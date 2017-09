Mario Party: The Top 100 aangekondigd en releasedate Skyrim voor Switch 

Na een avondje Apple gaan we lekker door met een avondje Nintendo Direct. Niet dat het allemaal om de Super Mario Odysseys en de Project Octopath Travelers draait: er is ook nog een heleboel ander gamenieuws dat je niet mag missen!

Ken je dat gevoel dat wanneer je je favoriete film laat zien aan iemand die hem nooit zag, je een soort van gespannen en blij voor ze bent? Dat ze al die fantastische dingen voor het eerst gaan ontdekken? Zo voelt de Wacht zich nou ook! Ga er even lekker voor zitten, want deze N8W8 is awesome!

Nintendo Direct vond plaats om 12 uur afgelopen nacht. De N8W8 neemt je mee in de grootste aankondigingen roundup:

Kirby Battle Royale

3 november 2017 komt Kirby Battle Royale uit op 3DS. Op nintendo.nl/kirbypoll kun je ter ere van de 25e verjaardag van Kirby op je favo superkracht van Kirby stemmen.





Lyn komt naar Fire Emblem Warriors





Minecraft New Nintendo 3DS komt eraan

Deze bevat een Survival modus en een Creatief modus met zijn 5 skinpakketten en 2 texturepakketten. Je inventory staat op het touchscreen, maar je kunt ook kiezen voor besturing via aanraken of via knoppen. Binnenkort verkrijgbaar, dus releasedatum nog onbekend.





Mario Party: The Top 100 verschijnt 28 januari

Er komt een gezellig Mario Party-pakket aan, het is een game die Mario Party: The Top 100 heet en waarin de 100 beste games uit de franchise terugkomen. 28 januari verschijnt hij op Nintendo 3DS en je hebt maar een cartridge nodig om het met meerdere mensen te spelen.





Xenoblade Chronicles 2 verschijnt op 1 december

Dit is de nieuwe trailer:





Snipperclips wordt uitgebreid

Snipperclips wordt voorzien van nieuwe content: Snipperclips Plus - Geknipt om samen te spelen. Het is een nieuwe versie van de originele game, maar dan groter. Meer dan 30 nieuwe levels en je kunt alle originele levels spelen met nieuwe vormpjes. 10 november verschijnt Snipperclips Plus als volledige game en als dlc voor als je het origineel al hebt.

Skyrim op 17 november naar Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim komt 17 november naar Switch. Doom komt rond de feestdagen en Wolfenstein II: The New Colossus verschijnt in 2018 op Switch.





Meer onthuld over Project Octopath Traveler

Square Enix-titel Project Octopath Traveler is een nieuwe game in HD-2D. Er zijn 8 personages kiesbaar, hij komt uit in 2018, maar de demo komt later vandaag live.

Super Mario Odyssey-bundel aangekondigd

Zoals verwacht sloot Nintendo Direct af met Super Mario Odyssey, waarin vooral weer de pet van Mario in het zonnetje werd gezet, maar dan wel in zoveel mogelijk werelden. Op 27 oktober komt de game uit, tegelijkertijd met de Amiibo in bruilofstijl (Mario, Peach en Bowser), een rode Nintendo Switch-etui én de bundel waarbij je Switch met twee rode Joy-Cons koopt inclusief de game.

Voor de rest van het Nintendo Direct-nieuws, verwijst de Wacht je graag naar de volledige aflevering.

Co-director van The Last of Us weg bij Naughty Dog

Bruce Straley, de co-director van The Last of Us én Uncharted 4, gaat na 18 jaar weg bij Naughty Dog. Hij had al een sabbatical genomen en daarbij merkte hij dat hij zijn energie in andere dingen wil steken. Op zich geen verrassing, immers is dat waarvoor veel mensen een sabbatical nemen, maar hij maakt daarmee wel een einde aan zijn langlopende samenwerking met Neil Druckmann. En deze man is een held, want hij maakte een van de meest geliefde nieuwe IP’s van de laatste tien jaar. Goed gedaan, Straley!





Don’t Starve Hamlet aangekondigd

Grommende, vleesetende planten en een varken dat op de aan lager wal geraakte broer van Professor Layton lijkt: dit is Don’t Starve Hamlet. Ontwikkelaar Klei heeft deze expansie voor Don’t Starve aangekondigd met alleen deze teaser. Hamlet neemt Wilson mee de stad in, waar hij onder andere varkenswinkels, nieuwe items en huizen tegenkomt. Begin 2018 komt deze ongetwijfeld bijzondere dlc uit.





Blizzard heeft twee nieuwe Overwatch-teams à 40 miljoen dollar

ESPN schrijft dat Blizzard twee Overwatch esports-teams mogelijk heeft gemaakt om zo te zorgen dat Overwatch een wereldwijde esport wordt. Er zijn grote deals gesloten met OpTic Gaming in Houston en Comcast Spectator in Philadelphia, waardoor er tweemaal twintig miljoen dollar is vrijgekomen. Blizzard heeft dertien teams, maar is alvast bezig met een veertiende in Chicago. In 2018 moet de Overwatch League van start gaan. Enne, je hoeft niet per se te kunnen gamen om mee te doen, als je maar kunt koken!





Indie Pogo eert een gigantisch aantal games

Terwijl de Wacht heel hard probeert niet aan die schattige Harry Potter-esque game van Chucklefish te denken, komt ze Indie Pogo tegen. Deze vechtgame speelt zich af in arena’s die je als het goed is zeer bekend voorkomen uit fantastische games die al bestaan. En met personages die je kent, zoals Shovel Knight, Lilac uit Freedom Planet en Orcane uit Rivals of Aether. Vijftig studio’s hebben hun personages uitgeleend aan Indie Pogo, hoe cool is dat? De trailer, de stijl, alles aan Indie Pogo is zeer aantrekkelijk. Waarom is dit anders dan al die andere brawlers? Wel, omdat iedereen een pogostick heeft ingeslikt en niet kan stilstaan. Stuiter je een weg naar de overwinning! Het spel moet eerst nog wel even de Kickstarter-campagne halen. Die vind je hier.





EA wil streamingdienst beginnen

Op Xbox One en PC is er EA Access en Origin Access, maar EA wil nog veel meer dan dat. EA wil de Netflix van videogames worden. Tijdens een technologieconferentie heeft EA-topman Chris Evenden aangegeven dat EA hard aan haar infrastructuur werkt om dit mogelijk te maken: “We hebben zowel infrastructuur gebouwd vanuit het product als vanuit marketingperspectief, dus als we dit op nieuwe platformen kunnen uitrollen, dan kunnen onze nieuwe games dus ook op die nieuwe platformen draaien. We werken inmiddels ongeveer vijf jaar aan dit project. Het is onvermijdelijk dat games dezelfde weg inslaan als muziek en video entertainment. De infrastructuur is een uitdaging, maar in de aankomende jaren kun je een paar enorme technologische aankondigingen verwachten die in de komende drie tot vijf jaar van grote invloed zullen zijn.” Evenden gaat ook nog wat dieper in op de kosten voor de gamer: “Als nu op dit moment FIFA wilt spelen in Amerika, dan kost het je 460 dollar. Je moet het spel kopen, je moet de console kopen, terwijl je in de streamwereld slechts 9,99 dollar per maand kwijt bent. Alles wat je nodig hebt is een smart TV.” Kunnen we al opmerkingen maken over EA-flix and chill?





Zo lang doe je over het bouwen van de nieuwe Star Wars LEGO-set

Er zijn veel redenen om jaloers te zijn op Gizmodo. Zo hebben ze een fantastische staande klok van Cogsworth uit Beauty and the Beast die de Wacht nu al op eBay aan het zoeken is, én de gloednieuwe Millennium Falcon van 7.500 LEGO-stukjes (en een prijskaartje waarvan je ook een heerlijk weekendje New York of een weekje Bali kunt boeken). Die zieke LEGO-set kost volgens het filmpje langer dan een etmaal om in elkaar te zetten. En waarschijnlijk nog een paar uur om te bedenken waar je dit grote gevaarte gaat neerzetten. Maar jongens, wat is de Milly toch mooi!

Zo ziet de nieuwe Hellboy eruit

Stranger Things’ David Harbour is de nieuwe Hellboy en er is vandaag een afbeelding verschenen van de acteur in vol ornaat. Regisseur van de film over deze Dark Horse-demoon is Neil Marshall van Game of Thrones en The Descent.





Ook Middle-earth: Shadow of War heeft live action tv-reclames

Het is een trend en de Wacht vind dat best leuk: de in-game beelden kunnen we immers wel in de game zelf zien toch? Het is tof om te zien dat tv-reclames van games steeds vaker echte mensen bevatten, zodat ook het niet-gamende publiek zich makkelijker kan identificeren met de personages. Of dat echter ook opgaat voor deze over de top Middle-earth: Shadow of War-reclames?

Mexicaanse naakthond in nieuwe trailer Coco

We blijven even bij nieuws over bedrijven die van Disney zijn, want er is een nieuwe trailer voor Pixars Coco uitgekomen. Je ziet er niet alleen een heerlijk lelijke Mexicaanse naakthond in, maar ook een heleboel skeletjes op de Dag van de Dood. Het is een interessante keuze om de doden zo prominent in een animatiefilm te zetten, dus we zijn benieuwd wat deze film gaat doen als hij eenmaal uit is eind november.





Rocket League rockt je herfst

Kijk naar buiten: het is herfster dan herfst. Rocket League speelt er gezellig op in met een nieuwe indian summer-achtige arena en user-created toernooitjes. Psyonix heeft bovendien aangekondigd dat de voetbalgame wordt uitgebreid met meer dan 90 gratis items. In de herfst-update worden ook transparante doelpalen toegevoegd, wat blijkbaar al heel lang een verzoek was vanuit de community. Dit is van toepassing op alle maps in de game. Alle niet-standaard arena’s worden nu rechthoekig voor competitie, maar de originele vormen blijven wel beschikbaar in sommige gamemodi. Deze herfst speel je in Farmstead, een mooie arena die is omringd door herfstachtige kleuren en weilanden. Er komt bovendien een beta voor Director modus, waarmee Rocket League leuker moet worden om te kijken dankzij een AI-camera. 28 september verschijnt deze sfeervolle update. En ps: Psyonix heeft gezegd geen Rocket League 2 in de maak te hebben, maar vooral de eerste game te willen perfectioneren.





Trailertijd!

Tribute Mode aangekondigd voor For Honor: Seizoen 3





Lekker speelse Rayman Legends Definitive Edition Nintendo Switch launchtrailer





WayForwards Mystik Belle wordt beter uitgelegd in deze officiële trailer





Futuristische racegame LIGHTFIELD verschijnt 26 september 2017 op PlayStation 4 en Xbox One





Dikke vette discotrip in aankondigingstrailer Octahedron





Axiom Verge verschijnt eerder in de Switch eShop

De fysieke uitgave van Axiom Verge heeft vertraging opgelopen en daar baalt ontwikkelaar Tom Happ naar. Om de fans tegemoet te komen, heeft hij ze op Twitter gevraagd of het dan een idee is om de digitale versie van de game eerder te laten verschijnen. Daar werd zeer positief op gereageerd, waardoor is besloten om de digitale game uit te laten komen op 5 oktober. Dat is aanzienlijk eerder dan de fysieke versie die op 17 oktober uitkomt.





Frieza is oppermachtig in Dragon Ball FighterZ-trailer

De Sayan kunnen alweer sentimenteel worden, want de pestkop is terug. De Wacht is meer van de Cell-saga (en die roze schat die ze echt niet meer mag noemen in haar N8W8-en), maar als jij helemaal meeleefde met onze Dragon Ball Z-helden in de Frieza-saga, dan kun je genieten. De introfilm van Frieza in Dragon Ball FighterZ is prijsgegeven. Hoe vind je hem? Dit weekend start de gesloten beta van deze piekfijn uitziende vechtgame.

Sine Mora EX verschijnt 10 oktober op Switch

De dromerig lijkende shooter Sine Mora EX komt op 10 oktober uit op Nintendo Switch. Hij was er al op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Deze EX-variant bevat drie versus-modes, lokale co-op voor de storymode, nieuwe challenge levels en een betere presentatie. Mooi!





Het zit er weer op, maar houd vandaag Pu.nl in de gaten voor nog meer gamenieuws. Succes met werken, school of andere dingen vandaag. Draag eens een dag niet dezelfde sokken en een fijne dag pandaag!