij de deur? Heeft Buffy weer nachtdienst? Misschien wel, want The Vampyr is uitgesteld. Balen dat we nog langer op de Dontnod-game moeten wachten, maar er is ook goed nieuws deze N8W8. Minecraft is nu crossplay!

Minecraft’s Better Together-update is uit

Als een grote game als Minecraft een update doet, dan doen ze dat groot: Better Together is een update die grote veranderingen met zich meebrengt. Een ervan is crossplay op verschillende toestellen, een ander is dat je invite links naar Realms kunt delen. Er is wel een nadeeltje: Switch heeft de update nog niet, dus dit gaat alleen om de versie van Xbox One, Windows 10, Mobile en VR. Als je trouwens de game op een schijfje hebt op Xbone, dan heb je die weer even nodig om de servers toestemming te geven de update te downloaden. Heb je een Switch, dan moet je nog tot ergens in de winter wachten voor je van de update kunt genieten. Vraag je je af waarom er geen PlayStation wordt genoemd in dit stuk, dat is omdat Sony niet wil dat haar PlayStations kunnen crossplayen met andere consoles dan elkaar. Aaww, zo loyaal.









Bijzonder: een NES golfgame op Switch toont liefde voor Iwata

Een geheime NES golfgame die te vinden is op Nintendo Switch blijkt geen bug te zijn, maar een easter egg. En dat niet alleen, het is een ode aan de overleden Nintendo-baas Satoru Iwata. Om de emulator te laten werken, moet je de initiele firmware (versie 1.0.0) op de console hebben staan er op 11 juli zetten, dat was de dag dat Iwata overleed in 2015. Vervolgens moet je Iwata’s pose nadoen met je Joy-Con. Hoe mooi is dat? De reden dat je trouwens per se de oude firmware moet hebben, is dat de nieuwere firmware het niet toestaat dat je de systeemklok wijzigt, omdat het door internet al beter weet. En de reden dat het een Golf-game is, is dat deze specifieke game een van de eerste spellen is waaraan Iwata werkte. Hij was de enige programmeur aan de game. Wow. En complimenten voor de gebruikers van Gbtatemp die dit hebben ontdekt. <3





Final Fantasy XV: Comrades komt volgende maand

Het is een prachtige soundtrack, het nummer dat je kunt horen achter de Tokyo Game Show-trailer van Final Fantasy XV: Comrades. In deze multiplayer-expansie ben je een overlevende van de Kingsglaive, die de hoofdrolspeler uit de game moeten vinden. 31 oktober verschijnt Comrades op PlayStation 4 en Xbox One.





Legendarisch: Linda Hamilton én Arnold Schwarzenegger weer samen in Terminator

Heilige pasta: Linda Hamilton (Sarah Connor in The Terminator en Terminator 2) keert terug naar de franchise. James Cameron heeft een nieuwe Terminator in de maak (en vijftien Avatar-films, schiet eens op joh!) en heeft behalve hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger dus ook deze legendarische dame weer weten te strikken. Yes! Let op: Cameron is slechts producent bij dit project, want Deadpool-regisseur Tim Miller is de regisseur.





Meet the Allies-teasers uit voor Call of Duty: WWII

Je komt in de oorlog vriend en vijand tegen, en in de twee nieuwe teasers voor Call of Duty: WWII is meer aandacht voor twee vrienden. Het gaat om de leider van het Franse verzet en een lid van de Britse geheime dienst. “Zie joe zher! Feulleu mie!“





Square Enix wil Final Fantasy 15 op Switch uitbrengen

Final Fantasy 15-director Hajime Tabata heeft wat hints gedropt dat Square Enix het wel ziet zitten om zijn game naar Switch te halen. Het gaat dan niet meer om een soort zakeditie, een soort uitgeklede variant, maar om de volledige game. Laten we hopen dat ze het technisch voor elkaar krijgen!





Picross S komt naar Nintendo 3DS

Picross is een van de favo simpel lijkende puzzelspellen van de Wacht, dus hoera voor dit nieuws: Picross S komt 28 september naar Nintendo Switch. Er zitten 300 puzzels in de game, met zowel Picross als Mega Picross levels. Een hint roulette en multiplayermodi zijn ook toegevoegd. Het spel is 800 yen (6 euro) en een 72mb download.





Nieuwe trailer voor Harvest Moon: Light of Hope

Harvest Moon is een game die helemaal begrijpt en luvt, of waarvan je denkt: waarom!? Hopelijk behoor je tot die eerste categorie, want dan kan ik je blijmaken met een vrolijke trailer vol kropjes en andere groenten. Dit is de nieuwe trailer van Harvest Moon: Light of Hope:









Battle Princess is alles wat Peach moest zijn

Natuurlijk, Princess Peach had ooit haar eigen game en ondanks al haar emotionele, soms hysterische rollercoastergedrag was ze er ook af en toe best stoer in, maar we hebben nog nooit naar haar opgekeken zoals we dat doen bij Lara of Aloy. Er is nu een nieuwe prinses in de stad, en dat is Battle Princess. Zij pakt het allemaal net even wat heftiger aan dan Mario’s liefje:





Major Nelson bespreekt Xbox One X

In een nieuw interview dat is uitgegeven door Microsoft bespreekt Major Nelson Xbox One X, waaronder de games en 4K gamen. Larry Hryb, zoals de beste man in het echt heet, heeft samen met Albert Penello (Senior director of planning, een rol die klinkt als een opgepoetste versie van secretaresse maar vast met meer macht en salaris is gemoeid) een interview gedaan, waarin onder andere ter sprake komt hoe niet alle Xbox One X-games dezelfde extra’s en mogelijkheden hebben. KLinkt logisch natuurlijk, maar het gaat nu om de beeldkwaliteit. Zo staat er specifiek op het doosje of het gaat om HDR, 4K enzovoort. Er zijn 130 games die de Xbox One X-behandeling krijgen, zoals L.A. Noire, Greedfall en Okami HD (Ieh!). Wanneer ze is precies uitkomt is nog bekend. Het interview is hieronder te zien, het apparaat komt op 7 november uit.





De Overwatch league is compleet!

We hebben je de afgelopen tijd al ingelicht over hoe Blizzard eerst een eigen esports-arena in het leven riep, om vervolgens druk doende te zijn met het vergaren van sponsors en het opzetten van teams. En nu is het officieel: er komt een Overwatch league waarin 12 teams het tegen elkaar op gaan nemen. Het toernooi gaat van start op 10 januari 2018 en op 6 december worden de teams vast gepresenteerd tijdens speciale introductiematches.





Half-Life PS2 en het mysterie van de bewegende archiefkast

De gamewereld is er eentje van gekke mythes en andere verhalen die soms ontkracht worden in documentaires en anders gewoon mysteries blijven. eIgenlijk zijn die laatsten natuurlijk het allerleukst, maar soms komt de waarheid nou eenmaal aan het licht. Is dat ook zo bij het gekke archiefkastje dat te vinden is in een bijzondere PS2-versie van Half-Life? Het kastje beweegt naar je toe als je erheen loopt. Is het een glitch? Spookt het? Gearbox is de studio die heeft gezorgd voor deze port van Half-Life, en op Twitter heeft @valvetime onthuld dat het er expres in zou zijn gezet door de Borderlands-ontwikkelaar. De “head controller”-mogelijkheid in de code zorgt ervoor dat NPC’s je bewegingen in de gaten houden en er zelfs in mee gaan. Oke, we weten nog steeds niet waarom dit erin zit, was het een ode aan Claptrap?





Nieuwe teaser van The Punisher is bijzonder

John Berenthal, die we allen kennen van The Walking Dead maar dat is alweer vijftien jaar geleden, is inmiddels zijn acteercarrière aan het vervolgen door te verschijnen in Netflix-series. Wat zegt de Wacht, verschijnen? Hij rockt zijn eigen serie: Punisher. Dat is alvast te zien in de teaser, die een beetje bizar is en ook wel lekker hard. Of toch niet? Bepaal het zelf:





Pokémon Go, speel het nou eens!

Jongens, meisjes, wanneer gaan jullie Pokémon Go nou weer eens oppakken? Heel Japan speelt het nog steeds, als het niet Everybody’s Golf speelt, en NIantic doet er alles aan om te zorgen dat je maar weer terugkomt om Pikachu’s en andere monstertjes te scoren. Nu is er een Equinox evenement in het leven geroepen, waarin je van 22 september tot 2 oktober dubbele stardust ontvangt voor als je een Pokémon vangt of een ei laat uitkomen. Er zijn speciale 2 kilometer-eieren te vinden in de gyms en de kans is groot dat daar speciale Pokeetjes uit voorkomen zoals Larvitar en Mareep. Er komt ook een super incubator uit, dat niets te maken heeft met software ontwikkelen en Silicon Valley, maar wel alles met het extra snel laten uitkomen van eieren (1.5 keer zo snel). Je krijgt bovendien voor elke Pokémon die je registreert drie keer zoveel exp als normaal. Nou, als je dan niet terugkomt, dan weet de Wacht het ook niet meer.





The Vampyr rook knoflook

Dontnod, de studio die eerder kwam met het geweldige Life is Strange, heeft inmiddels een heel ander genre game in de maak, genaamd The Vampyr. Superfantastisch natuurlijk, benieuwd wat het wordt, maar we moeten er wel wat langer op wachten dan we eigenlijk zouden willen. De Wacht doet hard haar best niet allemaal flauwe vampiergrapjes te maken, dus hier komt het: de game komt pas uit in de lente van 2018. Drommels, dat is heel wat anders dan eind 2017! Het komt door een technisch probleem. Ach, gelukkig is de vampier niet in glitters veranderd, toch?





Live action trailer PUBG is cool

Valreepje voor de PlayerUnknowns Battlegrounds-fans, want een fan heeft een filmtrailer gemaakt van een potentiële film van de game. En ja, mensen die een game even neerleggen om iets heel creatiefs neer te zetten wat er ook nog eens piekfijn uitziet, daar staan we graag even bij stil! Goed gedaan, Corridor.





