Microsoft heeft respect voor de PS4 Pro 

In plaats van het over de Xbox One X te hebben, laat Microsoft weten onder de indruk te zijn van de PS4 Pro! De Wacht heeft alle details naast nieuws over Mini SNES cheat codes, Gran Turismo Sport, Xbox designs, Hideo Kojima en Q.U.B.E. 2 gameplay.

Foutje bedankt deel 2

Goedemorgen en wat fijn dat je de nieuwe Nachtwacht weer hebt gevonden. De Wacht begint deze Nachtwacht met een lekker luchtig foutje van Microsoft. Niet al te lang geleden maakte Microsoft een kleine fock-up op de Store, door de boxart te gebruiken van een Wii game. Deze keer ligt er opnieuw iemand te slapen bij Microsoft en staat er PlayStation gerelateerde tekst bij de demo van Just Dance 2018.

Bij termen als ‘PS Move’ en ‘PS Camera’ denk je niet direct aan de Xbox, maar zoals je op het plaatje kunt zien, staat het toch echt op de Xbox Marketplace! Het wordt hoog tijd dat Microsoft de koffie automaat bijvult daar op kantoor.



SNES Classic Mini cheat codes

Zucht… Eeuwig Leven… dat waren nog eens tijden. Oh sorry, de Wacht dwaalt af door het nieuwtje dat er cheat codes ingevoerd kunnen worden in bepaalde games, op de Mini SNES. Ben je de trotse bezitter van de SNES Classic Mini en kan je wel wat hulp gebruiken in games als Donkey Kong Country, Mega Man X en Street Fighter II Turbo? Kijk dan hier even voor de cheat codes! Nooit gedacht dat de Wacht dat ooit nog zou zeggen.



GT Sport eye candy

Benzine snuivers opgelet! Even een kleine reminder dat de Gran Turismo Sport demo online staat op de PlayStation Store en te spelen is tot donderdag. Mocht je benieuwd zijn naar GT Sport, is dit je kans om de game te proberen. Heel tof ook dat je alle vooruitgang in de demo, zoals je geld en gewonnen auto’s, mee kunt nemen naar de retail game, die uitkomt op 18 oktober.

GT Sport is de mooiste race game ooit gemaakt. Check het filmpje hieronder maar. Of het ook de beste race game ooit is, lees je binnenkort in de nieuwe PU.



Xbox Pope designs

Heb je weleens van Xbox Pope gehoord op Twitter? Dit is een getalenteerde 3D designer en in zijn vrije tijd maakt hij meesterlijke custom designs van de Xbox One. Er komen hier en daar wel speciale edities uit van consoles, maar Xbox Pope maakt er een feestje van en maakt voor bijna elke grote game wel een design voor de console. Zijn Twitter account staat er vol mee! Check hieronder voorbeelden van de Xbox One in de stijl van Need for Speed: Payback, Wolfenstein 2 en Assassin’s Creed: Origins.



Hideo kijkt naar een berg

Newsflash! Hideo Kojima is op het moment druk bezig met het schrijven van het script van zijn nieuwe project, Death Stranding. Dit doet hij terwijl hij kijkt naar een berg, die hij waarschijnlijk nooit in het echt zal zien. Hij is fijn, Kojima-san.



Microsoft heeft respect voor de PS4 Pro

Microsoft staat op het punt om de krachtigste console ooit te releasen. De Xbox One X ligt over een klein maandje in de winkels, maar voordat het zover is, wil Albert Penello, het hoofd van de marketing van Xbox, nog even wat kwijt over de PlayStation 4 Pro. Hij heeft namelijk veel respect voor wat Sony met de PS4 Pro heeft geflikt en geeft toe dat hij verrast was toen Sony de console aankondigde.

“I give Sony a lot of credit for what they did there. But for me, the most interesting observation is that we both arrived at a similar idea even if the execution is slightly different. This business tends to diverge and converge in interesting ways, and obviously we don’t know what they’re doing. We don’t have insight into what their plans are, so when they announced the PS4 Pro, I was as surprised as anybody else was.”

Aangezien de Xbox One X nu een jaar later uitkomt dan de PS4 Pro lijkt het een beetje alsof de Xbox One X een reactie is op de PS4 Pro, maar dat is volgens Albert niet het geval. Microsoft gelooft in 4K, dat is de reden achter de Xbox One X.

“They had a different idea in mind for what they wanted to build, so in retrospect it may seem like we were reacting to what they were doing. But people in the business know that this has been in the works for years, and we have to lock the specs years in advance. We saw the 4K shift coming. We don’t jump on every technology that comes along, we pretty much skipped 3D if you remember in the 360 era, so we really believe in 4K. We were convinced and we wanted to create a box that was the showcase device for 4K televisions. That was our design.”

De CES in Las Vegas kan niet snel genoeg komen. De Wacht wil een nieuwe TV!



Q.U.B.E. 2 demo gameplay

Quick Understanding of Block Extrusion, oftewel Q.U.B.E was een verdomd vermakelijke first person puzzle game in de stijl van Portal. De game kwam eind 2011 uit voor de PC, maar werd in de jaren daarna zo ongeveer naar alle systemen gebracht. Nu is er echter een vervolg in de maak en in het filmpje hieronder kan je kijken naar wat gameplay footage van een vroege versie van de game. Q.U.B.E. 2 staat gepland voor begin volgend jaar en komt uit voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Enjoy!