Terwijl de kleine uurtjes voorbij tikken en de Wacht nog een uiterste poging probeert te ondernemen om niet in slaap te vallen, is het voor gameliefhebbers weer een mooie ochtend om lekker te speculeren over het uiterlijk van Link uit Ocarina of Time.

Link uit Ocarina of Time gebaseerd op Hollywood ster, maar welke?

Volgende week komt de nieuwste Nintendo console uit samen met een nieuw deel van The Legend of Zelda. Fans wachten al jaren op een nieuw deel in de serie en vanaf 1 maart is het dan eindelijk zover. Het marketing circus rondom de game draait inmiddels op volle toeren en dus wordt er bij Nintendo niets anders gesproken dan over The Legend of Zelda en vooral het hoofdpersonage Link. In het vandaag verschenen boek The Legend of Zelda: Art and Artifacts spreken designers Yusuke Nakano, Satoru Takizawa, and Yoshiki Haruhana zich uit over hoe de eerste 3D Link is ontstaan.

In het gesprek tussen de drie vormgevers is te lezen dat Link uit the Ocarina of Time is gebaseerd op het uiterlijk van een bekende Hollywood acteur. Om welke acteur het precies gaat, wordt niet verteld waardoor het internet inmiddels al de nodige theorieën heeft bedacht.

So, what did you end up drawing?

NAKANO: It was this picture [top of page 157]. I created it as a design proposal for Link’s facial features, as an attempt to realize Koizumi’s desire for a “handsome, cool Link.” When it got a thumbs-up, I raised my hand and said, “OK then, I’ll do all the art just like this!”

Not just Link, you said you would do all the artwork, right?

NAKANO: That’s right.

So when you were illustrating Link, was there an inspiration for the character?

NAKANO: Yes. A rather worldfamous Hollywood actor . . .

TAKIZAWA: Huh? You mean that actor?

HARUHANA: He is one good- looking guy.

NAKANO: Yeah. At that time, if you were to talk about a really good- looking actor, people immediately thought of this guy. So I recall keeping in mind the point of his nose and that strong-willed look in his eyes when I was drawing.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time is in 1998 op de markt verschenen. We moeten dus in die periode gaan zoeken. De Wacht heeft echter al een hele duidelijke clue gevonden, namelijk: "He is one good- looking guy". Het moet dus wel...

Andere namen die worden genoemd (door personen die er geen kijk op hebben), zijn Leonardo Dicaprio, Tom Cruise, Ron Jeremy en River Phoenix. Op wie denken jullie dat het uiterlijk van Link gebaseerd is? Hopelijk bevestigt Nintendo de komende week dat de Wacht gelijk heeft.

Here They Lie nu ook te spelen zonder PSVR

Eind vorig jaar bracht Sony haar eigen virtual reality headset uit onder de naam PSVR. Samen met de hardware verschenen er de nodige kleine titels die ondersteuning gaven aan de bril waaronder de psychologische horror game Here They Lie. Op de PlayStation Blog laat ontwikkelaar Cory Davis weten dat hij besloten heeft om het spel voor meer gamers toegankelijk te maken en daarom is Here They Lie nu ook zonder PSVR te spelen.

Vanaf nu is de game dus te spelen vanaf je PS4. Voor de PS4 Pro is er ook wat extra moeite in de titel gestoken, want er is volledige 4K ondersteuning. Naast de aankondiging van de release van de gewone versie is er ook een update gekomen voor de virtual reality-versie, want de headtracking is verbeterd en de beelden zijn scherper gemaakt.

Here They Lie is niet bijzonder goed ontvangen. Het spel wist wisselend te scoren in de reviews en zelfs horror expert Tjeerd liet het koud.

Streamer sterft na World of Tanks marathon voor goed doel

De streamer PoshyBird heeft afgelopen dagen een stream van 22 uur gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Tijdens de stream speelt Brian Vigneault, zoals PoshyBird echt heet, de game die hem kenmerkt, namelijk World of Tanks. De marathon stream was er op gericht om geld te vergaren voor de Make a Wish Foundation om ernstig zieke kinderen te voorzien van hun grootste wensen en even te laten vergeten dat ze ziek zijn.

Helaas is de stream niet zo verlopen voor PoshyBird zoals hij waarschijnlijk had gehoopt, want de man is namelijk overleden na afloop van zijn stream. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van zijn overlijden. Poshybird had afgelopen weken al meerdere streams van 20+ uur streams gehouden.

Tijdens zijn laatste stream, stond Vigneault op een sigaret op te steken waarna hij niet meer terugkeerde. Personen die de aflevering live bekeken, gingen er vanuit dat hij in slaap was gevallen, maar toen een moderator hem de volgende dag een bericht stuurde via Discord, werd er niet geantwoord door Vigneault, maar door een agent die bezig was met het onderzoek naar de doodsoorzaak van de streamer. De moderators achter het kanaal hebben besloten om de donaties die tijdens de stream zijn ontvangen, over te maken naar de kinderen van de streamer.

Nioh uit te spelen in minder dan 100 minuten

Speedrunnen is een ambachtelijke vaardigheid waar grote sommen tijd en moeite in een game worden gestoken om deze zo snel mogelijk uit te spelen. Het recent verschenen Nioh is natuurlijk interessant voor speedrunners en inmiddels is het een speedrunner gelukt om het einde te bereiken in minder dan 100 minuten. Gamer Distortion2 is het gelukt om binnen 1 uur, 36 minuten en 51 seconde de credits voorbij te zien rollen.

Nioh is een RPG die in het rijtje met Dark Souls geplaatst mag worden. Een zeer moeilijke game waarin je de eigenschappen van je vijanden moet leren om echt een kans te maken. Doodgaan is een garantie. De prestatie van Distortion2 valt te loven, want gemiddeld duurt het ongeveer 60 uur voordat iemand Nioh de eerste keer weet uit te spelen.

De Wacht zelf heeft ook een poging gedaan het record te verbreken. Na 22 seconde was hij namelijk al klaar met de titel en liep hij chagrijnig weg omdat zijn personage al drie keer in een kuil was gedonderd.

