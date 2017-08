Komt er een Final Fantasy XV game naar de Nintendo Switch

Live vanuit een enorme pul Duits bier rapporteert de Nachtwacht zich! Met meer Final Fantasy XV voor je smartphone maar misschien ook de Switch. Kirby, Metroid: Samus Returns, Bubsy, Shadow of War en Angela Merkel in Minecraft!

Final Fantasy XV: Pocket Edition aangekondigd voor smartphones

Altijd al Final Fantasy XV willen spelen maar koos je uiteindelijk voor een dikke telefoon in plaats van een PS4? Square Enix heeft binnenkort de oplossing want Final Fantasy XV: Pocket Edition is aangekondigd. Dit is letterlijk hetzelfde avontuur, maar dan met simpelere gameplay, gestileerde graphics en in episodes. Is dat niet geweldig? Nou pech gehad, je krijgt het toch!!!

Alle 10 episodes verschijnen simultaan dit najaar voor alle Android en iOS systemen. De eerste episode is meteen gratis zodat we allemaal deze bizarre creatie kunnen aanschouwen. Eerlijk gezegd is de Wacht al gewend geraakt aan de graphics. Het lijkt op de portable Final Fantasy remakes en spin-offs zoals Bravely Default. Niets mis mee dus!

Komt Final Fantasy XV naar de Switch?

De Mini-Me editie van Final Fantasy XV was niet het enige nieuws dat uit de Square Enix livestream verscheen. Er werd ook een gigantische hint gegeven naar een FFXV-project voor de Nintendo Switch! Althans, de vertalers hadden het over een console wiens naam lijkt op ‘Twitch’. Na lang, uitvoerig onderzoek trek ik de conclusie dat de Nintendo Switch dan de meest geschikte kandidaat is. Of Sony werkt toch aan een Vita-opvolger die de PlayStation Bitch gaat heten of zo.

Anyway, je kan hier het fragment vinden waarin ze naar een Switch-versie van Final Fantasy XV hinten.

Nu is de Nintendo Switch fantastisch maar niet zo fantastisch dat het de graphics van de PS4 en Xbox One versies kan benaderen. Of de game wordt enorm gedowngrade, of het gaat hier om een port van de zojuist aangekondigde Final Fantasy XV: Pocket Edition. Of wie weet! Misschien komt er een totaal nieuw avontuur met Noctis, Mario en de Raving Rabbids. Alles kan in 2017, kijk hier Angela Merkel die de Gamescom bezoekt.

Bondskanselier Angela Merkel bezoekt Gamescom want waarom ook niet

Gamescom kreeg gisteren hoog bezoek en dan heb ik het niet over Florian. De baas van Duitsland, bondskanselier Angela Merkel herself opende de gamebeurs. En als je denkt dat hiervan geen rare foto’s zijn, dan zit je niet vaak genoeg op het internet!

Hier een foto van Merkel die Farming Simulator speelt.

Hier een foto van Merkel die kijkt naar een Minecraft-versie van Merkel.

Hier een foto van Angela Merkel en haar nieuwe kabinet. Haha just kidding! Sackboy komt de politiek niet meer in na zijn drank- en drugsproblemen.

Natuurlijk is dit een dikke pluim voor de Gamescom, dus de Wacht vergeet even dat er volgende maand toevallig verkiezingen zijn en dat Merkel de stemmen van Duitse gamers goed kan gebruiken. Hopelijk zet dit een trend en wordt volgend jaar de E3 geopend door President Pence.

25 jaar Kirby-games

Er zijn de afgelopen 25 jaar verschrikkelijk veel Kirby-games uitgebracht en dat moet natuurlijk gevierd worden. Check hier een compilatievideo van alle avonturen die de roze blob beleefd heeft!

Komt de eerste Ni no Kuni naar PC?

Final Fantasy XV op Switch is al heel wat, maar Ni no Kuni: Wrath of the White Witch voor PC? Hell yeah dat dit gewild is! Level-5 CEO Akihiro Hino werd geïnterviewd door PC Gamer over het tweede deel, dat wél aangekondigd is voor PC. Op de vraag of het eerste deel ook naar PC komt, reageerde de Japanner als volgt:

“I’ll leave that up to your imagination for now, but stay tuned for more official announcements. I’ll leave it at that.”

Een standaard afleiding van de vraag, maar wel een met de belofte dat er misschien iets (vergelijkbaars) aan de horizon gloort. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch verscheen exclusief voor PS3 in het westen. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom verschijnt 19 januari voor PS4 en PC.

Metroid: Samus Returns Legacy Edition in het wild

In producten-die-Nintendo-aanprijst-maar-allang-godverdomme-uitverkocht-zijn-nieuws, op de Gamescom is de Legacy Edition van Metroid: Samus Returns ook te bewonderen. Check alle swag die je krijgt bij de 3DS-game in deze video.

Bubsy: The Woolies Strike Back releasedate is 31 oktober

31 oktober is het zover! Het begin van het einde van je leven. Bubsy: The Woolies Strike Back verschijnt dan voor PS4, Steam en GOG. Er is ook een fysieke Special Edition aangekondigd met soundtrack, business card en briefkaart, genaamd de Purrfect Edition. Ik… heb daar geen enkele reactie voor.

Ontmoet de Machine Tribe in Shadow of War

Een nieuwe Shadow of War trailer is altijd goed. Deze keer wordt de Machine Tribe onthuld: een stam orcs die als geen ander machines en oorlogswerktuigen kan bouwen. Wacht even, zijn dat vlammenwerpers? Die waren handig geweest toen ze Minas Tirith aanvielen! Nou ja, hopelijk legt de game uit hoe dat kan. Voor nu denk ik dat ze niet kwamen opdagen door een staking. De cao’s in Mordor moeten best sober zijn…

Lachen om Lawbreakers

Lawbreakers blijkt niet de Overwatch-killer te zijn waarop Cliff Bleszinski hoopte. Deels komt dat door de oververzadigde markt van online multiplayer shooters, maar volgens deze compilatievideo had de marketing ook een hoge cringefactor. Dat en wij gamejournalisten kunnen het niet laten om iedere game tegenwoordig met Overwatch of Dark Souls te vergelijken. Anyway, deze video is absoluut de Dark Souls onder de Lawbreakers video’s. Keihard maar ook heel bevredigend!

Wassum weer. Fijne Gamescom iedereen!