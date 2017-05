Life is Strange-sequel officieel bevestigd door Dontnod 

Ouch, de Wacht had van alles voorbereid over Destiny 2, maar dat heb je natuurlijk allang gelezen in het alles wat we hebben geleerd-stuk. Destiny beheerste de avond, maar verrassend genoeg is er meer nieuws te melden. Doe je heel even ogen dicht, pak de Wachts hand vast en spring in... een nieuwe N8W8!





KAAMEEEEHAAAAMEEEHAAAAAAA!!!!

Deze herfst verschijnt-ie in Japan: Dragon Ball Xenoverse 2 op Nintendo Switch. Schrik niet: het betekent ook dat de game wordt voorzien van bewegingsbesturing. Het is eigenlijk juist heel erg tof dat dat het geval is, want je kunt dan echt een kamehameha doen! Daarnaast kun je co-oppen met maximaal zes spelers, kun je 1 versus 1 spelen met een joy-con en komen er speciale extra’s voor gamers die het spel bij launch kopen. Vooralsnog alleen in Japan, maar Switch is regiovrij dus daar hoeven we niet al te rouwig om te zijn. De Wacht is er sowieso blij mee, want dit bolle schatje zit erin:





SEGA doet het serieus

Terwijl de Wacht af en toe in de lach schiet omdat ze gisteren dit bizarre Nintendo-gerelateerde rapnummer live gespeeld zag worden in het voorprogramma van THEY., probeert ze nu een heel serieus stuk te pennen over SEGA. Moet ook wel, want SEGA heeft grootse plannen. Tenminste, daarvan wil het marketingkanon ons overtuigen. In een nieuwe serie filmpjes onder de naam “Amazing SEGA” wil het bedrijf zichzelf wat beter profileren. Zo is de eerste nu uit, waarin Yakuza-director Yoshihiro Nagoshi voorbij komt. Verder is het moeilijk te zeggen waar het over gaat, want het is in het Japans. Hoewel deze Wacht de taal aan het leren is, komt ze niet verder dan “gamu”, “PlayStation” en “User reaction”. Toch is het wel de moeite waard om te bekijken, want het zijn mooie beelden die games toch net even op andere wijze belichten. En vooruit, ze doen ook uitkijken naar E3, waar SEGA hopelijk meer zal onthullen over de grote, bekende IP’s die nieuw leven ingeblazen moeten gaan krijgen. Nog favorietjes die jij graag terug wil zien van SEGA?





Scalebound toch nog consolebound?

Ook Microsoft heeft moeite oude dingen los te laten: het heeft de naam Scalebound wederom geregistreerd. Scalebound was een best vet uitziende drakengame van PlatinumGames die werd geannuleerd door Microsoft. Nu blijkt dat de big M (maar dan niet McDonalds!) er niet klaar voor is afscheid te nemen van die naam. Er gaan geruchten dat het bedrijf achter de Xbox One met een andere ontwikkelaar in zee wil voor Scalebound. Het blijft een bizar verhaal, zeker omdat dit de gameplaytrailer was die op E3 2016 werd vertoond:









OMG ER IS EEN LIFE IS STRANGE SEQUEL IN DE MAAK!

Een van de favo games van de Wacht van de afgelopen tijd is Life is Strange. Het is een mooi verhaal met een lekkere mellow soundtrack en een heleboel personages die allemaal hyperherkenbare emoties hebben. En die plottwists, oeeeeh! Een meesterwerkje dat inmiddels maar liefst 3 miljoen unieke spelers heeft gehaald. En… waar een nieuwe game van komt. Ja! Ontwikkelaar Dontnod onthult in dit filmpje dat het plannen heeft voor een Life is Strange opvolger. Het is natuurlijk nog hartstikke vaag, maar dat past prima bij deze zeer spoilergevoelige game. Er komt een nieuwe Life is Strange-game, dat is alles wat we hoeven te weten. Oh ja, en ondertussen werkt de studio ook nog aan de nieuwe RPG Vampyr.









Omdat alles uit de 80’s terug is: Windjammers

Iets heel anders dan: Windjammers. De inschrijving voor de closed beta op de PlayStation 4 is geopend en je kunt je dus nu aanmelden om een vroeg kijkje in de keuken te krijgen bij deze Neo Geo-klassieker. Hij loopt in het weekend van 8 juni tot 12 juni. De Wacht deelt een oude trailer die een half jaar geleden verscheen om je in de sfeer te krijgen voor deze Baywatch-achtige frisbee-game.





Hallo Dark Crystal!

Om met de wijze woorden van mijn zeer gewaardeerde collega Peter Koelewijn aka Spaakdude te spreken: “kon nog best wel eens een dingetje worden, dat Netfiks", presenteren wij u de teaser van The Dark Crystal: Age of Resistance. Het is een nieuwe serie op Netflix, geïnspireerd op de visie van Jim Henson. Henson ken je als de poppenman, het genie achter Kermit de Kikker, de Muppets en Labyrinth. Maar wat je misschien niet weet: hij is ook het brein achter de looks van diverse Star Wars-personages, waaronder Yoda. In de trailer van The Dark Crystal (dat overigens ook een Jim Henson-film is uit 1982) zien we alvast prachtige figuren totstandkomen. De Wacht is ook vast onder de indruk van de Disney-esque muziek. #zinin





Nieuw bewijs dat Tom Cruise echt in The Mummy speelt

Nog een oudje dat nieuw leven krijgt (haha, zie je de woordgrap?!) is The Mummy. Hoewel dit sowieso een thema lijkt deze N8W8, nemen we het nu wel heel letterlijk. In deze film gaat Tom Cruise (moet jij er ook nog steeds aan wennen?) het gevecht aan met een opgegraven mummie die het de wereld miljoenen, duizenden of honderden jaren nadat ze is begraven nog moeilijk weet te maken. The Mummy is geregisseerd door Alex Kurtzman van de nieuwe Star Trek-films en de flick draait vanaf 8 juni in de Nederlandse bios. Maak je klaar voor de derde officiële trailer, met de saaiste sound editing aller tijden:

Nieuwe film van studio Song of the Sea

Even wat liefde voor GKIDS, de studio achter het fenomenale Song of the Sea en The Secret of Kells. Er is een nieuwe trailer uit voor The Breadwinner, hun nieuwe film gebaseerd op de bestseller van Deborah Ellis. Het is wel een wat zwaardere prent dan we gewend zijn van de studio, het voelt zelfs een beetje als Persepolis, maar GKIDS zal er ongetwijfeld weer een pareltje van maken.





En dat was alweer deze als een flashback voelende, iets kortere N8W8 dan jullie van deze Wacht gewend zijn, maar jij hebt hierna weer een hele dag om van gloednieuw gamenieuws te genieten. En: bijna weekend. Fijne dag pandaag!

Ja, ook dat is een panda, maar voor alle ongelovigen (Einstein dus!) ;)