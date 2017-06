Mega Man Legacy Collection 2 bevestigd, Breaking Bad gaat PS VR en Pokémon Direct vandaag 

Geen halve maatregelen meer in de N8W8, want het is aan. Het broeit van de E3-geruchten, pre-E3-nieuwtjes én E3-zenuwen. De Wacht is degene die klopt, welkom in een superduperdikke N8W8.





Breaking Bad wordt VR-ervaring op PS VR

‘I am the danger!’ Vince Gilligan, het genie achter Breaking Bad, heeft in een interview met Variety onthuld dat Breaking Bad terugkomt in de vorm van een VR-'experience'. Deze VR-ervaring verschijnt op PlayStation VR en heeft te maken met de verhuizing van het hoofdkantoor van PlayStation Group van Tokio naar Californië. Dichtbij Hollywood, dicht op het vuur zo blijkt, want aan deze beleving schijnen ook David Shore en Ron Moore (Battlestar Galactica) mee te werken. Gilligan heeft gezegd dat het niet om een game gaat, maar om een ervaring, wat dat ook moge betekenen. Het is in ieder geval cool om naast Better Call Saul meer van het geweldige Breaking Bad te gaan zien. 'Fire in the hole, B!'





Vandaag om 16:00 Nintendo Direct!

Let op! Vandaag om 16:00 uur is er een Pokémon Direct-uitzending van Nintendo. Het duurt slechts 8 minuten, dus niet te veel knipperen, maar er is dus Pokémon nieuws. Wat kan het zijn? POKÉMON OP DE SWITCH? Wie zal het zeggen? Waarschijnlijk iemand van Nintendo, om 16:00 uur dus. Stem je browser af op PU.nl en aanschouw het!









Mega Man Legacy Collection 2 bevestigd door Capcom

E3 is al bijna. Hopelijk blijft er nog wat nieuws over voor op het evenement, want her en der zijn er al wat nieuwtjes die pre-E3 naar buiten piepen. Deze bijvoorbeeld: Mega Man Legacy Collection 2 komt deze zomer naar PlayStation 4, Xbox One en PC. Het gerucht is bevestigd door Capcom, dat met deze verzameling Mega Man 7, 8, 9 en 10 samenbrengt in één. We gaan naar 32 bit! 8 augustus kun je los met deze bijzonder moeilijke spellen, die iets laagdrempeliger worden gemaakt door een Extra Armor-mogelijkhei. Daardoor sterf je minder snel als je wordt geraakt. Fijn, want anders is het redelijk onspeelbaar, toch?







Geruchtje: Bethesda onthult misschien Starfield op E3

Heb je al de pizzabezorger laten weten dat hij binnenkort langs moet komen wanneer jij aan je beeldscherm geplakt zit voor al die E3-heerlijkheid hier op PU.nl? Hopelijk wel, want het duurt niet lang meer. Molenaars in het hele land zijn overwerkt, want de geruchtenmolens draaien alsof het windkracht 15 is. Hier weer eentje: Bethesda zal mogelijk Starfield onthullen op E3 2017. Dat is een sci-fi open-wereld titel die zich binnen het Fallout-universum afspeelt in de verre toekomst. Sommige werelden worden willekeurig gegenereerd en er zitten zo’n 5 tot 10 rassen in deze spacey titel. Tenminste, als hij echt bestaat natuurlijk. De persoon die heeft gelekt, deed dit op 4chan en er is verder nog niets bevestigd. Plus, de lekker (raar woord zo!) zegt ook nog eens dat er een RPG in ontwikkeling is die iets met Game of Thrones te maken heeft. Geruchten met de g van geweldig!





Kijk mee naar de eerste internationale Splatoon 2-wedstrijd

Lekker hyper is de trailer van een grote Splatoon 2-wedstrijd die Nintendo op poten zet tijdens E3. Het is een open uitnodiging voor dinsdag 13 juni, wanneer er een wereldwijde strijd losbarst tussen teams uit de hele wereld die zich hebben weten te kwalificeren voor het evenement. Het gaat om Dynameu uit Japan, Rising Moon uit het Verenigd Koninkrijk, Blue Ringed Octolings uit Australië en Deadbeat uit Amerika. Het is te zien via e3.nintendo.com op 13 juni dus.









Een op de vijf verkochte PS4’s is een Pro

Van Splatoon pro's naar PS4 pro's. Als we Sony mogen geloven, dan is een op de vijf PS4’s die nu worden verkocht een Pro. Shawn Layden, Global Development-baas bij Sony, heeft in een interview met Time gezegd dat zowel PS4 als PS4 Pro lekker verkoopt. Vooral de populariteit van PS4 Pro is boven verwachting. Overigens meldt The Verge naar aanleiding van een interview met dezelfde Layden nog even dat er inmiddels meer dan 1 miljoen stuks zijn verkocht van PlayStation VR. De Wacht hoorde nog in de wijngaard galmen dat sommige PS4-modellen mogelijk tijdens E3 tijdelijk 50 euro in prijs omlaag gaan. #goedbezig





Monument Valley 2 is nu uit op iOS

Frank Underwood speelde het heel lang geleden voordat hij overstapte op de first person shooters: Monument Valley. Het kan haast geen toeval zijn dat gisteren Monument Valley 2 is verschenen op iOS: vorige week is het vierde seizoen van House of Cards online gekomen op Netflix. De Wacht heeft zich er als een ware rupsje nooitgenoeg al helemaal doorheen gebinged en ze kan alleen zeggen: geduld is een wonderschone zaak. Monument Valley 2 heeft de Wacht dan weer niet geprobeerd, want ze heeft geen iOS-apparaat. Monument Valley 2 is te koop in de App Store op iPhone en iPad. Het grootste verschil met de vorige game is dat je nu moeder én kind door de wereld heenloodst. Als je wil zien wat je ongeveer kunt verwachten, check dan de onderstaande trailer, die een nogal intens achtergrondmuziekje heeft:









eSporter gaat los op Nintendo

Juan Debiedma, beter bekend als Hungrybox, is tijdens een evenement losgegaan op Nintendo. De Super Smash Bros. Melee-speler uit Argentinië (die al een tijdje in Florida woont) won een tournament en gebruikte zijn dankwoord om zijn ongenoegen te uiten over de niet-bestaande support van Nintendo voor Smash Bros.-spelers. Hij stelt: “Een zeker bedrijf dat ons wel erkent maar niet pusht, ik hoop dat dit bedrijf nu luistert, want dit moet je horen. Ik wil dat jullie horen hoeveel mensen deze league ondersteunen, hoeveel mensen willen dat dit de levensstijl van mensen is. Dit is geen spelletje, dit is een levenswijze.” Lief voegde hij daar nog aan toe dat hij heel erg blij is met mensen die naar tournaments komen om te kijken: “Jullie betekenen alles voor me, jullie hebben mijn leven veranderd, bedankt.”









Nieuwe trailer Guardians of the Galaxy Episode 2

Trailertijd! In een nieuwe trailer van Telltale’s Guardians of the Galaxy Episode 2 zien we iets meer van het verleden van Rocket, de bijdehante wasbeer. Iets met een otter… In ieder geval zit het filmpje weer vol Guardians-humor, leuk leuk! Wat ook leuk is, is dat de tweede aflevering ergens vandaag online komt, dus geniet ervan!









Vietnamees beautybedrijf gebruikt Umbrella-logo

Een oeps-momentje in Vietnam. Resident Evil is herkenbaar aan het logo van de Umbrella Corp: een paraplu van boven met rood-witte vlakken, die ken je. Die paraplu werd ook gewaardeerd door een Vietnamees bedrijf dat huidverzorgingscrèmes maakt; ze hebben het per ongeluk als logo gebruikt. Op zich is dat best voor te stellen: in veel Aziatische landen wordt wel eens gebruikgemaakt van een bekend logo uit de game-industrie, maar ditmaal was dat geheel onbewust. Het arme bedrijf had zelfs een speciaal bedrijf ingeschakeld om het logo te maken. In een bericht op Facebook heeft de organisatie inmiddels geplaatst dat het zeer verbaasd is over deze feedback en dat er naar een oplossing wordt gezocht. Misschien een zwarte draak met vuur op de achtergrond?









Nieuwe mini-trialer The Dark Tower is duister

“De oorlog is voorbij, oude vriend.” We horen het Matthew McConaughey (in één keer goed gespeld, score!) zeggen met zijn epische stem in de nieuwe teaser/trailer van The Dark Tower, waarin Idris Elba de hoofdrol speelt. De film, gebaseerd op de meesterlijke werken van Stephen King, verschijnt al begin augustus in Amerika, maar wij moeten nog wachten tot 24 augustus.





Jake Gyllenhaal duikt de Tweede Wereldoorlog in

Nog meer mooie dingen uit de filmwereld: Jake Gyllenhaal zal de hoofdrol spelen in The Lost Airman. De acteur zette de Wacht’s wereld op zijn kop in onder andere Donnie Darko, Nightcrawler en Nocturnal Animals (en deze shortfilm met Beyoncé en Jay Z). Hij speelt Arthur Meyorowitz, een Amerikaanse B-24-piloot die in Frankrijk moet schuilen, waar hij bevriend raakt met Marcel Talliander van Morhange (een Franse verzetsgroep). Vervolgens is het de vraag hoe deze Amerikaan veilig uit Frankrijk vandaan kan worden gehaald. Er is nog geen beeldmateriaal van de film, vandaar dat we Jake aka Prince of Persia gaan bekijken op de Video Game Awards 2009:









Dolle dinsdag: de raarste trailer van de week

Van de volgende game gaat in ieder geval nooit een verfilming worden gemaakt: Inflatality. Het is een nieuwe vechtgame die op dit moment omhoog gestemd kan worden op Steam Greenlight. Het gaat om van die luchtmannetjes die je weleens bij de opening van een autobedrijf ziet staan, die dansen door de wind die er aan de onderkant inblaast. In deze game vechten ze een robbertje. De trailer zit vol grappige geluidjes, maar de game slaat op de idiootmeter van de Wacht vrij hoog uit, bij jou ook? November 2017 komt deze vechtgame van Hojo Studio uit.









Check het: Monster Hunter XX Nintendo Switch-versie

Het op de valreepje vandaag is weer iets Nintendo-gerelateerds. Tijdens een CapcomTV-livestream is gameplay getoond van Monster Hunter XX op Nintendo Switch. Het is een zeer lange stream, maar gelukkig is Gematsu zo handig geweest de tijden te checken wanneer het interessant is, dus het is aan te raden daarheen te skippen:

2:18:36 –1 minuutje off-screen Handheld modus

2:19:54 – 1 minuutje off-screen Tabletop modus

2:21:02 – 1,5 minuut off-screen TV modus

2:27:02 – 4,5 minuten direct-feed gameplay

2:33:09 – 6,5 minuten direct-feed gameplay





Wat een mooi nieuws hè? Hopelijk krijgen we vandaag om 16:00 uur nog meer van dat! De Wacht heeft hard gewerkt, maar is blij met de mooie vondsten. Jullie hopelijk ook, fijne dag pandaag!