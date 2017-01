Goedemorgen lieve mensen! De Wacht hoopt dat je lekker geslapen hebt, zonder kleine nachtmerries, want de nieuwe trailer en de releasedatum van Little Nightmares staan voor je klaar. Verder vannacht sowieso een boel video’s van een breed scala aan games, dus lees snel verder en vooral veel kijkplezier!

Releasedatum Little Nightmares bekend + nieuwe trailer

De Wacht zit flink te kleumen vannacht, maar tegen de tijd dat deze gek genoeg totaal niet lente-achtige game verschijnt, verschijnen hopelijk de eerste blaadjes weer aan de bomen. Zojuist is namelijk bekendgemaakt dat de even creepy als wonderschone platformer van Tarsier Studios over iets meer dan 3 maanden te spelen is! Jaaaa, potje zin in!

Tegelijkertijd met dit heugelijke nieuws is er een nieuwe, extra lugubere gameplaytrailer verschenen, met daarin negen manieren waarop hoofdpersonage Six kan sterven. Gezellig.

Little Nightmares verschijnt op 28 april voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Ruim een uur aan Nioh gameplay

De nieuwste titel van Team Ninja is naar verluidt al zo’n dertien jaar in ontwikkeling en is nu eindelijk bijna klaar voor release. De game, die zich misschien nog het beste laat omschrijven als een mix van Ninja Gaiden en Dark Souls, met een samurai Geralt of Rivia in de hoofdrol, wordt on-tie-ge-lijk hardcore, zoals ook de heren van PlayStation Access ondervinden in deze video. Zij ploeteren meer dan een uur in Nioh, wat er ondanks (of juist dankzij?) de moeilijkheidsgraad toch machtig tof uitziet.

Nioh verschijnt op 8 februari, alleen op PlayStation 4.

Watch Dogs 2 en Rise of the Tomb Raider nu als demo op PS4

Er was een tijd dat de traditionele demo uitgestorven leek te zijn en we games alleen nog aan de hand van tijdelijke beta’s konden uitproberen. Niet meer! Er verschijnen tegenwoordig gelukkig steeds meer demo’s, voor als je niet zeker weet of een game je geld waard is, of wanneer je gewoon even je gloednieuwe PS4 Pro en 4K tv wilt demonstreren aan je buurvrouw. Dit keer zijn Watch Dogs 2 en Rise of the Tomb Raider aan de buurt, beide zijn nu als demo te downloaden uit de PlayStation Store. Watch Dogs 2 kun je gedurende 3 uur uitproberen, waarbij de gehele open wereld beschikbaar is. Hoe dat zit met Tomb Raider moet je zelf maar even checken, daar heeft de Wacht geen tijd en schijfruimte voor.

De demo voor Watch Dogs 2 komt op 24 januari ook naar Xbox One. Of Rise of the Tomb Raider ook op Xbox One (ruim een jaar na release) nog een demo krijgt, is onbekend.

Super Mario Odyssey parodie

Toen Nintendo vorige week de nieuwe Super Mario titel voor de Switch onthulde, kwamen we er ook achter dat de game een soort hub-wereld lijkt te hebben, dan wel wat weg heeft van New York. Of moet ik zeggen Liberty City? Als je Mario in zo’n omgeving stopt, dan kon je er natuurlijk op wachten: de trailer nagemaakt in GTA IV! Het resultaat mag er zijn.

Ook zo hyped voor de nieuwe mario, of zie je onze favoriete besnorde Italiaan toch liever in een nóg iets realistischere setting?

Sea of Thieves dev diary over player feedback

Shiver me timbers en meer van dit soort piratenjargon, Sea of Thieves lijkt toch best wel een hele toffe multiplayer game te worden! Hoe dat komt heeft veel te maken met de manier waarop ontwikkelaar Rare omgaat met de feedback van spelers. Ze geven echt om ons enzo, weet je wel. Ze vertellen er alles over in deel 11 van hun Inn-side story dev diary serie. Aan het einde van de video zegt een van de heren trouwens dat de game echt ‘for the players’ is, waarna hij meteen beseft dat dit de tagline van de PlayStation 4 is. Gewoon een grapje, of stiekem een hint dat Sea of Thieves ook naar Sony’s console komt? :-O

Vooralsnog is de game alleen in ontwikkeling voor Xbox One en Windows en moet ergens dit voorjaar verschijnen. Om kans te maken op een plekje in een alpha of beta van de game, kun je je inschrijven op de officiële website van Sea of Thieves.

Alles over Hitman in één trailer

Er zijn drie soorten mensen in de wereld: mensen die alle episodes van de nieuwe Hitman al lang en breed gespeeld hebben, mensen die graag wachten tot heel seizoen 1 in één pakketje te verkrijgen is en mensen die überhaupt nog nooit een Hitman-game gespeeld hebben. Speciaal voor deze laatste twee categoriën heeft Square Enix deze nette trailer in elkaar geflanst. Hierin leren we alles over wat Hitman eigenlijk inhoudt en maakt de mensen die er nog niet aan toegekomen zijn (zoals de Wacht) extra enthousiast om er eind deze maand aan te beginnen!

Hitman: The Complete First Season verschijnt op 31 januari voor PlayStatio 4, Xbox One en PC.

Infiltratie in Persona 5 gameplay trailer

Er is een nieuwe trailer van Persona 5 verschenen, waar de Wacht verder geen woorden aan vuil wil maken, want hij begrijpt werkelijkwaar geen reet van wat er op zijn beeldscherm gebeurt bij afspelen van deze video. Daarvoor moet je vermoedelijk de games gespeeld hebben, dus het commentaar bij op deze trailer mogen jullie lekker zelf doen!

Persona 5 verschijnt op 4 april voor PlayStation 4 en PlayStation 3

Overwatch dev diary over PTR

Blizzard’s arena shooter wordt gezien als een van de beste multiplayergames in jaren en één van de dingen die ze daarbij ook heel erg goed doen is de speler op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door middel van dev diaries vol diepgaande informatie. In de nieuwste developer update praat game director Jeff Kaplan ons helemaal bij over de PTR, de publieke test servers waarop spelers de nieuwste features van de game kunnen uitproberen. Daarnaast leren we alles over de laatste aanpassingen van specifieke heroes, hoe minuscuul ook.

Wordt Overwatch eigenlijk nog een beetje gespeeld binnen de PUmmunity en is het nog altijd de moeite waard? Vertel het ons in de comments!

Hoe je je leger gebruikt in Civ VI

De ontwikkelaars van Civilization VI hebben een wekelijkse serie van informatieve YouTube-video’s, waarin ze allerlei tactische tips geven over hoe je game eigenlijk het beste kunt spelen. Tips die jij als pro natuurlijk al lang niet meer nodig hebt, maar gewoon leuk vindt om te bekijken. Deze week: alles over je legers en oorlog en vechten enzo.

Civilizatio VI is sinds oktober beschikbaar voor Windows en Mac.

De aftermath van een zware autocrash in Final Fantasy XV

Erg handig hoe een total loss autowrak zichzelf opruimt, dat soort cutting edge technologie kunnen we hier ook wel gebruiken!

Prettige Woensdag verder!