Microsoft geeft uitleg over True 4K 

Microsoft legt in deze Nachtwacht uit wat True 4K op de Xbox One X nu eigenlijk betekent en het antwoord zal je verbazen! Verder nieuws over L.A. Noire, Final Fantasy XV, Cities: Skylines, Crash Bandicoot, virtual reality en Nex Machina.

L.A. Noire remaster?

Yes, rumor alert! De Wacht zweet nog steeds van zijn stoel op de zolder, maar de jetlag is inmiddels wel vertrokken, dus begint de Wacht weer eens keihard met een sappig gerucht. Er gaan al een tijdje geruchten dat L.A. Noire een remaster krijgt en nu zijn daar meer aanwijzingen voor, inclusief de eerste details.

Al in januari van dit jaar kwamen de eerste geruchten over een remastered version van L.A. Noire voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One aan het licht. Er werd zelfs gedacht dat de game weleens op de E3 aangekondigd zou kunnen worden, maar dat is duidelijk niet gebeurd. Toch krijgen verschillende media nu uit meerdere bronnen te horen dat de remaster er zeker gaat komen.

Er wordt nu zelfs gesproken over VR ondersteuning, aangezien de bronnen beweren dat Rockstar tijdens de ontwikkeling van L.A. Noire al met VR experimenteerde! VR was echter nog lang niet klaar voor release, maar intussen uiteraard wel, dus zou de VR ondersteuning nu alsnog naar de remaster komen.

Een ander gerucht is dat de remaster van L.A. Noire volledig in 1st person te spelen is, net als GTA V. Neem de geruchten nog niet al te serieus, maar er is nu zoveel rook, dat er ergens wel een vuurtje moet zijn.



FFXV Prompto trailer

Final Fantasy XV ligt nu al dik een half jaar in de winkels en het mag een succes genoemd worden. Square Enix is de game dan ook nog steeds flink aan het updaten met patches en DLC en volgende week komt er nieuwe content uit, omtrent Prompto. Hij heeft zijn eigen DLC gekregen en geeft wat meer achtergrond informatie over misschien wel de meest bijzondere vriend van Noctis.

Wat opvalt is dat de game in een soort 3rd persoon shooter is veranderd in de Prompto DLC, aangezien hij vooral gebruik maakt van wapens. Check het in de trailer hieronder! De Final Fantasy XV Prompto DLC is vanaf 27 juni beschikbaar.



Cities: Skylines naar de PS4

Newsflash! Na de PC en de Xbox One komt Cities: Skylines ook nog naar de PlayStation 4. Net als op de Xbox One krijgt de PS4 versie de ‘After Dark Expansion’ er al bij en de game is beschikbaar vanaf 15 augustus. Check de trailer met de aankondiging hieronder.



Crash Bandicoot reclames

De Nachtwacht viert zijn verjaardag dit jaar gezellig met Crash Bandicoot, doormiddel van de release van de N.Sane Trilogy! De eerste 3 Crash Bandicoot games hebben een flinke make-over gehad en Crash ziet er weer fris en fruitig uit. Hij moest echter wel weer even in vorm komen, zoals we in de reclameshieronder kunnen zien.



Sony en Microsoft werken samen aan VR

Tijd voor een hartverwarmend berichtje nu. Sony en Microsoft gooien regelmatig met modder naar elkaar, maar op de achtergrond wordt er wel degelijk samengewerkt. Virtual reality heeft gruwelijk veel potentie, maar omdat het zo’n nieuwe techniek is, en iedereen er baat bij heeft om het te laten slagen, werken Sony en Microsoft samen. Phil Spencer, Xbox boss, doet een klein boekje open:

“I love the work that Sony’s doing in this space, we’ve been great collaborators working and sharing. We’ve had them up to see the HoloLens stuff, and they’ve been giving us demos. I think about HTC and Oculus. The community is way more cooperative than competitive, because we all realize we’re at the starting line, when the finish line you can’t even see. I think to get to real scale here, we’re in that 5 to 10 year horizon to get to untethered, things that happen that I don’t feel like I have a helmet on. But we have to go through the transitions.”

In het geval van VR heeft de industrie elkaar absoluut nodig om er een succes van te maken en het is mooi om te zien dat Microsoft en Sony elkaar helpen. Het wordt een lange rit, maar VR is here to stay.



Microsoft geeft uitleg over True 4K

In de aanloop naar de reveal van de Xbox One X op de afgelopen E3 hebben Phil Spencer, en Microsoft in het algemeen, het altijd gehad over ‘true 4K’ als het gaat om de resolutie van games op de Xbox One X. De Wacht weet van gekkigheid niet meer hoe vaak Microsoft heeft gepraat over ‘true 4K resolution games’, maar nu vraagt de Wacht jou, wat versta jij onder ‘true 4K’?

Als je het de Wacht vraagt gaat het bij ‘true 4K’ niet om checkerboard of temporal injection methodes, zoals bij de PS4 Pro, maar om een native 4K resolutie van 3840x2160, niets meer en niets minder. Dat is altijd hoe Microsoft het heeft laten overkomen, een echte 4K resolutie zonder poespas. Dat blijkt niet zo te zijn.

Microsoft zegt nu namelijk dat ‘true 4K’ op de Xbox One X bestaat uit:

Native 4K resolution

Checkerboard

Sparse rendering resolution

Dynamic resolution scaling

Dat is dus exact wat Sony ook doet met de PS4 Pro. De PS4 Pro is dus ineens net zo ‘true 4K’ als de Xbox One X, Microsoft?

Het is super bizar dat Microsoft de term ineens zo losjes toepast, al betekent dit natuurlijk niet dat er helemaal geen native 4K games gespeeld kunnen worden op de Xbox One X. Sterker nog, de Xbox One X is vele malen krachtiger dan de PS4 Pro, dus het zal waarschijnlijk vaker voorkomen op de nieuwe console van Microsoft dan op de PS4 Pro. Maar toch, ‘true 4K’ is blijkbaar nogal een breed begrip voor Microsoft.



Nex Machina launch trailer

Genoeg technisch gelul nu, tijd voor wat actie! Ontwikkelaar Housemarque is bekend van games als Super Stardust, Dead Nation, Resogun en Alienation en mag gerust gezien worden als de koning van de twin-stick shooters. Sinds gisteren is hun nieuwe game beschikbaar op de PlayStation 4, genaamd Nex Machina. De Wacht wil er verder niet al te veel meer over kwijt behalve… Check de launch trailer en begin met spelen, die shit is fantastisch!