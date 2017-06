Mega Man 4-eindbaas uit game gehaald door formaat 

Terwijl Max Verstappen waarschijnlijk nog steeds met zijn hoofd in een vissenkom hangt om de boel koel te houden, gaan wij fris en fruitig een nieuwe N8W8 in. Met schattige squads in Pokémon Go, beelden van een Mega Man 4-eindbaas die uiteindelijk niet in de game zat en een grote regisseursstoelendans voor de Han Solo-film.





Yay de Wacht mag weer!





Lekker vrolijk begin: Little Witch Academia

Sorry mooie figuren, maar de schattigheid houdt niet op! Little Witch Academia komt in november in Japan uit en de teaser is extreem aandoenlijk:





De nieuwe Did You Know Gaming is briljant

Natuurlijk zijn we vooral trots op de video’s van PU.nl, maar als er toch een kanaal is om een beetje jaloers op te zijn, dan is het het briljante Did You Know Gaming. Elke keer weten ze weer op geweldige wijze de historie van een bepaalde franchise door te gaan. Ditmaal is de eer aan Ape Escape. Is dit ook weer een koddig onderwerp? Eigenlijk wel he? Nou ja, het is een geweldig filmpje: veel plezier!





Eindbaas die Mega Man 4 niet haalde opgedoken

Het is zo lullig als je niet in een attractie mag omdat je te dik bent, in Amerika staan vaak zelfs proefwagentjes voor de rij zodat je vast kan testen of je wel past.. Plezier missen door je omvang, dat is nooit leuk. De sfinx uit dit nieuwtje moet zich ook heel afgewezen hebben gevoeld. In een YouTube-filmpje waarop voormalig Electronic Gaming Monthly-medewerkers te zien zijn die de Tokyo Toy Show in 1991 bezoeken, is beeld te zien van een Mega Man 4 mini-eindbaas die uiteindelijk nooit de game haalde. Het gaat om een soort Egyptisch, gigantisch beest dat volgens de roddels te moeilijk was om te bevechten door de weinige bewegingsruimte die overbleef in het scherm. Maar hey, big girl, you are beautiful! Check hem op 4:13:





Prey uitspelen: in 7 minuutjes fix je het!

Er is weer een recordje gevestigd in de speedrunning wereld: exclusief laadtijden is Prey net onder 7 minuten uitgespeeld door Seeker. Een heerlijk eerlijke man genaamd Marin Jurus is ons allemaal in zijn comment: ‘Oh man, ik doe er alleen al zeven minuten over om door alle settings heen te gaan’. Check het hier:





Grote regisseurswissel in Han Solo-film

Een kleine hartaanval kreeg deze Wacht toen ze las dat Phil Lord en Christopher Miller het bijltje erbij neer hebben gelegd wat betreft de Han Solo-film die in mei 2018 moet verschijnen. De film heeft een geweldige cast met onder andere Emilia Clarke (Game of Thrones), Alden Ehrenreich (Hail, Caesar) Donald Glover (Atlanta) en Thandie Newton (Westworld). Frisse, jonge gezichten! Lord en Miller hebben ze mooi bij elkaar gepuzzeld, maar hun visie was te afwijkend waardoor Lucasfilm-heldin Kathleen Kennedy heeft besloten de twee te laten gaan. Het is even schrikken, maar er is een nieuwe regisseur bekendgemaakt: Ron Howard. Je kunt hem kennen als voice-over van Arrested Development, maar ook als regisseur van Rush en The Da Vinci Code. En hij is niet zo dol op de sinaasappel die momenteel zijn land regeert:





TumbleSeed wordt makkelijker omdat verkopen achterblijven

Wat doe je als je game net uit is en niet genoeg mensen kopen hem? Dan ga je polsen wat er gaande is: waarom wil niemand hem spelen? Volgens maker Greg Wohlwend is dat ‘niet omdat de game te moeilijk is, maar omdat gamers de game te moeilijk vinden’. Euh ja. In een blog schrijft hij het volgende: 'Waarom vinden spelers de game te moeilijk? De reden dat ik de game’s moeilijkheid en de perceptie ervan lostrek, is omdat ik na het bekijken van speelsessies door reviewers en spelers heb gezien dat we een groot gapend gat in onze game hebben zitten. Spelers verliezen de hoop omdat ze niet goed zijn klaargestoomd voor de uitdaging die Adventure Mode is. Het is te moeilijk, en het is te moeilijk omdat er te veel nieuwe dingen gebeuren op hetzelfde moment. Dat is niet te verwerken.' Vandaar dat er nu een patch genaamd Four Peaks uit is, waardoor er nieuwe levels en gameplay-aanpassingen bijkomen. Wil je nog even zien wat Tumbleseed ook alweer is? Hierbij:





Gigantic verschijnt in juli

Wow, de Wacht is nog een beetje aan het trippen van de muziek zojuist. Focus! Third person brawler Gigantic verschijnt op 20 juli. Ontwikkelaar Motiga heeft dit aangekondigd, samen met het nieuws dat de open beta zich niet langer alleen op Windows 10 afspeelt, maar ook op Windows 7 en 8. Gigantic is een MOBA gemaakt door James Phinney, die eerder grote invloed had in zijn rol als Lead Designer bij StarCraft en Guild Wars. Om mee te doen aan de open beta, kun je terecht op Arc.





Schattige squads dankzij Pokémon Go-update

Nu gyms eindelijk wat meer bestaansrecht hebben dankzij de Pokémon Go-update (yay Raids!), gaan gamers meteen los met het maken van thema-gyms. Zo zijn er babygyms en evolueergyms die vol staan met schattige Pokémonnetjes:













En hoe vet is deze?











Expansie voor 868-HACK in juli

Volgende maand komt niet alleen Gigantic uit: 868-HACK krijgt een expansie. Maker Michael Brough tweette dit. Verder is er nog weinig bekend hierover, behalve dat er vooral meer “dingen” komen zoals progs en power-ups. In deze puzzelgame die al een hele tijd uit is, ben je een hacker die strijd voert tegen de computer. Tot 5 juli kost de game 4,12 euro op Steam. De trailer is in ieder geval erg geinig:







Trailer van Pitch Perfect 3 is best schattig

Het is een heerlijke guilty pleasure: Pitch Perfect. In deze filmfranchise kunnen we al twee films lang genieten van de superkoddige, getalenteerde Anna Kendrick en verschrikkelijke acapella-versies van catchy popnummers met wanstaltige humor die vaker niet dan wel leuk is. De trailer van de derde film is uit, en daarin zien we onder andere Ruby Rose. Dat is leuk! Deze Kerstmis komt de comedy uit in de Nederlandse bioscoop.





Anna Kendrick, dat is dus die dame uit deze vette live action trailer van Star Wars: Battlefront!





Die muziek <3

Helaas bevatte deze N8W8 weinig keihard en spannend nieuws, maar we zijn toch weer een paar pareltjes van gamehistorie bij langs gegaan, toch? De Wacht is morgen terug voor meer, yay! Succes op werk, school of met vakantie vieren en een fijne dag Pandaag!