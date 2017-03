Lawbreakers Closed beta gaat volgende week van start 

Goedemorgen, digitale levensgenieters en ander gespuis, welkom bij de Nachtwacht! Het is een rustige nacht qua gamenieuws, verbazingwekkend genoeg zonder ook maar één nieuwtje over de Switch. Wat er wel is: trailers, cowboys, LEGO en een nieuwe beta om naar uit te kijken. Geen probleem!

Boss Key kondigt closed beta LawBreakers aan

Geen enkele multiplayergame kan nog zonder een reeks gesloten of open alpha’s en beta’s. Want kom op, hoe anders ga je je servers testen en je publiek een beetje enthousiast maken voor de zoveelste arena shooter? Binnenkort is het de beurt aan LawBreakers, de nieuwste game van Cliff Blezinski en Arjen Brussee, waarvoor hij enkele jaren geleden Boss Key Productions heeft opgericht.

In een nieuwe studio update krijgen we jammer genoeg geen beelden van de game, maar wel info over hoe de game er nu voorstaat en geouwhoer over Pax East waar jammer genoeg toch vrijwel niemand van ons heen kan. Gelukkig weten ze ons ook blij te maken met de data van de closed beta: van 16 tot en met 19 maart!

Om kans te maken op een plekje in de beta kun je je inschrijven op de officiële website van de game. Onze notiore wettenbreker Alie (nee hoor grapje, valt wel mee, ze is nog nooit gepakt) mocht bijna een jaar geleden een bezoekje brengen aan Boss Key, om de game te checken. Haar bevindingen lees je hier.

LawBreakers is (voorlopig) alleen in ontwikkeling voor PC en moet ergens dit jaar een volledige release krijgen. Hier, nog een plaatje.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands launch trailer

De Wacht hoort je zeggen: “Zeg Nachtwacht, vertel eens, nog voor je verder gaat met je relaas van het laatste wereldnieuws, komt er op deze druilerige dinsdag in maart eigenlijk nog een leuke game uit?” En dan antwoordt de Wacht, even enthousiast als altijd, zelfs al is dit de drieëntwintigste keer dat hij deze vraag hoort en hij zich afvraagt of je niet gewoon zelf een beetje kunt Googelen: “Nou, als diepgaande, tactische, co-op schietactie in een sprankelende open-world recreatie van de Boliviaanse wildernis je wel aantrekt, dan is Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands hoogstwaarschijnlijk wel iets voor jou! Hier, bekijk deze lanceringstrailert maar eens!” En dat besluit je dan maar te doen.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands is een game met een fantastisch mooie titel, die vandaag verschijnt voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Age of Triumph brengt oude raids terug naar Destiny

Terwijl er achter de schermen hard wordt gewerkt om Destiny 2 wél meteen vanaf launch aan de verwachtingen te laten voldoen, komt Bungie met tenminste nog één interessant evenement voor deel 1. In Age of Triumph zullen we onder andere terugkeren naar enkele eerdere raids, zoals bijvoorbeeld Vault of Glass, waar we in deze teaser een eerste hint naar krijgen. Wat we verder kunnen verwachten van dit event, dat ergens dit voorjaar zal plaatsvinden, horen we traditiegetrouw in drie maal een wekelijkse livestream, waarvan de eerste morgenavond (woensdag) zal plaatsvinden.

Wordt Destiny bij jullie nog een beetje gespeeld en heb je wel trek in een beetje nostalgie in je Raid(s)? Vertel het ons in de comments!

Eerste stemacteur Red Dead Redemption 2 bevestigd

De Wacht biedt direct zijn excuses aan voor deze veelbelovende kop. Want al is er geen woord van gelogen, het is jammer genoeg bij lange na niet zo sensationeel als het klinkt. Het gaat namelijk maar om een achtergrondrol. Maar hé, Red Dead nieuws is Red Dead nieuws. Op IMDB verscheen uit het niets een eerste naam op de pagina van Red Dead Redemption 2: Ethan Korver. Op Twitter werd de acteur, die eerder kleine rollen speelde in games als Mafia III en Far Cry 4, aan de tand gevoeld.

@RedDeadNet I'm actually a cowboy in the game but supposedly be uncredited for it — Ethan Korver (@OfficialEthanKo) March 5, 2017

Jammer genoeg vertolkt Korver dus slechts een willekeurige cowboy, waarvoor hij in de game niet eens gecredit zal worden. Toch zouden velen van ons er alles voor over hebben om in zijn laarzen te staan en misschien hebben we nog wel meer over voor een beetje échte info rond de game, maar Rockstar houdt voor nu de kaken stijf op elkaar. Dan maar de aankondigingstrailer voor de 94ste keer kijken.

Red Dead Redemption 2 staat gepland om ergens eind dit jaar te verschijnen voor PlayStation 4 en Xbox One. De Wacht heeft er een hard hoofd in dat die deadline ook daadwerkelijk gehaald wordt, maar als de lieve mensen bij Rockstar hun mojo niet verloren zijn, dan is Red Dead 3 herstel: Red Dead Redemption 2 hoe dan ook weer helemaal het wachten waard.



Horizon Zero Dawn lego is fantastisch

Hmm, hoe moeten we deze machine noemen? Thunderbrick? Hoe dan ook, Horizon Zero Dawn lijkt Star Wars nu officieel van de troon gestoten te hebben als tofste fictieve universum om na te bouwen in LEGO. Dit monster van acrylonitril-butadieen-styreen is gemaakt door Marius Herrmann. Check vooral ook zijn LEGO-Titans!





Op zoek naar de Golden Worlds in Mass Effect: Andromeda

Aaah, het Adromeda Initiative. Een epische missie met het nobele streven om een nieuw thuis te vinden voor de mensheid. Om precies te zijn op zeven compleet verschillende typen planeten, die er allemaal even interessant uitzien in deze nieuwe trailer van de alweer zeer binnenkort te verschijnen volgende Mass Effect game.

Mass Effect Andromeda verschijnt op 23 maart voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Heroes of the Storm krijgt Probius als nieuwe hero

Terwijl Overwatch nog altijd de spreekwoordelijke multiplayer-show steelt, moeten we niet vergeten dat Blizzard ook voor liefhebbers van een compleet ander genre een prima competitief spelletje heeft neergezet. Een spelletje dat bovendien voorlopig nog wel even wordt onderhouden en uitgebreid met nieuwe personages. Vandaag maken we bijvoorbeeld kennis met Probius, het toch best wel schattige robotische bolletje van de Protos, uit Warcraft. Kom alles te weten over zijn skills in deze nieuwe spotlight video.

Eén en al actie in nieuwe trailer Persona 5

De Wacht sluit vandaag af met een spectaculaire trailer van een game waar hij heel erg weinig van begrijpt, maar waar hij zich gek genoeg toch door voelt aangetrokken. Wellicht dat het zelf spelen van de game het eerste en/of het laatste kan veranderen. Hopelijk alleen het eerste.

Persona 5 verschijnt op 15 september, alleen voor PlayStation 4.

