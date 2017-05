Het lijkt er op dat Microsoft mixed reality games gaat showen op de komende E3! De Wacht heeft alle info plus nieuws over Project Cars 2, SNES Switch, Prey, WipEout Omega Collection, Square Enix en Gran Turismo Sport.

Microsoft mixed reality games op de E3?

Goedemorgen! Je hebt een gloednieuwe Nachtwacht voor je snufferd en zoals je weet begint de Wacht graag met een lekker geruchtje. Microsoft heeft tijdens een keynote officieel laten weten dat de HP en Acer mixed reality headsets naar Windows (en Xbox Scorpio?) gaan komen. De headsets zijn bijna identiek, hieronder de specs:

Two high-resolution liquid crystal displays at 1440 x 1440

2.89” diagonal display size (x2)

Front hinged display

Double padded headband and easy adjustment knob for all day comfort

95 degrees horizontal field of view

Display refresh rate up to 90 Hz (native)

Built-in audio out and microphone support through 3.5mm jack

Single cable with HDMI 2.0 (display) and USB 3.0 (data) for connectivity

4.0m/0.6m removable cable

Inside-out tracking

Microsoft deed er zelf nog een schepje bovenop door nieuwe motion controllers aan te kondigen, die te gebruiken zijn met de HP en Acer headsets.

Het enige dat nu nog ontbreekt zijn de games natuurlijk! Alex Kipman van Microsoft liet tijdens de keynote echter weten dat we mixed reality content gaan zien op de E3. Hij zei:

“In Los Angeles we’ll hear about the windows mixed reality content story.”

De verwachting is dat Xbox Scorpio ook VR of dus mixed reality headsets gaat ondersteunen, dus het zou zo maar kunnen dat we vette content gaan zien op de E3 over een maand. Holy shit, nog maar een maandje!



Project Cars 2 Special Editions

Eind dit jaar komt Project Cars 2 uit voor de PS4, Xbox One en PC en de Wacht heeft er vreselijk veel zin in. De Wacht is daar vast niet de enige in en daarom aandacht voor de verschillende versies waarin de game beschikbaar wordt. Ontwikkelaar Slightly Mad Studios heeft maar liefst 3 verschillende Project Cars 2 edities aangekondigd, te beginnen met de Limited Edition.

De Project Cars 2 Limited Edition krijg je automatisch bij een pre-order en bevat:

Exclusive Steelbook and game

Japanese Car Pack digital download code

Sticker sheet

De Collector’s Edition heeft alles wat de Limited Edition ook heeft, plus:

1/43 scale model car of the McLaren 720S

Project Cars 2 Art Book

Esport Live VIP Pass

Season Pass

Motorsport Pack

Tot slot is er nog de Ultra Edition, waar er wereldwijd maar 1000 van zijn. De Ultra Edition heeft ook alle content uit de Collector’s Edition, plus:

1/12 scale model car of the McLaren 720S

McLaren 720S Sketchbook

Individually-numbered, embroidered Snapback cap

Project CARS 2 poster signed by the SMS team as well as the real-world drivers who make up Team SMS-R

Absoluut hele toffe special editions van Project Cars 2, maar daar betaal je ook aardig voor. De Limited Edition krijgt de normale prijs, maar voor de Collector’s Edition moet je 150 euro neerleggen en voor de Ultra Edition zelfs een gigantische 400 euro!



SNES Switch

Newsflash! Een Nintendo fan is flink aan de bak gegaan met stickers en skins voor zijn Switch met als gevolg een behoorlijk meesterlijke SNES Switch! Check de nieuwste Nintendo console in al zijn oldschool glorie hieronder.



Prey in 9 minuten

Newsflash 2! Speedrunners hebben zich massaal op Prey gestort en afgelopen dinsdag lieten we op PU.nl al weten dat het inmiddels iemand was gelukt de game binnen 20 minuten uit te spelen. Het kan echter nog veel sneller, in amper 9 minuten! Bizarre shit, check het filmpje.



WipEout PSX case

Newsflash 3! WipEout Omega Collection komt begin juni uit voor de PS4 en fans van het eerste uur zullen een klein scheetje van opwinding laten na het zien van het doosje van de game. Die is namelijk volledig in PSX stijl! Holy shit, de Wacht is verliefd.



Sterk fiscaal jaar voor Square Enix

Gisteren nog liet Square Enix weten alle banden te breken met ontwikkelaar IO-Interactive, door ruim 40 miljoen euro verlies. Dat betekent echter niet dat Square Enix het slecht heeft gedaan, want er is dikke winst geboekt in het afgelopen fiscale jaar. Dit komt volgens Square Enix vooral door Final Fantasy XV, Rise of the Tomb Raider en Deus Ex: Mankind Divided.

Volgens Square Enix heeft het afgelopen fiscale jaar records verbroken en verwachten ze ook voor het aankomende jaar mooie cijfers door Dragon Quest X en Stormblood, de aankomende grote update voor Final Fantasy XIV. Het nieuwe fiscale jaar loopt tot 31 maart 2018 en de Wacht hoopt heel hard dat Final Fantasy VII Remake ook nog voor die tijd uitkomt, in ieder geval 1 episode.



Porsche GT3 RS in Gran Turismo Sport

Naast Project Cars 2 moet ook Gran Turismo Sport ergens dit jaar toch wel gaan uitkomen, toch? Met Gran Turismo weet je het nooit zeker, maar wat wel een feit is, is dat de game er bloedmooi uit komt te zien. Sony heeft weer wat nieuwe footage van de game online gegooid, waarin de Porsche GT3 RS de hoofdrol speelt, en het is wederom grafisch om je vingers bij af te likken. Enjoy!