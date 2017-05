Meer dan 145 miljoen potjes gespeeld in Overwatch’ Uprising Event 

Die Overwatch-spelers weten ook maar niet van ophouden, zeg. Voor iedereen die zich wél los weet te rukken van de shooter, is er in ieder geval heet gamenieuws vannacht. Zo zegt Bioware eventjes doei tegen Mass Effect, gaan we in VR banken overvallen, krijgt PES een mobiele variant, verschijnt Vanquish na al die jaren op PC en krijgt Absolver eindelijk een releasedatum. Goedemorgen!

Bioware doet het even rustig aan met Mass Effect

Zoals je na de release van een grote game in de franchise mag verwachten, houdt Bioware het even voor gezien met Mass Effect (via Kotaku). Mass Effect: Andromeda was nou niet bepaald de game waar we de fans op zaten te wachten, maar in plaats van dat er berichten opduiken over een vervolg dat alles beter moet gaan doen, komen er nu geluiden uit kamp Bioware die duiden op iets compleet anders: een pauze. Inderdaad, dat betekent dat je de komende tijd geen nieuwe Mass Effect-game aangekondigd gaat zien worden, laat staan dat er de komende jaren nog een game in de franchise bijkomt. Bioware liet eerder al eens zien sterk terug te kunnen komen na een soortgelijke pauze; na het gedrocht dat Dragon Age Origins 2 heet, revancheerde de studio zich met Dragon Age Inquisition. De Wacht houdt dan ook nog even hoop op een waardig Mass Effect-vervolg (al moet hij Andromeda überhaupt nog spelen).

Bioware Montreal, de studio die verantwoordelijk is voor Andromeda, is omgedoopt tot zogenaamde Support Studio, nadat vorige maand een deel van diens werknemers al naar EA Motive (tevens in Montreal) zijn gestuurd om te werken aan Star Wars Battlefront II. De werknemers van Bioware Montreal die nog over zijn, werken verder aan patches en multiplayer-support voor Mass Effect Andromeda. Teves werken ze daar aan de nieuwe IP van Bioware, die nog onder de codenaam Dylan opereert. Biowares studio in Austin helpt daar ook aan mee, en de hoofdrol in de ontwikkeling van Dylan wordt vertolkt door Bioware Edmonton.

Eerste blik op Marvels The Gifted

Overkill Software kondigt Payday VR aan

In een uitgebreid stream-evenement waarin niet heel veel sappigs is gebeurd, kondigt Overkill Software een VR-versie aan van Payday. De bijkomende trailer belooft een beta aan het einde van dit jaar, en het wordt een van de eerste VR-games waarin co-op met een al bestaande game mogelijk is. Payday VR is namelijk gewoon te spelen met de bestaande versie van Payday 2; je kunt dus met een VR-headset op, samenspelen met iemand die ‘ouderwets’ naar een beeldschermpje zit te staren. De trailer belooft verder dat Payday VR alle content van de bestaande game krijgt, en zonder extra kosten speelbaar wordt voor mensen die Payday 2 al de digitale kast hebben staan. Wanneer Payday VR precies uit moet komen is onduidelijk, maar de Wacht zou er niet raar van op kijken als dit ergens in 2018 blijkt te zijn. Het lijkt erop dat de VR-versie alleen op PC is te spelen; in de trailer is alleen de HTC Vive te zien, maar andere headsets werken ongetwijfeld ook.

Uprising Event Overwatch meer dan 145 miljoen keer gespeeld

Mocht je er nog aan twijfelen dat Overwatch duizelingwekkend populair is, dan zullen de cijfers van het Uprising Event je wereld flink doen schudden. Zo zijn er maar liefst 145 miljoen potjes gespeeld in de Uprising Brawl-modus, met ruim 67 miljoen overwinningen voor de Overwatchers, tegenover dik 78 miljoen overwinningen voor de CPU-gestuurde Null Sector. Dikke cijfers dus, en in onderstaande infographic van het evenement vind je nog veel meer. Toch leuk van Blizzard.

PES komt naar mobiel

Konami maakt vannacht bekend dat Pro Evolution Soccer binnenkort niet alleen op je console is te spelen, maar ook op je mobiel. Natuurlijk is er al de PES Club Manager sim-game, maar voetbalfans die het digitale leer zélf in een pixel-achtig goaltje willen werken kunnen aan het eind van de maand aan de slag met de 3D mobiele game. PES Mobile 2017 zal gratis te downloaden zijn op zowel Android als iOS, en bevat net als zijn console-tegenhanger enkele officiële licenties, waaronder de Champions League, Barcelona, Liverpool en Borussia Dortmund.

Verder moet de mobiele versie van PES alles bevatten dat je gewend bent van de consoleversie. Hij krijgt de beschikking over seizoenen van 10 potjes, en daarbovenop campaigns van een heel seizoen, online en lokale matches tegen andere spelers, training- en oefenings-modi, scouts, agenten, en ga zo nog maar even door. Natuurlijk is het bij een mobiele game nog maar de vraag of dat voetbalgevoel wel lekker vertaald kan worden naar een paar vingerbewegingen, maar Konami heeft nog even om ons te overtuigen. Tot het eind van de maand, dus…

Zelda Breath of the Wilde Guardian Sword uit de 3d-printer

Vanquish komt later deze maand toch nog naar PC

De trouwe PU.nl-bezoeker zal zich Shinji Mikami ongetwijfeld nog wel herinneren, de man die gewerkt heeft aan onder andere Resident Evil (1 & 4), God Hand en… Vanquish. Laatstgenoemde game, een third person shooter die meer adrenaline bij je los weet te maken dan een nachtelijk bezoekje aan de lokale seksboerderij, kwam al in 2010 uit voor PS3 en Xbox 360. Toch, zeven jaar later maakt SEGA bekend dat de shooter ook nog eens naar PC komt. Beter laat dan nooit, enzo. Anno 2017 heeft Vanquish geen gelockte framerate, 4K resolutie-support, uitvoerigere grafische opties en natuurlijk een volledige besturing met muis en toetsenbord. SEGA is lekker bezig met het porten van games naar PC, eerder waren ook al Bayonetta en Valkyria Chronicles aan de beurt, en als we Senior Vice President of Commerce John Clark mogen geloven zit er meer aan te komen.

Op 25 mei is Vanquish te spelen op PC. Koop je de game vóór die tijd, dan krijg je toegang tot de Digital Deluxe Edition, waarin enkele samples voor de soundtrack, allerlei avatars, exclusieve wallpapers en een digitaal artbook verstopt zitten. Mocht je de PC-versie van Bayonetta al in bezet hebben, dan krijg je tot 25 mei 25% korting op de aanschaf van Vanquish voor PC.

Wolkenporno in Horizon: Zero Dawn

Metal Gear-artiest Yoji Shinkawa werkt mee aan Zombies Chronicles-DLC Black Ops 3

In een livestream van de Zombies Chronicles-uitbreiding van Call of Duty Black Ops 3 maakt ontwikkelaar Treyarch dat er samengewerkt gaat worden met een oude bekende, Metal Gear-artiest Yoji Shinkawa. Zijn iconische art-stijl gaat dus gebruikt worden bij Zombies Chronicles, en dat liet Treyarch weten door vier posters te laten zien die Shinkawa heeft gemaakt voor vier van de personages uit de DLC. Mochten de posters niet genoeg voor je zijn; als je als PS4-gebruiker de DLC pre-ordert, kun je ook nog een thema met Shinkawa’s kunst erop scoren. Zombies Chronicles verschijnt op 16 mei voor PS4 – een maand later, op 16 juni, komt hij ook naar Xbox One en PC.

Absolver op 29 augustus naar PS4 en PC

De melee-combat RPG Absolver heeft zowaar een releasedatum gekregen! Je weet wel, die game van enkele oud-Ubisoft-werknemers, waarin spelers een personage kiezen om aan te vullen met speelkaarten, waar de vele melee-aanvallen op zijn gebaseerd. De Wacht is in ieder geval wel benieuwd naar de RPG waarin je alleen op je eigen handen kunt vertrouwen; 29 augustus is dus de dag. Op die datum verschijnt Absolver voor PS4 en PC, later moet de game ook nog naar Xbox One komen. Check hieronder een kersverse trailer, waarin dieper wordt ingegaan op het combat-systeem. Kijk dááronder voor een uitgebreidere gameplay-video.

Bandai Namco toont Project Cars 2’s McLaren 720s in actie

Visor staat in het bloederige middelpunt van Quake Champions-trailer

Fuck yes! De Wacht schreeuwt razendsnelle first person shooters a la Quake Champions alleen maar toe, want dat is sinds de jaren ’90 toch al een van zijn favoriete genres. Dat er in Quake Champions een hero-formule aan het recept wordt toegevoegd, heeft hij dan ook wel een beetje moeite mee, maar het levert in ieder geval wat ruimte op voor verhaal. En natuurlijk voor dit soort trailers:

En onthoud: vertrouw nooit een timmerman. Fijne donderdag!