Mario en Rabbids samen in een rpg? Wacht, wat!? Meer daarover in deze kakelverse N8W8, waarin Kojima nagenoeg niks zegt over Death Stranding en de saaiste reclameposter ooit wordt besproken. Welkom, allen!

“Mario x Rabbids rpg komt naar Switch”

De konijntjes die we allen met een passie haatliefhebben, aka de Rabbids, zijn binnenkort weer eens in een game te bewonderen. De debiele knaagdieren uit Rayman verenigen zich met niemand minder dan de meest lousy loodgieter ter wereld: Mario. Volgens een bron die met Kotaku heeft gesproken gaat het om een crossover rpg die een van de grotere titels van Switch moet worden. Het spel heet Mario + Rabbids Kingdom Battle en zou nu in ontwikkeling zijn bij Ubisoft op de Snowdrop engine. Het lijkt vooral een game te zijn met veel turn-based gevechten en een focus op lokale twee-speler-coop. De beschikbare personages zouden zijn: Mario Luigi, Yoshi en Peach en dan nog vier konijnen die zich uitdossen als die vier Nintendo-helden. Dit is allemaal zo verwarrend, wat moeten we hiervan vinden? Is dit echt geen hoax?





THQ Nordic kondigt Darksiders III aan

Na het wat ongelukkige lek gisteren heeft THQ Nordic het dan toch maar officieel gemaakt: Darksiders III komt er echt aan. Gunfire Games werkt aan de fantasy-game, waarin je de rol van Fury speelt in haar queeste om de zeven dodelijke zonden te vinden en om te leggen. Fury moet zich bewijzen als sterkste van de Horsemen in een nieuwe, vrije gamewereld. Darksiders III verschijnt naar verwachting in 2018 op PlayStation 4 en Xbox One.





Zelda straks speelbaar in Japans met Engelse ondertiteling

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is binnenkort speelbaar met Japanse voice-overs en Engelse ondertiteling. De epische game wordt in de volgende update namelijk voorzien van aanzienlijk meer talen. Naast Japans worden de volgende talen toegevoegd: Frans (Frankrijk/Canada), Duits, Spaans (Spanje/Latijns Amerika), Italiaans en Russisch. Nog geen Nederlandse versie dus, maar als jij de personages graag in het Russisch hoort brabbelen, dan kun je dat alsnog volgen dankzij de Engelse ondertiteling. наслаждаться!





Hideo Kojima zegt niets over Death Stranding

In meer nieuws dat eigenlijk te vaag is om te mogen melden, maar De Wacht doet het toch: tijdens een interview op Tribeca Games Festival in New York heeft Hideo Kojima er alles aan gedaan niets los te laten over Death Stranding en toch een publiekelijk optreden te doen. Het enige dat hij kwijt wilde over de game (die vooral bekend werd omdat een van de meest geliefde mannen uit The Walking Dead naakt rondloopt in de trailer) is als volgt: “Tot nu toe gaat het goed.” Oke, Kojima ging nog iets verder en vertelde het volgende: “Laten we zeggen dat Normans personage in New York loopt [dit is slechts een analogie]. We zijn nog aan het kijken of we met de Decima Engine iets kunnen bewerkstelligen dat echt op New York lijkt: of het correct is qua schaal en of het goed voelt.”

En nu gaat hij los: “Laten we zeggen dat het personage een Italiaans restaurant in loopt. Wie ontmoet het personage als hij het restaurant betreedt? Wat eet hij? Al die details zijn besloten. We werken nu aan welke tafel er staat, welke specifieke details er zijn en wat er precies op het menu te lezen valt in dit restaurant.” Euh, ja...





The Inhumans voorzien van saaiste poster ooit

Nu was dat van Kojima al redelijk nietszeggend: het kan erger. Dit is officieel het saaiste nieuws vandaag, maar De Wacht meldt het toch even om iets meer context te geven aan het verder wel interessante project: The Inhumans. Het grote nieuws is dat er een poster van deze serie is onthuld, maar ondanks dat het eruit ziet als een grote w, loopt de Wacht er niet Warm van. Jullie wel?

Hopelijk ben je niet (weer) in slaap gevallen, want op zich heeft The Inhumans potentie. Het is een nieuwe Marvel-tv serie die momenteel wordt gefilmd op Hawaii. Het zou eigenlijk een film worden, maar nu wordt het dus een serie op de Amerikaanse zender ABC. Het vertelt het verhaal over de Royal Family of Inhumans, die helemaal uit elkaar is gevallen na een militaire coup. Op Hawaii aangekomen worden deze onmenselijken voor het eerst blootgesteld aan al het natuurschoon van aarde en haar mensen. Geen schok: uiteindelijk moeten ze de wereld redden. De hoofdrolspeler is Anson Mount (Hell on Wheels) als Black Bolt, maar je kunt ook andere sterren terugzien zoals Iwan Rheon (Game of Thrones), Ken Leung (Lost) en Serinda Swan (Tron).

The Inhumans komt op televisie vanaf de herfst van 2017. Leuk en aardig, maar het schijnt op dinsdagavond uitgezonden te worden, dus de vraag is of dat invloed heeft op Agents of S.H.I.E.L.D. Zou die serie op zijn einde lopen of een nieuw uitzendmoment krijgen? Zal zo even Hydra bellen om ophelderen.





The Defenders trailer heeft briljante soundtrack

In een nieuwe trailer van The Defenders, wat ook een Marvel-serie is maar dan op Netflix, zien we eigenlijk helemaal niets. Dat is in dit geval ook niet erg, want ze hebben Come As You Are van Nirvana prachtig opgeknipt en bewerkt als soundtrack. Wat de serie betreft is er eigenlijk niks nieuws te zien. Er belooft in ieder geval een wijze man in te zitten: 'Do you think the four of you can save New York, you can’t even save yourselves!' Overigens is er wel nieuws over The Defenders: Elektra (Elodie Young) komt namelijk terug (uit Daredevil) in die serie. De Wacht is vooral extreem blij dat Sigourney Weaver erin zit als de slechterik Alexandra. Goooo girl! 18 augustus kunnen we het allemaal bekijken, dan verschijnt The Defenders op Netflix. Breng die onesie dus maar vast naar de stomerij.





Valve loopt leeg: Chet Fliszek verlaat de studio

Misschien doet Chet Fliszek dat ook wel, want hij heeft straks misschien geen werk meer. Fliszek, een van de grote mannen achter Half-Life 2, Portal en Left 4 Dead, heeft net als schrijvers Marc Laidlaw en Erik Wolpow besloten studio Valve te verlaten. Na een carrière van ruim twaalf jaar laat hij zijn geliefde werkgever achter zich. Iets nieuws over zijn toekomst heeft hij op dit moment niet te melden, zegt hij in een statement op Gameindustry.biz, Met zijn cv heeft hij ongetwijfeld allang een nieuwe job gevonden.









Veel ontslagen bij PopCap

Nog meer afslanking van gamestudio’s, want bij EA’s PopCap vallen ontslagen. PopCap is de studio die je moeder aan het gamen kreeg met Bejeweled, het gamehuis achter een van de meest verslavende games allertijden (Insaniquarium) en de maker van misschien wel het beste telefoonspel ooit: Plants vs. Zombies. Helaas moet een gedeelte van de staff van het PopCap-hoofdkwartier in Seattle verdwijnen om het bedrijf toekomstbestendig te houden. Succes guys!





Phoenix Point doet het goed in crowdfunding

Iets vrolijkers dan? De nieuwe game van X-COM-maker Steven Palmen gaat lekker. Phoenix Point staat pas heel even op crowdfundingwebsite FIG, maar heeft nu al zijn doel van 500.000 dollar bereikt. De volgende mijlpaal staat op 650.000 dollar, en dat betekent dat er dan voertuigen aan de game toegevoegd zullen worden. Het doel van 850.000 dollar is echter nog leuker: een zwevend fort dat via de zee en de lucht kan reizen. Wauw.





Aankondigingstrailer Röki is popperig

Hopelijk zeg je ook wauw als je de trailer van de net aangekondigde point-and-click-game van twee ex-Guerrilla Games-medewerkers ziet. De heren Alex Kanaris en Tom Jones werkten als art directors voor Guerrilla Cambridge, maar sinds die studio is gesloten hebben de heren hun eigen studio opgezet: Polygon Treehouse. De eerste game van Polygon Treehouse is Röki en het ziet er heerlijk indie uit. Het grote beest aan het einde van de trailer lijkt De Wacht eerder een toffe buddy dan een bedreiging, maar dat zal alleen de tijd ons leren.

Gewoon omdat het kan

In ander nieuws: je moet echt 13 Reasons Why kijken op Netflix, het zit heel goed in elkaar. Vooral de laatste aflevering is prachtig. Mocht je het niet willen horen omdat iedereen het al zegt: pech! Het is namelijk World Press Freedom Day, dus De Wacht doet wat ze wil!

Sterker nog, hoewel er gisteren al een nieuwtje van was, deelt de Wacht gewoon die LocoRoco-trailer weer, want hij is zooooo cute! #eenvandewachtsfavogamesallertijden

PAPAAAAAAAAA, PAAAAAAAAAAA! Dat is nog eens een ultravrolijk begin van je dag! Fijne dag Pandaag!