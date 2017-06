In deze Nachtwacht slecht nieuws over Shadow of War, Ubisoft die zijn E3-plannen uit de doeken doet, een aantal mooie nieuwe platformers, beelden van Final Fantasy 14-uitbreiding Stormblood, een aankondiging van een aankondiging voor Need for Speed en nog veel meer.

Middle-earth: Shadow of War uitgesteld naar oktober

Warner Bros. en ontwikkelaar Monolith hebben Middle-earth: Shadow of War uitgesteld naar 10 oktober. De game zou eerst in augustus verschijnen, maar dat feestje gaat dus niet door. De reden? 'Om de kwaliteit van de ervaring zo hoog mogelijk te maken.' Ja, goede reden op zich.

'We begrijpen dat dit tegen kan vallen voor mensen die langer moeten wachten op de release en dat spijt ons, maar we werken er hard aan om hier een geweldige game van te maken. We kunnen niet wachten om meer op E3 te tonen.' Vooruit dan maar, omdat E3 toch nog maar twee kleine weekjes van ons verwijderd is.

Onderstaande gameplay is trouwens niet nieuw, maar kijk er vooral nog eens naar om je geheugen op te frissen.









Uitgever van GTA en Red Dead zoekt naar balans in microtransacties

Take-Two Interactive, de uitgever van games van 2K Games en Rockstar, wil meer met microtransacties doen in zijn games. Strauss Zelnick vindt dat zijn games niet zoveel op microtransacties leunen als vele andere games en ziet hier dus mogelijkheden in. MAAR! Hij wil ook weer niet dat games alleen dáár om draaien. Gelukkig.

'Je kunt niet constant dingen weggeven, daar zit geen verdienmodel in. Maar we proberen niet het verdienen van geld in alles dat we doen te optimaliseren, want als je dat doet merkt de consument dat ook. Dat voelen ze. Ik denk wel dat we er meer mee kunnen doen, zonder dat we onze strategie om creatief te zijn uit het oog verliezen. We gaan niet voor de allerlaatste stuiver van de consument.'

De afgelopen jaren heeft Rockstar, en dus Take-Two, flink kunnen binnenlopen met GTA Online, waar dus wel microtransacties in zitten. Het lijkt de Wacht dan ook een inkoppertje dat men daar lekker mee doorgaat in een eventuele online modus voor Red Dead Redemption 2, dat volgend jaar verschijnt.









Take-Two koopt rechten op Kerbal Space Program

Over Take-Two gesproken, ze hebben de rechter op Kerbal Space Program gekocht. Die game en eventuele vervolgen zijn nu dus eigendom van hen. Kerbal-ontwikkelaar Squad meldde het nieuws. Wat er precies met de ontwikkelaar gebeurt is niet bekend, want een week eerder bleek ook al dat een gedeelte van de studio bij Valve is gaan werken. En nu verkopen ze dus zomaar de rechten op hun meest succesvolle game!

Kerbal Space Program is sinds 2011 al verkrijgbaar op pc en kwam vorig jaar ook uit op PlayStation 4 en Xbox One. In de game bouw je een raket waarmee je zover mogelijk de ruimte in moet zien te komen. En dat valt niet mee... Probeer het eens uit, zou de Wacht zeggen, want het is een erg leuke, experimentele game!









Ubisoft toont E3-plannen

Ubisoft heeft bekendgemaakt wat ze van plan zijn met E3, zonder hun verrassingen uit de doeken te doen natuurlijk. Zo gaat het bedrijf in ieder geval de nieuwe Assassin's Creed tonen, die zich volgens geruchten in Egypte afspeelt. Verwacht verder The Crew 2, South Park: The Fractured But Whole, een nieuwe Just Dance en natuurlijk Far Cry 5. Ook kunnen we een aantal verrassingen verwachten. Eentje is natuurlijk al uitgelekt, de Switch-game Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Oeps!

Overigens wordt de Ubisoft-persconferentie dit keer niet gepresenteerd door vast gezicht Aisha Tyler. Dit keer komen de ontwikkelaars zelf blijkbaar vooral aan het woord, al vraagt de Wacht zich af of die de boel ook fatsoenlijk aan elkaar kunnen lullen, maar we gaan het zien. Bekijk hieronder alvast een teaser. Overigens met onze grote vriend Leon Winkler! How far you've come, dude! Ubisoft's E3-conferentie is maandag 12 juni om 22:00 uur Nederlandse tijd te zien, gewoon hier, op PU.nl.









Final Fantasy 14: A Realm Reborn-uitbreiding Stormblood in beeld









Bulletstorm-ontwikkelaar werkt samen met Square Enix aan nieuwe game

People Can Fly, de mensen achter Bulletstorm en Gears of War: Judgment, werkt samen met Square Enix aan een multiplatform AAA-game. Spannend! We kunnen er alleen letterlijk niets over vertellen, want er is nog niets bekend. Square Enix noemt het een 'originele game van hoge kwaliteit voor console en pc'. Ja, dat vindt elke uitgever van zijn eigen games natuurlijk.

We krijgen de game overigens niet te zien op E3 over twee weken. Dus daar hoef je niet op te hopen.









Need for Speed wordt later vandaag onthuld

De nieuwe Need for Speed wordt later vandaag onthuld! EA heeft geen zin om op E3 te wachten blijkbaar, althans, op hun eigen EA Live-evenement, en neemt vandaag dus al de tijd de nieuwe racegame uit de doeken te doen. Precies om 15:00 uur vanmiddag moeten de eerste details (en waarschijnlijk eerste trailer) naar buiten komen.

Natuurlijk krijg je meer te horen, zien en lezen op PU.nl zodra het bekend is. Oplettende fans hebben onderstaande artwork al geanalyseerd en besloten dat je de skyline van Seattle ziet, dus mogelijk wordt dat de setting voor de racegame. De game wordt net als de Need for Speed-game uit 2015 ontwikkeld door Ghost Games. Deze keer hoef je echter niet altijd online te zijn om te kunnen spelen. Ook komen er weer politie-achtervolgingen en kun je je auto pimpen. Meer is nog niet bekend.









Platformer Indivisible komt in 2018 naar Switch (en zoals eerder aangekondigd XOne, PS4 en pc)









Savage: Road to Darkness nu op Kickstarter

We blijven even bij de 2D-platformgames, want Savage: Road to Darkness staat nu op Kickstarter, en zoals je in onderstaande trailer kunt zien, oogt dat niet verkeerd. De game wordt ontwikkeld door de Mexicaanse studio Artcle Studio en er is 33.740 dollar nodig om het project door te laten gaan. De nadruk ligt zoals je in de trailer kunt zien op traditionele animatie. Het spel draait om Oni Wani, een krokodil die mysteries uit zijn verleden uit wilt vogelen en door 'Devil's Paradise' moet zien te geraken.

De game wordt ontwikkeld voor pc, Mac en Linux, maar stretch goals kunnen ook versies voor PS4, Xbox One en Switch opleveren.











Co-op stealth-game Hacktag nu beschikbaar op Steam Early Access

Hier kun je hem kopen en hieronder bekijk je de trailer!









Hitman blijft ook in juni nieuwe content krijgen

IO Interactive en uitgever Square Enix werken niet meer samen, maar dat weerhoudt de studio er niet van om de meest recente Hitman elke maand van content te voorzien. Ook in juni krijgen spelers weer nieuwe content, zoals op de website is aangekondigd. Hierin zitten twee Escalation Contracts: The Spaggiari Subversion in Sapienza's 'Landslide'-bonusmissie en The Asya Attunement in Bangkok. Ook verschijnt alweer de vijfentwintigste Elusive Target, al is daar verder nog niets over bekend, alleen dat hij ergens in juni in Hokkaido gaat verschijnen. Ook nieuw zijn tien nieuwe Featured Contracts.









