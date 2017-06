Alle E3-presentaties zijn geweest, maar dat betekent niet dat het nu klaar is met nieuws. De beursdeuren zijn open en de komende dagen krijgen we nog genoeg nieuws en toffe nieuwe beelden voor onze kiezen. Nintendo gaat ondertussen doodleuk door met games aankondigen, bijvoorbeeld Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions voor 3DS! Dat en meer in deze Nachtwacht.

Om te vieren dat er niet één maar twee (!!) Metroid-games zijn aangekondigd, hierbij een heerlijk nummer uit de soundtrack van Metroid Prime. Heerlijke vibe!









Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions aangekondigd

Nintendo besloot na zijn Spotlight-video nog wat games aan te kondigen, waaronder een remake van de tweede Metroid. Ook aangekondigd is deze remake van de GBA-rpg Mario & Luigi: Superstar Saga. Verwacht verbeterde graphics en extra content in de vorm van een avontuur met de minions van Bowser. Tof! De game verschijnt op 6 oktober voor 3DS.









Hier, keiveel gameplay van Super Mario Odyssey. Genieten!







The Elder Scrolls 6 is niet in ontwikkeling

De Nachtwacht kan niet altijd een goed-nieuws-show zijn. Bethesda's Pete Hines meldde in een livestream dat een zesde deel in de The Elder-Scroll-reeks op dit moment niet in de maak is. Bethesda Game Studios werkt op dit moment aan twee andere grote titels die prioriteit hebben. The Elder Scrolls 6 gaat niet in ontwikkeling voordat deze titels af zijn. Jammer! Skyrim is al weer een flinke tijd geleden. Later dit jaar verschijnt Skyrim wel op de Switch. Ook komt er een vr-versie van Skyrim. Bekijk hieronder een trailer van de Switch-versie.











Coco speelbaar in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy









Er zijn meer dan 60 miljoen PlayStation 4-consoles verkocht

Who's the boss? Nou, Sony. Er zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 (Pro) verkocht. Dat is niet mis! Ook zijn er zowel fysiek als digitaal meer dan 487,8 miljoen games verkocht voor de console. Als we een beetje fatsoenlijk uit ons hoofd kunnen rekenen, zijn dat gemiddeld zo'n 8 games per console. Gefeliciteerd, Sony!















Uitgebreide gameplay en uitleg van Mario + Rabbids Kingdom Battle







Amiibo voor Super Mario Galaxy en Metroid: Samus Returns aangekondigd

Hey, nieuwe amiibo! Mijn portemonnee begint al te kriebelen. Zowel Super Mario Galaxy als 3DS-game Metroid: Samus Returns krijgen op de lancering unieke amiibo. Het is nog niet bekend wat ze precies doen, maar ze zien er in ieder geval al mooi uit!









Dunkey-video's zijn altijd lachen. Zijn E3-analyse is dat ook









Gameplay van Sonic Forces (op PS4) en Sonic Mania (op Switch)









Level-5 heeft Mighty No. 9-ontwikkelaar Comcept gekocht

Comcept, de ontwikkelaar van het behoorlijk tegenvallende Mighty No. 9, is gekocht door de Japanse uitgever Level-5. Dat is het bedrijf achter games als Ni No Kuni en Professor Layton. De studio heet nu Level-5 Comcept. Logisch.

Comcept-oprichter Keiji Inafune meldt dat de studio nu zo'n vijftien werknemers heeft en hij is enthousias over het feit dat zijn studio nu onderdeel is van Level-5. De CEO van de uitgever, Akihiro Hino, is immers bekend mt Inafune: ze werkten samen aan Guild 02. De studio werkt nu aan een nieuwe iOS- en Android-game genaamd Dragon Colonies, dat volgend jaar in Japan moet verschijnen.











Een gameplaysessie met Quantic Dream's Detroit: Become Human









De essentie van de Beyond Good & Evil 2-trailer









