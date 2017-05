Hey, een nieuwe Nachtwacht, dat is toevallig zo rond middernacht! Deze nacht o.a. een uiterst succesvolle Mario Kart 8 Deluxe, Michel met een onderbroek op zijn hoofd, een nieuwe video over Shenmue 3, hoop voor Fable-fans en nog veel meer.

Die onderbroek op de hoofd van de Wacht

In de Weekendwacht van afgelopen zondag vroegen bezoekers waarom de Wacht een onderbroek op zijn hoofd heeft in zijn avatar. Nou beste PU-bezoekers, dat is omdat Wouter wilde dat dat de avatar van de Wacht werd. Wie weet waarom. Dit is het origineel overigens, gemaakt in Keulen na een avondje doorzakken vlak voor Gamescom door medejournalist Ron Vorstermans. De onderbroek hing aan een waslijn boven ons hoofd. Geen idee van wie hij was. De foto heeft overigens opvallend veel vergelijkenis met die wereldberoemde winnaar van de World Press Photo, zoals je kunt zien. De Wacht zegt niet dat hij hier high was, maar nuchter was hij niet.









Wachtmuziekje

Dat gezegd hebbende, is het tijd voor een Wachtmuziekje!









Mario Kart 8 Deluxe breekt records

Ook lekker Mario Kart 8 Deluxe aan het spelen? Nee? Ga dat eens doen dan! De Wacht speelt zich ook helemaal kapot. Nintendo America en Nintendo UK hebben in ieder geval laten weten dat de game flink wat records breekt. Op lanceringsdag werden er in de VS bijvoorbeeld 459.000 exemplaren (fysiek en digitaal bij elkaar) verkocht. Op de eerste dag! Daarmee is het de snelstverkochte game in de hele Mario Kart-reeks. De voorgaande recordhouder was Mario Kart Wii. Volgens Nintendo heeft zo'n 45 procent van de Amerikaanse Switch-eigenaren de game op lanceringsdag gekocht. Petje af.

Ook in Groot-Brittannië gaat Mario Kart 8 Deluxe lekker. Het is de eerste door Nintendo uitgegeven game op nummer één in de verkooplijsten sinds het in 2011 verschenen Pokémon White. Nou, als ze in het zure Engeland van een game houden dan weet je dat het goed zit. Door de goede verkoop van Mario Kart 8 Deluxe daar is de verkoop van de Switch ook weer omhoog geschoten en zijn er 68 procent meer exemplaren van Zelda: Breath of the Wild verkocht ten opzichte van vorige week.









Zombie Chronicles voor Black Ops 3 bevestigd

Gisteren kon je al lezen dat er waarschijnlijk een zombiemodus in Call of Duty WWII zit, maar CoD: Black Ops 3 krijgt blijkbaar ook nieuwe zombiecontent. Een paar weken geleden dook op Reddit al een gerucht op over Zombies Chronicles voor de game, maar de leeftijdsclassificeringsinstelling ESRB heeft hem nu gekeurd, wat het zo goed als zeker maakt dat hij er aan komt.

Wat de uitbreiding precies inhoudt weet nog geen mens (behalve mensen bij de ontwikkelaar en uitgever natuurlijk), maar volgens gelekt materiaal zouden er acht remasters van door Treyarch ontwikkelde zombiemaps in zitten, samen met de Gobblegum-optie. Nu is het wachten tot Activision meer aankondigt.









Nintendo wint rechtszaak over Mii-poppetjes

Veel Nintendo-nieuws vannacht, de Wacht kan er ook niets aan doen. Het bedrijf werd onlangs aangeklaagd door het Amerikaanse RecogniCorp omdat de Mii-personages erg op politieschetsen die het bedrijf levert zou lijken. De manier waarop die schetsen worden samengesteld, zou lijken op hoe je een Mii-personage in elkaar zet. Je verzint het niet!

Het bedrijf sleepte Nintendo in 2011 voor de rechter, die in 2015 (duurt even) besloot dat Nintendo niets verkeerd deed. RecogniCorp besloot in hoger beroep te gaan. En guess what: Nintendo won weer.









Russische Youtuber gaat misschien 3,5 jaar de bak in voor het spelen van Pokémon Go

Jij Pokémon Go spelen in Rusland? Jij de bak in! De Rus Sokolovsky plaatste vorig jaar een filmpje op Youtube waarin hij meldde dat mensen die Pokémon Go in de kerk spelen een half miljoen roebels moeten betalen of zo'n 3 jaar in de bak kunnen belanden. En eh... hij besloot in datzelfde filmpje, dat je hieronder kunt bekijken, het nog te doen ook. Filmpje is wel in het Russisch trouwens.

De wet die dit tegenhoudt zorgt ervoor dat diverse handelingen in de kerk in Rusland illegaal zijn. Dit gebeurde nadat Pussy Riot een protestoptreden gaf in de kerk. Opmerkelijk genoeg is de kerk waarin de Youtuber het filmpje opnam, de Chruch of All Saints in Yekaterinburg, een Pokémon Gym. Heh.

Afijn, de Rus werd gearresteerd en onder huisarrest geplaatst, en op 11 mei besluit de rechter wat de straf wordt. De aanklager wil hem in ieder geval 3,5 jaar in de bak zien wegrotten. Bizar gewoon, dit zou echt niet moeten kunnen. Boeee Rusland! Oké, de Wacht verwacht dat hij binnenkort in slaap vermoord wordt door de KGB. Eh, misschien had ik de letters KGB niet moeten typen...









Gedeelte van Switch-consoles met vliegtuig verscheept

Hey, weer een Nintendo-nieuwtje! De Switch is enorm populair. Zo populair dat die dingen niet aan te slepen zijn. Nintendo heeft daarom drastische maatregelen genomen. Om aan de vraag te voldoen hebben ze een deel van de consoles via vliegtuig verscheept. Voor de mensen die niet bekend zijn met alle ins en outs rondom bedrijven en fabrieken, het is peperduur om grote ladingen producten met vliegtuig te versturen en bedrijven vermijden dit dan ook als de plaag. De meeste producten worden via schepen verzonden. Nintendo is inmiddels wel weer overgegaan naar schepen om hun Switch-consoles wereldwijd te verspreiden, maar het is goed om te weten dat het bedrijf zo nu en dan zijn best doet om er voor te zorgen dat consumenten aan hun producten kunnen komen. Kuch MINI NES kuch.









Hier, een trailer voor Nioh-dlc Dragon of the North

Japans kledingbedrijf kondigt nieuwe Nintendo-shirts aan. Oké!









Een nieuwe Kickstarter-update voor Shenmue 3, yes!











Fable-franchise is nog niet echt dood, misschien, mogelijk

We missen Fable best een beetje. Misschien had het geannuleerde Fable Legends geen topgame geworden, maar waarom brengt Microsoft niet gewoon een nieuwe Fable uit in de stijl van de eerste twee delen? Een fan vroeg dat ook aan Xbox-hoofd Phil Spencer. Op Twitter vroeg hij waar Fable 3 bleef. Spencer antwoordde: "We hebben nu niets aan te kondigen maar ik denk dat de franchise nog alle kanten uit kan."

Of Spencer daarmee bedoelt dat Fable de kant van zijn diepgegraven graf op kan lopen, of dat we echt ooit nog een nieuwe Fable mogen verwachten, weet geen mens. Maar we hebben hoop... E3, misschien?









De gamekamer van de Wacht

Over Fable gesproken! In elke Nachtwacht die door deze Wacht wordt geschreven plaatst hij een foto object of game uit zijn gamekamer. En jawel, de Wacht heeft natuurlijk de eerste drie Fable-games in zijn bezit! De Fable die met Kinect gespeeld moest worden heeft hij overigens niet. Kom op zeg. Maar deze games passen prima thuis in de verzameling!









Dat was de Nachtwacht kinders, geniet van de rest van je leven en tot snel!