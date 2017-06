Middle-Earth: Shadow of War gameplay en meer vanaf de Microsoft E3-presentatie 

Wat een trailers bij de Microsoft E3-presentatie! De Wachtster presenteert met plezier de laatste restjes beeld met onder meer Middle-Earth: Shadow of War en Dragon Ball FighterZ. En voor iedereen die effe een break nodig heeft: ook genoeg non-E3-nieuws in deze N8W8, zoals over Final Fantasy XV en Dirt 4.

Black Desert Online komt naar Xbox One (en PS4)

De Wachtster schreef ooit de review voor Black Desert Online. Ze vond de game behoorlijk grindy, maar prees wel de schitterende graphics. Of die stand houden op de Xbox One mogen jullie in deze trailer die zojuist op de Microsoft E3-persconferentie getoond werd zelf beoordelen.





Life is Strange-ontwikkelaar komt met trailer van Vampyr

Ontwikkelaar Dontnod, bekend van Life is Strange, komt met een trailer van hun volgende game: Vampyr. Deze action-RPG draait allemaal om Dr. Jonathan Reid. Je bent een beroemde chirurg, die bekend staat vanwege zijn grote inspanning om mensen te redden tijdens de uitbraak van de Spaanse Griep... Daarnaast ben je echter alleen ook een vampier.

In het Londen van 1918 is het aan jou om te bepalen wie je redt en wie eindigt als lunch. Maar pas op: alhoewel het belangrijk is om sterker te worden en daarmee vampierjagers en andere monsters van je af te kunnen slaan, is het ook belangrijk de populatie niet te ver uit te dunnen. Iedereen is namelijk verbonden met iedereen, zodat de samenstelling van de gemeenschap daadwerkelijk verandert als er eentje het loodje legt. O, en daarnaast moest onze Jonathan E. Reid trouwens en passant nog even het mysterie van het bestaan van vampiers oplossen.

Vampyr is ergens in november 2017 te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Microsoft E3-trailers - The Artful Escape, Deep Rock Galactic en Super Lucky's Tale

De Wachtster haar hoofd tolt nog steeds een beetje van al die trailers... Het is een mengelmoes van kleuren en geluiden in haar hersenpan. Een paar video's vanaf de Microsoft-presentatie op de E3 staan haar echter nog levendig voor de geest. Ze laat jullie daarom graag (nogmaals) kennismaken met The Artful Escape, Deep Rock Galactic en Super Lucky's Tale.

Comic-momentje





FFXV Episode Prompte DLC verschijnt eind juni

Final Fantasy vierde feest! De serie mocht maar liefst 30 kaarsjes uitblazen tijdens een verjaardagsfuif in Yokohama. Tijdens deze gelegenheid greep Final Fantasy XV Game Design Section Manager Kenichi Shida zijn kans om twee aankondigingen te doen rondom toekomstige updates voor zijn game.

De Episode Prompte DLC verschijnt eind deze maand. De theme song wordt gecomponeerd door Final Fantasy XI Composer Naoshi Mizuta. Er wordt deze E3 nog meer informatie omtrent deze content vrij gegeven, maar er werd al wel gesteld dat deze Episode Prompto in ieder geval nieuwe gameplay modi bevat. Ook is er gratis content voor FFXV in de maak in de vorm van de Cup Noodle Style (jawel) voor Noctis en de Regalia Type-D, waarmee je ook off road kunt reizen en kunt springen. Beide zijn hieronder te bewonderen.

Nog meer Microsoft E3-trailers - PlayerUnknown's Battlegrounds, Tacoma en Ashen

De Wachtster neemt jullie graag voor de tweede maal mee terug naar de Microsoft E3-presentatie van eerder vanavond/gisteren (weet iemand nog in welke tijdzone we zitten?). Ze presenteert jullie wederom drie trailers die al dan niet exclusive, exclusive, exclusive naar de Xbox One komen. Ga even rustig zitten voor PlayerUnknown's Battlegrounds, Tacoma en Ashen.





Dirt 4 vergeleken op PC, PS4 (Pro) en Xbox One

Vlak voordat het E3-geweld losbarstte, verscheen Dirt 4. Deze rallygame van Codemasters is alweer de twaalfde game in de Colin McRae Rally-serie en de zesde met Dirt in de titel. En naar horen zeggen, combineert deze Dirt 4 het realisme van Dirt Rally met de arcadestijl van andere games in de serie.

Hoe dat er dan precies uitziet, laten de mensen van Digital Foundry jullie zien in een vergelijkingsfilmpje. Kun je meteen beslissen of je de voorkeur geeft aan Dirt 4 op je PC, PS4 (Pro) of Xbox One.

Conclusie?

“Codemasters' Ego engine historically fares best on PC, and Dirt 4 continues the trend. Gameplay is solid on all systems, but it's the PC version that shows Codemasters' work at its best.”

Middle-Earth: Shadow of War gameplay vanaf de E3

Kun je je dat Nemesis-systeem uit Middle-Earth: Shadow of Mordor nog herinneren? Middle-Earth: Shadow of War belooft dit nog harder, better, faster en stronger te doen. Check onderstaande gameplay maar!

De traditionele trailerovervloed

Terwijl de grote en minder grote klappers je deze E3-dagen om de oren vliegen, blijft deze N8W8 trouw aan de trailerovervloed. Kleine en wellicht fijne games die geen E3-podium gekregen hebben, maar heus ook een beetje spotlight verdienen. Kijk ditmaal mee naar Pathfinder: Kingmaker, Project Rap Rabbit en Ever Oasis.





Dragon Ball FighterZ E3 2017 trailer

De Wachtster heeft gelooft ze nog nooit zo'n lange N8W8 geschreven. Of nou ja, geschreven... Ze laat jullie natuurlijk vooral trailers zien. Zo ook deze van Dragon Ball FighterZ, versch vanaf de Microsoft-presentatie op de E3.

E3 2017 ID@Xbox Games Montage trailer

Oké, hierna houdt ze er echt mee op. Ze wil nog wel een soort van bescheiden tukkie doen voordat de Bethesda-persconferentie losbarst... Maar afscheid nemen zonder jullie achter te laten met deze montage van de games van ID@Xbox ging echter natuurlijk niet.







Lekker Bethesda kijken!