Microsoft praat over Crackdown 3 ontwikkeling 

Microsoft bleef altijd een beetje vaag over de problemen tijdens het ontwikkeling van Crackdown 3, maar nu eindelijk heeft de WeekendWacht wat info voor je! Daarnaast nieuws over Project Scorpio, PlayStation VR, Xenoblade Chronicles 2, Final Fantasy XV en Uncharted: The Lost Legacy.

Project Scorpio breekt records

Boomshakalaka, daar is de WeekendWacht weer! De Wacht is weer bijgekomen van zijn avonturen op de Gamescom en schraapt met alle liefde alle laatste nieuwtjes uit Duitsland bij elkaar. Te beginnen met de pre-orders voor de Project Scorpio Edition van de Xbox One X! De limited edition console ging afgelopen week in de pre-order en was zo goed als direct uitverkocht. Microsoft is verrast!

Microsoft had namelijk niet verwacht dat de Project Scorpio Edition zo snel uitverkocht zou zijn. Microsoft had gedacht minimaal een week lang de limited edition Xbox One X aan te kunnen bieden, maar de console was binnen een dag wereldwijd uitverkocht. Microsoft zegt er het volgende over:

“Sunday night in Germany we unveiled the Xbox One X Project Scorpio Edition, a special edition console designed for our biggest fans. That night we launched pre-orders worldwide and we have been overwhelmed by your response. Within just a few days, we saw record-setting sell-out times and are currently sold out in many countries around the world. You, our biggest fans, have pre-ordered more Xbox One X Project Scorpio Edition consoles in the first five days than any Xbox ever. You made Xbox One X the fastest-selling pre-order in Xbox history. From all of us at Team Xbox, thank you!”

Yup, dit maakt de Project Scorpio Edition de snelst verkopende pre-order voor Xbox ooit en dat is een mooie prestatie. Thank god heeft de Wacht ook een Project Scorpio Edition weten te bemachtigen! Hoe zit dat met jullie?



Jim Ryan over PS VR

In een interview geeft Jim Ryan, global head of marketing bij PlayStation, wat details over het succes van PlayStation VR. Sony zegt er maar weinig over, maar Jim laat nu weten dat Sony nog steeds verrast is over het succes van de VR headset en dat er nu al veel meer games beschikbaar zijn voor PS VR, dan Sony had verwacht. Hij zegt:

“There are already over 100 VR experiences on the platform, which is way ahead of what Sony was expecting. On average, data illustrates that PlayStation VR customers are buying about five titles, so it’s a really healthy ecosystem. It’s possible it will form a meaningful part of the future of interactive entertainment, as there are more and more businesses coming in and experimenting with Virtual Reality.”

5 games per PS VR is inderdaad niet slecht en het geeft wel aan dat gamers met een PS VR op zoek zijn naar toffe game ervaringen. Hopelijk komen er binnenkort een paar echte system sellers uit, die heeft PS VR en VR in het algemeen nog steeds heel hard nodig.



Xenoblade Chronicles 2 gameplay

Zo, het is weekend, even een lekker rustpuntje in deze Weekendwacht. Nintendo heeft tijdens de Gamescom een flinke live stream aangezet van Xenoblade Chronicles 2, een toffe JRPG, exclusief voor de Nintendo Switch! Uiteraard kan je daar hieronder naar kijken, ruim 50 minuten lang gameplay footage. Helaas is de kwaliteit niet fantastisch, maar zeker goed genoeg om je een idee te geven wat je mag verwachten van de nieuwe Xenoblade voor de Switch. Enjoy!



Hajime Tabata over FFXV op de PC

Yes, Final Fantasy XV komt naar de PC en ziet er verbluffend mooi uit. Square Enix en in het bijzonder Hajime Tabata, de director van FFXV, heeft daarvoor dan ook flink samengewerkt met het Nvidia GameWorks team. In een interview geeft Tabata-san de nodige details over de samenwerking en hoe het er voor heeft gezorgd dat FFXV er absoluut prachtig uitziet en draait als een tiet op de PC. Check het interview hieronder.



Microsoft praat over Crackdown 3 ontwikkeling

Laten we eerlijk zijn, het gaat niet bepaald lekker met de development van Crackdown 3. De game is onlangs nog uitgesteld naar 2018, terwijl de game eigenlijk al in 2016 uit had moeten komen. Microsoft blijft altijd een beetje vaag als het gaat om de problemen tijdens de ontwikkeling van Crackdown 3, maar Shannon Loftis, general manager voor Microsoft Studios Publishing, doet een klein boekje open.

Ten eerste geeft ze aan dat ze spijt heeft dat ze Crackdown 3 zo vroeg hebben aangekondigd. De vertraging heeft volgens haar te maken met het feit dat de nieuwe Crackdown drie totaal verschillende game modes krijgt en drie verschillende developers aan de game werken. Ze zegt:

“I think we probably announced Crackdown too early. We definitely underestimated the challenge of making sure the quality bar of all three of those modes was high and it delivers on what we need to deliver on. So we had to take the extra time, and make sure that we’re delivering the game the Crackdown fans want. It was a super hard decision to do that, and it was made harder because we announced the game.”

Ze laat daarna ook weten dat Microsoft heeft geleerd van de fout om Crackdown 3 te vroeg aan te kondigen. Zo hint ze dat er meer exclusives voor de Xbox One in de maak zijn, maar waar ze expres nog haar mond over houdt.

“I think in the past we have made the mistake of announcing some exclusives a little bit too early. We’re trying to learn from that mistake and do better, so we have a bit that’s in development now that we’re not talking about. We’re in this for the long haul, and we wanna make sure that not just in the spring of 2018, but in the summer, and in the fall, and the spring of 2019 that we’ll have great, unique, fun experiences for Xbox gamers.”

De Wacht helpt het heel hard hopen, de Xbox One kan wel een paar vette nieuwe exclusives gebruiken!



Uncharted eten

De Wacht sluit deze WeekendWacht af met een bijzonder smakelijk filmpje over Uncharted: The Lost Legacy. De game speelt zich volledig af in India en dus vroeg Sony zich af wat een voedsel kunstenaar kon doen met gerechten en ingredienten uit India, met een vleugje Uncharted. Klinkt raar? Dat is het ook, maar het zorgt wel voor een vermakelijk filmpje. De Wacht heeft er honger van gekregen, laterz!