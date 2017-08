In deze Gamescom-nachtwacht o.a. exclusieve wagens voor de Switch-versie van Rocket League, een seizoenspas voor Mario + Rabbids: Kingdom Battle, nieuwe gratis dlc voor Titanfall 2, een screenshot van een nieuwe map voor PUBG en nog veel meer.

Mario-, Luigi- en Samus-wagens in Rocket League op Switch

Dit najaar komt de populaire autovoetbalgame (ofzoiets?) Rocket League natuurlijk naar Switch. In gedachten zagen we al een aantal vette exclusieve wagens voor ons, en ja hoor, ze zijn nu aangekondigd. De Switch-versie van de game krijgt namelijk auto's gebaseerd op Mario, Luigi en Samus! Zoals je in onderstaande screenshots kunt zien hebben ze allemaal een eigen, herkenbaar uiterlijk. Daarbij krijgen de wagens ook hun eigen unieke boostgassen. De boost van de Mario-broers heet de 'Super Star-trail' en die van Samus de 'Wave Beam'. Klinkt cool! Natuurlijk komen er ook Mario- en Luigi-petjes voor je auto's.

Prima zaak dit, alleen missen we wel de Captain Falcon-wagen. Wie Captain Falcon is, vraag je nu? Tja, dat weet Nintendo blijkbaar ook niet meer...









Rocket League krijgt transparante doelpalen

Over Rocket League gesproken: ontwikkelaar Psyonix heeft aangekondigd dat een update in de herfst er voor zorgt dat er transparante doelpalen in de game komen. Hoe dat eruit ziet, zie je in onderstaande screenshot. Dit zorgt ervoor dat je door het doel heen kunt kijken en wanneer je dus het doel beschermt voor aankomende grote metalen ballen, je wat beter zicht hebt op de situatie. Het is blijkbaar een van de meest gevraagde features van fans, dus tof dat de studio daar naar luistert. Ook de randen van de arena, waarmee je naar boven boost, worden doorzichtig.









Releasedata voor vr-versies van Doom, Fallout 4 en Skyrim bekend

De releasedata van de eerder aangekondigde virtualrealityversies van Bethesda-games zijn bekendgemaakt. Skyrim VR verschijnt op 17 november voor PlayStation VR, Doom VFR komt op 1 december uit op PSVR en HTC Vive en Fallout 4 VR tot slot verschijnt op 12 december voor de Vive.

Helaas verschijnen de games dus niet op alle vr-headsets en verschijnt er geen één op de Oculus Rift, maar op pc zijn meestal wel mogelijkheden om Vive-games toch op de Rift te draaien. Alle drie de games zijn vanaf morgen speelbaar op QuakeCon in Dallas. Ga jij een van de Bethesda-games nog eens spelen in virtual reality?









Ghost Rider en Dormammu rammen er op los in de Gamescom-trailer van Marvel vs. Capcom: Infinite









Zo ziet de nieuwe map van PlayerUnknown’s Battlegrounds er uit

Een nieuwe map voor de populaire shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds is wat ons betreft groot nieuws! Tijdens een livestream liet ontwikkelaar Brendan Greene een screenshot zien van een aankomende woestijnmap. Deze map heeft nog geen naam en we hebben er al eens eerder screenshots van gezien, maar die waren niet zo duidelijk en overzichtelijk als deze.

We zien veel gebouwen met meerdere verdiepingen, al is het niet duidelijk of elk gebouw toegankelijk is. Greene liet eerder al weten dat de map is gesitueerd in de woestijnen van Peru. Het kan echter nog wel een maand of acht a negen duren voordat hij verschijnt... even geduld nog dus.









Life is Strange- en Vampyr-ontwikkelaar werkt met Bandai Namco aan nieuwe IP

Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod Entertainment maakt in samenwerking met Bandai Namco een nieuwe adventure-IP waarin het verhaal centraal staat. Onderstaande artwork geeft de duistere sfeer al weer. Het spel speelt zich in een fictionele stad in de Verenigde Staten af en laat spelers het een en ander onderzoeken. Maar wat precies, dat weten we niet.

De game, die zelfs nog geen naam heeft, is sinds 2016 in ontwikkeling. Naar welke systemen hij komt en wanneer dan precies, is ook nog niet bekend. Ondertussen werkt een gedeelte van Dontnod door aan Life is Strange 2.









Postcards From the Frontier is de nieuwe gratis dlc voor Titanfall 2

Titanfall 2 krijgt weer eens gratis dlc in de vorm van Postcards From the Frontier. Het is de achtste gratis dlc voor de game en voegt een nieuwe Live Fire-map genaamd Uma toe. Deze map heeft blijkbaar nauwe gangen die drie arena's verbinden. Daarbij komt er een nieuwe executie genaamd Hole in the Wall, nieuwe warpoint voor elite wapens en nieuwe callsign banners. Tevens staan er twee nieuwe modi op stapel: Aegis Titan Brawl en Aegis Last Titan Standing. Beide modi hebben dezelfde regels als de originele modi, maar dan met Titans met Aegis-upgrades.

De gratis update komt op 29 augustus al uit voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Kom maar op met die gratis content!









Seizoenspas voor Mario + Rabbids: Kingdom Battle aangekondigd

Ojazeker, ook Mario + Rabbids Kingdom Battle moet er aan geloven: de aankomende Switch-game krijgt een seizoenspas voor drie dlc-pakketten. Dat werd tijdens een livestream aangekondigd, al is de prijs nog niet bekend.

De eerste dlc is exclusief voor seizoenspashouders en komt op lancering uit. Deze bevat acht steampunkwapens met unieke stats. De tweede dlc komt later deze herfst en bevat nieuwe maps voor de campaign en co-op challenge-modus. De laatste uitbreiding die onderdeel is van de seizoenspas komt in 2018 en is echt een uitbreiding op het verhaal.

De game verschijnt op 29 augustus voor Switch. Aaaaaaaaaargh!









We sluiten de Wacht af met deze nieuwe Overwatch-short. Een fijne donderdag iedereen!