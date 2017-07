Meer Uncharted: The Lost Legacy gameplay getoond 

Live vanuit de trein waar ik aan een conducteur probeer uit te leggen dat ie me “edelachtbare” moet noemen, rapporteert de Weekendwacht zich! Met een nieuwe Street Fighter collectie, een Persona 5 anime en Uncharted: The Lost Legacy gameplay!

Duitse retailer lekt Street Fighter: Anniversary Collection

Capcom kreeg dit weekend een dikke shoryuken in z’n smoel, want Duitse retailer CoolShop heeft een game te vroeg onthuld. Volgens de webshop brengt Capcom een 30th anniversary edition uit van Street Fighter. Street Fighter: Anniversary Collection komt naar Xbox One en PS4. Een NeoGaf gebruiker, genaamd Shinkendo, beweert meer info te hebben van insiders. De Anniversary Collection wordt de komende dagen onthuld en zal meer content bevatten dan de gelijknamige Street Fighter Anniversary Collection die in 2004 verscheen. Dat was ter viering van het 15-jarig jubileum van de serie.

Natuurlijk is dit alles nog niet bevestigd door Capcom dus neem het met een korreltje zout. CoolShop heeft de productpagina inmiddels verwijderd.

Persona 5 anime aangekondigd

Geen zin om 100 uur in Persona 5 te stoppen? Geen idee waarom ik nog tegen je praat maar er is een andere manier om het awesome verhaal mee te maken. Atlus heeft vannacht een Persona 5 anime aangekondigd! De serie begint met uitzenden in 2018. Kijkend naar de eerste video, zijn alle partymembers sowieso aanwezig.

Persona 3 en Persona 4 kregen ook eigen animatieseries en films, die het verhaal van de games goed destilleerden in een paar uur. Maar serieus, wie wilt er nou niet 100 uur in Persona 5 stoppen?

Dik nieuw artwork van Metroid: Samus Returns

Oh boy oh boy oh boy oh boy, nog iets meer dan een maand en dan kunnen we gewoon een nieuwe fucking Metroid spelen! De 3DS remake Metroid: Samus Returns verschijnt 15 september en steekt de grijsgroene Gameboy-wereld in een totaal nieuw jasje. Check deze twee prachtige stukken artwork om je hype naar maximum te zetten!

Naruto to Boruto: Shinobi Striker gameplay video

Naruto’s avontuur is misschien voorbij maar z’n zoon neemt het stokje graag van hem over! Naruto to Boruto: Shinobi Striker is een teambased fighter die de verhalen van beide anime combineert. Ik heb hier 16 minuten gameplay in de aanbieding. Enjoy!

30 minuten Dynasty Warriors 9 gameplay

Dynasty Warriors 9 heeft ook een half uur gameplay gekregen. Nu komt er bijna iedere zondag een Dynasty Warriors-game uit, maar de ontwikkelaar heeft voor dit deel een totaal nieuwe engine gemaakt. En dat is te zien want Dynasty Warriors 9 ziet er eindelijk current-gen uit!

Meer Uncharted: The Lost Legacy gameplay

Tot slot toonde Sony wat nieuwe gameplay van Uncharted: The Lost Legacy op een event in Hong Kong. Gelukkig zijn de beelden inmiddels online geknald dus daar kunnen we lekker van genieten. De game verschijnt 23 augustus.

Videogamedunkey speelt Splatoon 2

Als Dunkey een game goed vindt, dan is zijn video meestal hilarisch. En als ie een game vindt zuigen, dan krijgen we de Splatoon 2 review en lach ik nog harder. Kijkon!

Wassum weer. Fijne zondag iedereen!