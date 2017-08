Menat de waarzegger officieel bevestigd voor Street Fighter V 

Menat komt naar Street Fighter V, veel nieuwe gameplaybeelden van Ni No Kuni II en PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS gaat nog steeds lekker. Laten we even vergeten dat Nederland op zowel F1- als Quake Champions-gebied achter het net viste dit weekend: er is veel vrolijker nieuws te melden.





Hooters gaat een aantal locaties sluiten, er is chocolade uitgevonden die menstruatiekramp tegengaat én Whatsapp-berichten die met een punt worden afgesloten worden als ‘onsympathiek’ opgevat. Euh, ja... laten we het nou maar snel over games hebben. Welkom in de nieuwe N8W8!





Toekomstvoorspeller Menat naar Street Fighter V

Op het moment van schrijven van de WKNDW8 gisteren was het nog niet helemaal zeker, maar inmiddels is bevestigd dat Menat de waarzegger op 29 augustus naar Street Fighter V komt. Je kunt haar kristallen bal gebruiken om op vijanden af te vuren en op een moment naar keuze weer terug te roepen, dus ze brengt weer net even wat anders naar de game dan je gewend bent.





Heel veel Ni No Kuni II: Revenant Kingdom gameplay

Wil je echt alles weten over Ni No Kuni voordat die game eindelijk verschijnt, dan zal je genieten van de onderstaande gameplay walkthrough. In deze walkthrough komt alvast fantastisch naar voren hoe mooi deze aankomende PS4- en PC-game eruit ziet straks. 19 januari verschijnt Ni No Kuni 2.





Super Saiyan Blue Goku in trailer Dragon Ball FighterZ

Tijd voor nog meer vecht-actie: in de nieuwe Dragon Ball FighterZ-trailer zien we namelijk Super Saiyan Goku met blauw haar, en zijn frenemie Vegeta ook. De enige vraag die blijft is: ben jij er klaar voor een kracht te ervaren die duizenden jaren niet is gezien?





Zet de resolutie wat lager in Fire Emblem Warriors op Switch

In het Japanse blad Nintendo Dream staat beschreven dat Fire Emblem Warriors de mogelijkheid krijgt om resolutie wat lager te zetten, waarmee er een hogere framerate kan worden behaald op NIntendo’s console. Je kunt hierdoor in 60 FPS spelen, waarbij je dan wel verliest qua resolutie.





Meer over Lost Sphear in nieuwe video

Heb je al vierkante ogen? De Wacht hoopt van niet, want er is meer! In een nieuwe video van Los Sphear, van ontwikkelaar van I Am Setsuna, wordt een stuk van de game getoond dat nog niet eerder is laten zien. Volgende week wordt er meer onthuld over de soundtrack. 12 oktober verschijnt Lost Sphear in Japan op PlayStation 4, PC en Switch. Bij ons en in Amerika is dat 23 januari 2018.





Donut County onthullingstrailer

Waarom zit er een gat in een donut, en waarom verkoopt Dunkin Donuts donutgaten? Het is allemaal heel spannende materie, en in de aankomende game Donut County vraagt een wasbeer zich precies hetzelfde af. Wat is een gat eigenlijk? In 2018 weten we het, want dan is deze game uit op de pc. Het belooft in ieder geval Katamari-achtig te worden en dat is fijn.





New York Yankees-speler Aaron Judge houdt van Destiny 2

Afgelopen weekend was het Major League Baseball Players Weekend, en dat betekende dat baseballspelers speciale sportkleding droegen die iets prijsgeeft over hun persoonlijkheid. Nu kun je dan gaan voor vreemde rekensommen om te laten zien hoe intelligent je bent, of voor Hello Kitty-poppetjes als je lief bent, maar als je een gamer bent, dan ga je gewoon voor iets speciaals van een van je favoriete spellen. Voor Aaron Judge is dat nu al Destiny 2, want hij droeg deze mooie (hand)schoenen dit weekend.





De meestgespeelde games op Steam zijn…

Stom, het weekend is weer voorbij. Wilde jij liever nog even doorspelen, maar moet je ook weer naar werk? Of ben jij zo’n geluksvogel die nog vakantie heeft? In ieder geval is het einde van het weekend een mooi moment om eens te kijken waarmee pc-gamers zich hebben beziggehouden de afgelopen dagen. Dit zijn de top drie meestgespeelde Steam-games van afgelopen weekend:

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS DOTA 2 Counter-Strike: Global Offensive

Inmiddels komt Battlegrounds al steeds dichterbij het record van DOTA 2: daarmee waren in maart 2016 ongeveer 1,3 miljoen spelers tegelijk bezig. In augustus 2017 werd Battlegrounds door maar liefst 859.250 mensen gespeeld via Steam.

RoVR is een VR petsim

In een nieuwe editie van vreemde trailers is hier RoVR. Deze aankomende VR-game die doet denken aan Nintendogs, is voorzien van een zoetsappig trailertje met een weeiig muziekje. In maart 2018 komt de game uit op Vive en Oculus Rift.

RIP Tobe Hooper

Tobe Hooper is overleden, hij was de regisseur van Texas Chain Saw Massacre (1974 en Poltergeist (1982) en is 74 jaar oud geworden. Om hem te eren, hierbij de fantastische trailer van zijn succesvolle horrorfilm:





DidYouKnowGaming - Sonic Mania

Yay, er is weer een nieuwe DidYouKnowGaming. Ditmaal staat Sonic Mania in de spotlight:





Naoki Yoshida doet sexy

De Director van Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, maakte wel een heel bijzondere referentie bij het feliciteren van een cosplayer. De cosplayer in kwestie won een speciale cosplaywedstrijd die in het teken stond van de game. Ze kwam verkleed als de slechterik Yotsuyu ten tonele, en kreeg van Yoshida toegefluisterd: “Step on me, please”. Het klinkt een beetje ranzig, maar het is een referentie naar de marketing rondom Stormblood. Hierin is te zien hoe Yoshida op iemand staat als een soort sm-meesteres. Inmiddels wordt de term ‘step on me’ gebruikt om een groep te omschrijven die helemaal hyped is over een game. Helemaal hyped dus, die Naoki.





De W8 gaat even die Death Note-flick op Netflix kijken, want stiekem hoopt ze dat ie toch vet is geworden. En sterkte, succes, veel plezier met de seizoensfinale van Game of Thrones seizoen 7. Fijne dag pandaag!