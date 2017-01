Mass Effect 2 gratis voor pc 

Nog geen dag na het nieuws over Mass Effect Andromeda krijgen we gewoon een dikke game uit dezelfde serie helemaal voor gratis. Dat noemt de Wacht een mazzeltje! Verder in deze Wacht aandacht voor Smite en een Nintendo live stream over Switch games. Enjoy!

Mass Effect 2 gratis speelbaar op pc

Gisteren mocht Graddus jullie al verblijden met het goede nieuws over de releasedatum van Mass Effect Andromeda. Vandaag heeft de Wacht echter nog meer positieve Mass Effect vibes voor jullie. Deeltje 2 is namelijk geheel gratis te spelen via Origin. Dit is dus je kans om je geheel kosteloos nog een keer onder te dompelen in het universum van Shepard, Garrus, Thane en de anderen. Het is dat de Wacht een console gamer is en Mass Effect 2 en 3 al in huis heeft, anders had hij het wel geweten. Oh, krijgt je de DLC er overigens niet bij. Die moet je zelf dus nog even bij elkaar vegen als je deze game met alle toeters en bellen wilt spelen. Als je nu begint, kun je nog net deeltje 2 én 3 uitspelen voor je eind maart met Andromeda aan de slag kunt.

Oké, dit filmpje gaat over Mass Effect 3 maar nu we toch in Mass Effect sferen zijn, wilde de Wacht jullie deze hilariteit niet onthouden.

Meer info over Nintendo Switch games op 13 januari

Nintendo heeft aangekondigd ons over een weekje een uitgebreid kijkje op de games voor de Switch te bieden. Eerder meldden de Japanners al dat we op 12 januari een presentatie kunnen verwachten met concrete info over de machine zelf. Onder andere de release date, prijs en launchtitels zullen worden prijsgegeven. Nu meldt de gamegigant dus de dag erop te komen met een speciale editie van Treehouse Live. Hierin zullen ze de diepte in duiken voor de games die tijdens de presentatie geshowd gaan worden. Of dit alleen om launchtitels gaat of dat er ook nog andere games te zien zullen zijn, weet de Wacht helaas nog niet.

Diablo III krijgt 4K support op PS4

Voor degenen die niet nog steeds balls deep in Diablo III zitten: gisteren werd de grote Diablo III anniversary patch over het spel heen gejakkerd. Alle platforms, dus ook de consoles, zijn met die download dus weer helemaal bij de tijd. De patch bracht ons, naast een hoop nodige verbeteringen, ook een Diablo 1 event dat alleen gedurende januari te spelen zal zijn. Anyway, diezelfde update bracht dus ook 4K support voor eigenaren van een PS4 Pro. Nu kun je dus supersmooth door kerkers kruipen als PS4 Pro bezitter. Persoonlijk krijgt de Wacht niet zo’n ontzettend harde tak van resoluties en andere getalletjes die mooi klinken – zeker niet bij een spel als Diablo, dat het nooit van graphics heeft moeten hebben – maar hij kan zich best voorstellen dat sommige mensen hier erg blij van worden. Enjoy!

Hunters’s Legacy launch voor PS4 is een feit

Oh wat vindt de Wacht dit lekker! De moddervette metroidvania platformer Hunter’s Legacy is nu speelbaar op PS4. Nu moet de Wacht bekennen dat hij enigszins bevooroordeeld is door zijn voorliefde voor actierijke platformers en powerups. Het feit dat een game als deze dan bij release alleen op pc speelbaar is, is dan moeilijk te verkroppen. De pc versie van Lienzo’s game dropte namelijk al in juli 2016. In Hunter’s Legacy speel je als Un’Amak. Dat klinkt inderdaad enigszins als zo’n drugsdealend katbeest uit Skyrim (queue boze Khajiit spelers) en dat is ook wel een beetje zo. Un’Amak is een machtige katachtige huntress die het koninkrijk Iripur van zekere ondergang moet zien te redden. De Wacht is eigenlijk helemaal geen kattenmens (vandaar het ontbreken van bepaalde GIF’s), maar voor deze game maakt hij graag een uitzondering. Check ook deze verse trailer:

Pokémon Snap naar Virtual Console

Met de foto feature van Sun en Moon werden liefhebbers van Snap al een beetje tegemoet gekomen door Nintendo. Voor het echte Snap-gevoel moest je echter nog altijd je N64 afstoffen. Niet langer, want Pokémon Snap is nu binnen te hengelen voor de Wii U via de Virtual Console. Verder zijn ook Spheroids, Cup Critters en Zombie Brigade: No Brain No Gain nu via de Virtual Console te spelen. De 3DS mag Quiet Please! toevoegen aan het assortiment.

Smite krijgt TCG en nieuwe god

Developer Hi-Rez kwam vandaag met een hoop Smite nieuws. Tijdens de Hi-Rez Expo van dit jaar kwamen ze met het bericht dat een nieuwe god het strijdveld van hun MOBA gaat betreden. Een Keltische godin die bekend staat als the Morrigan zal onder andere de vaardigheid krijgen andere goden in de match te kopiëren. Naast deze nieuwe god kwam de developer met het nieuws van een heuse trading card game met Smite thema. Smite Rivals, zoals het spel gaat heten, brengt ons een hoop toffe kaarten met bekende helden uit het Smite universum in een toffe cartoony art style. In het spel speel je op drie lanes en moet je met je kaarten torens van de tegenstander uitschakelen. Rivals zal te spelen zijn via pc en mobile devices.

Rivals ziet er awesome uit!

Net als The Morrigan trouwens...

Blizzard straft exploiters in Overwatch

Fanatieke spelers van Overwatch konden er de afgelopen weken niet omheen. Door de ice wall ability van Mei te exploiten, was het mogelijk om buiten het speelbare level te belanden en zo onkwetsbaar te worden. Dit heeft in de 3v3 game mode krankzinnig veel gezeik veroorzaakt. Blizzard heeft nu aangegeven maatregelen te gaan nemen. Ten eerste doen ze er natuurlijk alles aan om van de glitch af te komen. Dit kan echter lastig zijn omdat Blizzard tot nu moeite heeft gehad precies uit te vogelen waar het probleem zit. Stap twee is het straffen van gamers die het foutje alsnog uitbuiten. Wat de maatregelen precies zullen zijn is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Blizzard niet zachtzinnig gaat zijn.

