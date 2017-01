Microsoft cancelt Scalebound 

Het jaar is nog maar net begonnen en we weten nu al welke game in ieder geval niet in 2017 verschijnt. Sterker nog, Scalebound verschijnt helemaal niet meer! Dus dat, maar gelukkig is er verder ook veel vrolijk nieuws in de Nachtwacht vandaag. Goedemorgen!

Scalebound geannuleerd

Niet alles wat PlatinumGames aanraakt verandert in… eh... platinum. En helaas ook niet altijd in complete games, zo blijkt vandaag maar weer uit het laatste nieuws over Scalebound. Eerder op de avond verschenen er berichten op Kotaku en Eurogamer dat de langverwachte Xbox One exclusive al lange tijd in de problemen is en dat de productie eind 2016 is gestopt. Niet veel later wist Microsoft zelf het pijnlijke nieuws officieel te bevestigen: dit huwelijk tussen ontwikkelaar en uitgever is gestrand.

Microsoft komt met een wel heel korte officiële verklaring, waarin ze aangeven na lang beraad andere games de voorrang te geven:

“After careful deliberation, Microsoft Studios has come to the decision to end production for Scalebound. We're working hard to deliver an amazing lineup of games to our fans this year, including Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves and other great experiences. For more information on our 2017 plans, please visit: http://bit.ly/2i1E5bV.”

De action RPG van Resi 2 en Bayonetta-maker Hideki Kamiya gooide aanvankelijk hoge ogen bij de aankondiging op de E3 van 2014, maar de zorgen over de ontwikkeling komen niet zomaar uit de lucht vallen. De release stond gepland voor eind 2016, maar een jaar geleden werd deze uitgesteld naar 2017. Toen nog geen reden voor alarm, maar sinds Gamescom 2016 werd het angstvallig stil rond het drakenspektakel.

Volgens bronnen van Eurogamer kwam de game in de herfst echt in gevaar, toen de ontwikkeling achter begon te lopen. Na engine problemen en het missen van belangrijke deadlines, is uiteindelijk de stekker uit het hele project getrokken. Microsoft en PlatinumGames zijn officieel uit elkaar, iets wat ook volgens Xbox-baas Phil Spencer een lastige beslissing is geweest:

@TiC_Podcast Difficult decision, we believe result is better 4 Xbox gamers, still disappointing. Im confident in 17 lineup thats our focus — Phil Spencer (@XboxP3) January 9, 2017

Het is onduidelijk of Platinum Scalebound ooit nog kan doen herleven, maar voorlopig zullen we moeten leven met het feit dat de gamewereld een stukje minder drakiger is geworden. Keken jullie uit naar deze game, of kon het je allemaal gestolen worden?



Een uur aan Conan Exiles gameplay

De waterval der open world survival games is inmiddels behoorlijk leeggestroomd, maar niet voordat de dames en heren van het Noorse Funcom hun visie op het genre over ons hebben laten neersijpelen. Gisteren bracht de Wacht je al een hele lap info en een dikke trailer, maar voor de échte liefhebber van het toch behoorlijk niche Conan-universum is er nu nog iets veel mooiers verschenen: een dik uur aan gameplay! De ontwikkelaars geven hier zelf een uitgebreide demonstratie van hoe deze game in elkaar zit. Tenminste, de Wacht hoopt toch dat ze niet dat hele uur maar een beetje uit hun neus zitten te peuteren.

Conan Exiles is vanaf 31 januari speelbaar via Steam Early Access en later dit voorjaar ook als Xbox One Game Preview. Een PlayStation 4-versie wordt niet uitgesloten, maar zit voorlopig nog niet in de pijpleiding.

Square Enix viert 15 jarig bestaan Kingdom Hearts

Kindom Hearts, de vrij willekeurige mix van Disney en Final Fantasy, gegoten in totaal onwillekeurige top-RPG’s, bestaat in 2017 15 jaar. Een heugelijk moment dat Square Enix niet ongemerkt voorbij laat gaan! Ter ere van dit jubileum staat een compleet metrostation in Tokyo in het teken van de geliefde franchise. Hoogtepunt van deze expositie is een enorme klok, uitgevoerd in glas in lood, met daar omheen kleinere glazen kunststukjes, die het publiek zelfs kan winnen.

Goed, wij hebben er vanaf hier niet zo gek veel aan, maar tof is het wel. Ondertussen draait het natuurlijk ook allemaal om Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, die bij ons op 24 januari verschijnt voor PlayStation 4. Of en wanneer Kingdom Hearts III ooit het daglicht ziet blijft ondertussen een groot mysterie.

Hieronder nog een paar van die breekbare odes aan de serie. Om ze allemaal in het groot te zien, verwijst de Wacht je door naar dit nieuwsbericht van Gematsu.





Orc selfie

Men vergeet wel eens dat Shadow of Morder een van de eerste current gen games met een photo mode was. En ja, daar kon je prima plaatjes van je eigen domme rotkop mee schieten. Met of zonder exploderende Uruk-hai op de achtergrond. Maar liever met.

Tales of Berseria krijgt demo

In een tijd vol multiplayer beta’s en early accesses, is het verfrissend wanneer er gewoon weer eens zo’n lekker ouderwetse demo verschijnt. En dan ook nog eens ruim vóór de release van de game! Wat een luxe. Dit keer is het de beurt aan Bandai Namco en hun nieuwste RPG Tales of Berseria. Zowel op PSN als op Steam staat er een download voor je klaar!

Tales of Berseria is alweer de zestiende game in de Tales-serie en verschijnt bij ons op 27 januari voor PC en PlayStation 4.

Skyrim eerste en laatste Elder Scrolls remaster

Hoe prima de ijzige provincie er in ultra HD ook mag uitzien en hoe graag we misschien ook oudere Elder Scrolls in een modern likje verf zouden zien, het blijft wat Bethesda betreft voorlopig bij Skyrim Special Edition. Dat heeft Pete Hines bekendgemaakt in een interview met Xbox: The Official Magazine, dat Gamesradar online heeft gezet. De Wacht is het 100% eens met de belangrijkste reden die Hines geeft: waarom blijven hangen in het verleden, als je toffe nieuwe dingen kunt maken?

De twee geremasterde games die Bethesda wél heeft uitgegeven waren volgens Hines een logische keuze en vooral relatief eenvoudig om te doen. Dishonored omdat het origineel relatief dichtbij een nieuwe consolegeneratie verscheen en Skyrim omdat hier al aan gewerkt is in voorbereiding op Fallout 4. Skyrim werd hierbij intern geport naar de volgende generatie consoles, puur om uit te zoeken hoe de engine omgaat met nieuwe hardware. Wat Hines betreft zijn dit echter uitzonderingen, Bethesda besteedt haar tijd en moeite liever in iets nieuws.

Hadden jullie stiekem toch trek in een Oblivion Remastered? Spelen jullie überhaupt wel eens een remaster of kijk je net als de Wacht veel liever vooruit? Vertel het ons in de comments!



Twee nieuwe afbeeldingen The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Zelda time! Op de officiële Facebook-pagina van de legendarische franchise worden om de spreekwoordelijke haverklap plaatjes en screenshots van Link’s nieuwste avontuur de wereld ingespuwd. Zo ook vandaag, met concept art van een worker uit Hyrule en een screenshot met een vrolijk aangeklede hut met een paard op het dak. Is dit de tent van de hoefsmid, of hebben we te maken met een stalmeester? Ergens dit jaar gaan we het allemaal beleven, op Wii U en Switch.

Deze kill is een buiging waard