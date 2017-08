Goed nieuws en slecht nieuws in een kersverse WKNDW8. Zo kun je vast een spaarvarkentje aanleggen voor Middle-Earth Shadow of War, terwijl Ubisoft juist een extra dikke portemonnee heeft door Rainbow Six Siege. Er is meer dan alleen geld, bijvoorbeeld nieuwe beesten voor Pokémon en World of Warcraft.

Welkom in een nieuwe WKNDW8 en happy pride!

Een klassiek begin van de dag

Het is zondag, dus dan horen we klassieke muziek te luisteren. Hier is een man genaamd BearKeys die alle levels in Super Smash Bros. Melee op een keyboard pingelt. Dit is Pokémon Stadium:





Middle-Earth Shadow of War heeft irritante toevoeging gekregen

Oké, wat wil je eerst: het goede nieuws of het slechte nieuws? Hopelijk kies je voor het laatste, want dat is wat de Wacht je nu gaat brengen. Zit je goed? Middle-Earth Shadow of War bevat micro-transacties. Als het bouwen van een leger Orcs en andere engerds je niet snel genoeg gaat met je magische hand, dan koop je gewoon wat extra personages. Je kunt ze weliswaar niet uit een rijtje uitkiezen, maar je koopt loot-kistjes, exp-boosts en War Chests. In War Chests zitten Orcs, maar de loot-kistjes bevatten alleen wapens en armor om je personage sterker te maken. Het kost je geld, maar minder tijd, zoals meestal met micro-transacties. Het is dus niet zo dat er dingen te koop zijn die je in de game niet zelf kunt vergaren. Maar cool, kan die hand toch een stuk meer dan we dachten.





Componist Dishonored overleden

Nog een keer slecht nieuws en dan gaan we door naar leuke dingen, maar de Wacht moet het toch even vermelden: Daniel Licht is op slechts zestigjarige leeftijd overleden. De naam komt je waarschijnlijk niet direct bekend voor, maar dit is de man achter de muziek van Dishonored (2), Silent Hill Downpoor en Book of Memories én van de serie Dexter. Voor Dexter gebruikte hij onder andere menselijke botten om muziek te maken. Hier zie je hem in actie. Verdrietig nieuws, want het moge duidelijk zijn dat deze man een visie had.

Dragon Quest Builders 2 aangekondigd

Houd je van Dragon Quest, dan is er goed nieuws. Niet alleen komt Dragon Quest X op 21 september uit op Switch, Dragon Quest Builders 2 is aangekondigd voor dat apparaat. Ook als een PlayStation 4 hebt, dan kun je rekenen op deze Dragon Quest spin-off. Je kunt nu zwemmen! Wil je het direct van de bron horen, dat kan: het werd aangekondigd in de onderstaande livestream:





Rime in november naar Switch

Nog meer moois voor je Switch, want in november kun je genieten van de bijzondere, out-of-the-box puzzelgame Rime. Hij is kort, hij is makkelijk, maar er wordt een wereld in geschapen die het spel dik de moeite waard maakt. Maar als je een PlayStation 4, PC of Xbox One hebt dan wist je dat waarschijnlijk al, want daarop is dit spel al enige tijd uit. 17 november komt Rime naar Switch.





20 miljoen spelers voor Rainbow Six Siege

Nu even klaar met Switch, want de volgende game is niet op die console te vinden: Rainbow Six Siege. Hij gaat lekker! Maar liefst 2.3 miljoen mensen loggen elke dag in om de shooter even te spelen. Deze maand verschijnt er nieuwe content die zich in Hong Kong afspeelt.





Mario Kart off-road

Op een paar shortcuts na zijn we in Mario Kart meestal een stel brave Hendrikjes die allemaal op de bekende paden blijven. YouTuber Shesez heeft daar lak aan. Die heeft namelijk een manier gevonden om de camera van de game te beïnvloeden, waardoor je een grappig inkijkje krijgt in hoe een Mario Kart-level er nu echt uitziet:





Lycanroc komt eraan!

Je kunt je vraagtekens zetten bij de benamingen van zowel de games als de Pokémon, maar Lycanroc is onthuld voor aankomende 3DS-games Ultra Sun en Ultra Moon. Helemaal heet hij Dusk Form Lycanroc: eerder hing het van de game af welke hij zou worden. In Sun werd Rockruff een Midday Form Lycanroc, in Moon veranderde die in Midnight Form Lycanroc. Niet geheel verrassend, maar nu heb je dus een nieuwe versie die niet kan worden verkegen door hem simpelweg in het wild tegen het pluizige lijf te lopen. 17 november weet je hoe, want dan verschijnt Ultra Sun en Ultra Moon. Oh, en de Pokémon Kangashkhan komt naar Pokémon Go hier in Europa. Hij is een soort kangoeroetje, aww. Tot 21 augustus is hij in Amsterdam, Leidschendam en Zoetermeer vindbaar.





Ook nieuw beestje voor World of Warcraft

Het kan schattiger hè, dan Lyanroc. De Wacht is dan ook erg te spreken over het nieuwe katachtige schatje in World of Warcraft Legion. Luminious Starseeker en Twilight zijn de twee gloednieuwe aanwinsten in de game. Twlight is die koddige kleine. Kijk ze!





RPG gebaseerd op Mistborn geannuleerd

Drommels, toch nog een klein slecht nieuwsje aan het einde van deze WKNDW8: het is studio Little Orbit niet gelukt om genoeg geld binnen te hijsen voor de RPG Mistborn: Birthright. De game, gebaseerd op de boekentrilogie van Brandon Sanderson, was al in 2012 aangekondigd maar door het ontwikkelteam dat uit elkaar viel en het failliet gaan van enkele distributeurs is het niet meer haalbaar de game uit te brengen. Zeer spijtig, want het was Sanderson zelf die het verhaal voor deze game schreef.





Arcade-gekte in Juanito Arcade Mayhem

De Wacht kan het niet over haar hart verkrijgen deze WKNDW8 zo verdrietig af te sluiten, dus hierbij nog wat leuks, allerlei arcade-games in animatieversie. Het is een niet gewoon een filmpje, het is de trailer van een game: Juanito Arcade Mayhem en die is nu verkrijgbaar op Steam.

Dat was hem weer, mooie mensen. Als je moet bijkomen van een after-Pride-kater, sterkte, en voor de rest: het is lekker weer, yes! Fijne dag Pandaag!